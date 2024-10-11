Новые схемы мошенников: соблюдайте правила безопасности

С учетом стремительного развития цифровых технологий мошенники ежедневно изобретают различные способы обмана граждан для того, чтобы завладеть их персональными данными и деньгами. Злоумышленники постоянно отслеживают новые тенденции, поэтому важно быть в курсе их методов "работы".

Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансовых услуг Александр Терентьев напомнил об основных правилах безопасности в онлайне и офлайне, которые могут помочь защититься от мошенников.

Замена счетчиков, фальшивые опросы и выигрыши

Вишинг, или телефонное мошенничество с элементами социальной инженерии, является одной из самых распространенных форм обмана. Мошенники могут представляться работниками банков, полиции, КНБ, коммунальных служб или других авторитетных учреждений. К примеру, в Алматы злоумышленники в последнее время выдают себя за сотрудниковТОО "АлматыЭнергосбыт" или АО "Алатау Жарык Компаниясы" (АЖК) и под видом замены электросчетчиков требуют сообщить SMS-код.

Также в вишинг-схемах мошенники часто используют голосовые боты, с помощью которых проводят фальшивые опросы и лотереи, запрашивая конфиденциальную информацию у казахстанцев.

Что делать? Если звонит неизвестный и заводит речь о деньгах, завершите разговор. Перезвоните самостоятельно в ту организацию, от чьей имени к вам позвонили.

Запомните основные признаки, по которым можно распознать телефонных мошенников:

Неожиданность звонка и искусственная срочность;

Давление на жертву с просьбой предоставить личные данные;

Странные инструкции и убеждения, например, о подозрительной активности на счету.

Фото: fingramota.kz

Лжеюристы

Граждане, которые потеряли деньги в результате различных мошеннических схем, могут столкнутся с псевдоюристами, обещающими вернуть украденные средства.

Злоумышленники активно действуют в социальных сетях, размещают рекламные объявления в интернете, в частности в социальных сетях. Онииспользуют эмоциональную уязвимость людей, находящихся в стрессовом состоянии после потери денег. В таком состоянии многие готовы поверить любому, кто предложит помощь.

Граждане верят лжеюристам, передают им свои средства, но в итоге оказываются у разбитого корыта, с еще большими потерями.

Что делать? Если вы столкнулись с мошенниками, которые смогли обнулить ваши счета и карты, а также оформить на вас кредиты, то необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Не верьте обещаниям различных компаний, которые гарантируют возврат украденных средств. Только мошенники могут обещать "золотые горы" и гарантировать возврат инвестиций, в том числе вложения в якобы инвестиционные проекты.

Истекший срок SIM-карты

Еще один распространенный вид мошенничества связан с уведомлениями о якобы истекшем сроке действия SIM-карты. "Вас беспокоит сотовый оператор. Срок действия вашей SIM-карты истекает. Если вы ничего не предпримете, ваш номер будет заблокирован. Вы хотите продлить обслуживание?", — примерно так обращаются мошенники к ничего не подозревающим гражданам посредством телефонных звонков или переписки через мессенджеры.

Если человек продолжает общение, мошенники просят продиктовать или написать SMS-код и другие персональные данные. С полученной информацией они могут взломать банковский счет или оформить подставной кредит. Мошенники действуют по двум схемам: они могут сделать виртуальный дубликат SIM-карты или подключить услугу переадресации звонков и SMS на другой номер. Таким образом преступники получают доступ к онлайн-банкингу своей жертвы.

Множество историй о мошенничестве начинаются именно с того, что человек был уверен в своей защищенности, а затем оказался обманут.

Почему это происходит? Причина кроется в человеческой психологии. Под давлением, угрозами, в состоянии стресса некоторые граждане становятся более уязвимыми пред мошенниками. Помните, что никто не застрахован от обмана, и аферисты легко находят слабые и уязвимые места у людей.

Правила безопасности для защиты от онлайн-мошенничества

Никогда не сообщайте посторонним персональную информацию: пароли, ПИН-коды, CVV/CVC-коды и срок действия карт, ЭЦП, ИИН и др.,независимо от того, кем они представляются.

Отключите прием звонков с скрытых номеров через услуги операторов связи или приложения (скачивайте их только из Google Play и App Store, и читайте отзывы).

При звонках от якобы сотрудников банка или полиции и иных организаций, когда вам угрожают, пугают и заводят речь о деньгах, не вступайте в диалог и не следуйте их инструкциям.

Не публикуйте номер своего телефона в социальных сетях и на форумах. Лучше используйте для банковских операций номер, который не используется для переписок и звонков.

Всегда перезванивайте друзьям и близким, которые просят занять деньги в мессенджерах — возможно, их аккаунты взломаны.

Не переходите по гиперссылкам в сообщениях от незнакомцев, даже если они приходят от знакомых.

Регулярно обновляйте операционные системы и антивирусы на всех устройствах — от телефонов до компьютеров.

При покупках обращайтесь только к официальным сайтам и проверяйте их адреса через специальные сервисы.

Заведите виртуальную карточку для интернет-покупок, пополняя ее на небольшие суммы.

Не сообщайте свои конфиденциальные данные при опросах, лотереях и конкурсах.

Не используйте один и тот же пароль для банковских приложений, почты и интернет-магазинов — сделайте его сложным.

Не отправляйте важные документы через мессенджеры даже родным и близким.

Если вы решитесь заказать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов", то сделайте это самостоятельно на сайте е-gov.kz и в приложении е-gov mobile.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете избежать лишних волнений и финансовых потерь. Если вы все же подозреваете, что могли совершить ошибку, сохраняйте спокойствие: сразу звоните в банк для блокировки карточек и счета и в полицию.