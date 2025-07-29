Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенников

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана в очередной раз предупреждает и напоминает, что мошенники используют различные психологические приемы, чтобы ввести граждан в заблуждение и получить доступ к их деньгам и личным данным, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, в зоне риска находятся представители всех социальных групп: студенты, пенсионеры, работающие граждане, инвесторы. Уровень образования или профессиональная подготовка не всегда защищают от мошеннических схем.

Злоумышленники тщательно продумывают сценарии, подстраивают общение под конкретного человека и активно используют приемы социальной инженерии.

Один из распространенных методов – создание тревожной ситуации.

Граждан просят немедленно принять решение: "срочно перевести деньги", "иначе вы упустите возможность", "нужно срочно подтвердить операцию". Из-за ощущения потери времени или так называемого "риска упущенной выгоды" человек теряет способность критически оценивать происходящее и действуют автоматически.

Другой часто используемый прием – давление на эмоции.

Мошенники играют на страхе, сочувствии или доверии. Например, сообщают о несанкционированной банковской операции, нарушении законодательства вами или вашими близкими, просят помощи для "родственника в беде" или предлагают легкий заработок. Эмоциональное состояние мешает человеку сохранять рациональность.

Для того чтобы не стать жертвой, важно:

сохранять бдительность,

не доверять незнакомцам в интернете,

не передавать личные данные и реквизиты карт,

не переходить по сомнительным ссылкам,

всегда проверять информацию через официальные каналы.

"В случае любых сомнений необходимо прервать разговор, даже если собеседник представился официальным лицом – представителем правоохранительных органов, министерств или регулятора. Помните – никакие финансовые и правовые вопросы не решаются по телефону или через мессенджеры". Пресс-служба АРРФР РК

Днем ранее, 28 июля 2025 года, Министерство внутренних дел (МВД) предупредило казахстанцев о важном изменении в уголовном законодательстве, направленном на защиту персональных данных и повышение безопасности в сфере финансовых услуг. Так, новой статьей 232-1 Уголовного кодекса введена уголовная ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам, а также за осуществление платежей или переводов денег в интересах или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера либо с целью их получения.