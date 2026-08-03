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Общество

"Товар уже готов, переводите деньги": казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников

полиция, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 11:26 Фото: Telegram/dp_abai
В настоящее время в интернете распространяются новые виды мошенничества. Преступники используют современные технологии, в том числе возможности искусственного интеллекта (ИИ), применяя новые способы обмана граждан, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанцев 3 августа 2026 года предупредили в Департаменте полиции (ДП) области Абай:

"Мошенники размещают фиктивные объявления на популярных онлайн-площадках. Они предлагают к продаже различные товары – бытовую технику, мобильные телефоны, мебель и другие вещи, после чего выходят на связь с потенциальными покупателями".

По данным полиции, после достижения договоренности злоумышленники, чтобы вызвать доверие, сообщают:

  • "товар уже готов";
  • "за ним скоро приедет курьер";
  • "если вы переведете деньги сейчас, доставка будет организована".

Однако, как подчеркнули в ДП области Абай, это может быть мошенническая схема.

"В настоящее время мошенники с помощью искусственного интеллекта создают поддельные фотографии, документы и видеоматериалы, которые выдают за "доказательства". Например, они могут отправлять обработанные изображения товара, а также фальшивые фото или видео, якобы подтверждающие, что курьер уже прибыл или товар готов к отправке", – предупредили граждан.

Стражи порядка заявили, что главная цель подобных действий – заставить гражданина поспешить и перевести деньги заранее, не увидев товар лично.

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Мошенники нашли новый способ выманивать деньги у казахстанцев: МВД раскрыло схему

В связи с этим Департамент полиции области Абай предупреждает казахстанцев:

  1. При совершении покупок через интернет не доверяйте незнакомым людям безоговорочно.
  2. Не переводите предоплату, не увидев товар лично, и не полагайтесь исключительно на фотографии или видеоматериалы как на подтверждение его наличия.
  3. Не переходите по сомнительным ссылкам и никому не сообщайте данные банковской карты, коды из SMS и свои персональные данные.
  4. Внимательно проверяйте профиль продавца или покупателя, а также контактный номер телефона.
  5. Будьте осторожны с предложениями, где цена слишком низкая, вас торопят с принятием решения или оказывают давление, требуя немедленного ответа.

"Помните: мошенники используют доверие людей, а искусственный интеллект делает их способы обмана еще более изощренными. По мере развития технологий особое значение приобретают бдительность и цифровая грамотность", – отметили полицейские.

Граждан, которые стали жертвой интернет-мошенничества или столкнулись с подозрительными действиями, призвали, не теряя времени, незамедлительно обратиться в полицию.

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На экранах телефонов казахстанцев при звонках появится новая отметка: что это значит

31 июля 2026 года казахстанцев предупредили о многоходовой схеме мошенников. По данным АО "Национальные информационные технологии", злоумышленники звонят, представляясь операторами связи, и просят сообщить код из SMS якобы для продления номера. Затем они связываются повторно, представляясь сотрудниками eGov.kz, государственных органов или банков, и сообщают, что персональные данные якобы находятся под угрозой. Используя психологическое давление, мошенники убеждают оформить кредит или перевести денежные средства на так называемый "безопасный счет".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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