Пирамида обмана: почему не стоит инвестировать деньги в сомнительные проекты

Создатели финансовых пирамид играют на желании граждан быстро и легко разбогатеть. Как не попасть в их ловушку, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Финансовая пирамида – это схема, где деньги новых вкладчиков идут на выплаты действующим участникам, а не на реальную прибыль. На вершине находится организатор, который привлекает людей, обещая сказочные доходы, но на деле забирает их деньги себе. Вкладчики должны привлекать новых участников, чтобы получать свои выплаты. Но рано или поздно поток новых инвесторов иссякает, и пирамида рушится, а ожидания вкладчиков вернуть средства разбиваются вдребезги.

Как маскируются финансовые пирамиды

Создатели финансовых пирамид маскируют их под различные организации. Они используют современные тренды, например, популярность инвестиционных вкладов, привлекают вкладчиков громкими названиями, такими как "сверхновый инвестиционный проект", "перспективный бизнес с гарантированными выплатами", а также лозунгами типа "обеспечьте себе регулярный пассивный доход" и т. д. Эти заманчивые перспективы могут сбить с толку вкладчиков и отключить их критическое мышление. В результате люди начинают инвестировать в сомнительные проекты и рискованные IT-стартапы с неясными целями и на непонятных условиях.

Мошенники могут представляться также потребительскими кооперативами, букмекерскими конторами, управляющими компаниями и даже туроператорами. Еще один пример финпирамиды – компания, организующая морские круизы, которая предлагает их за полцены, но с условием привлечения новых клиентов. Иногда финансовые пирамиды маскируются под компании, которые якобы помогают закрывать долги по кредитам, "чистить" кредитную историю, а также оформлять займы на супервыгодных условиях. Взамен пирамидостроители требуют у клиентов внести первоначальный взнос и привести новых участников.

Фото: АРРФР

Почему люди верят мошенникам

Финпирамиды обещают легкие деньги без особых усилий. Вот несколько причин, почему они популярны:

– они предлагают быстрые способы разбогатеть, обещая золотые горы – высокие проценты и вознаграждение;

– часто маскируются под инвестиционные компании и создают образ успешной организации. Мошенники могут арендовать большие офисы для внушения доверия;

– они играют на эмоциях людей, которые готовы поверить, что станут миллионерами в короткие сроки.

Также в обществе существует понятие "профессиональный вкладчик". Это те люди, которые, понимая, что представляет собой финансовая пирамида, все равно становятся инвесторами. Они входят в проект одними из первых и впоследствии успешно выводят свои деньги с прибылью, становясь, таким образом, "живой рекламой" для пирамиды – вот, мол, человек действительно получил обещанную прибыль.

Однако стоит отметить, что прибыль получают только организаторы. И им выгоден слух о разбогатевших инвесторах. Это одна из ловушек мошенников, в которую, к сожалению, попадаются некоторые граждане.

Как распознать финансовые пирамиды

Несмотря на попытки организаторов мошеннических схем скрыть суть своей деятельности, существуют признаки, которые помогают быстро распознать финпирамиды:

отсутствие четкого определения рода деятельности компании;

требование предварительных взносов для участия в делах компании;

гарантированный высокий доход (исключение составляют банковские вклады с четко указанными процентами);

отсутствие финансовой отчетности и информации об учредителях и руководителях компании;

регистрация компании в офшорной юрисдикции, например, на Кипре или Сейшельских островах;

агрессивная реклама в социальных сетях, интернете и СМИ с обещанием большого пассивного дохода;

условия участия, требующие обязательного внесения первоначального капитала;

условия по принципу: "Заработай сам и приведи друга";

внесение денег наличными, на карточный счет физического лица или через терминалы на электронный кошелек;

отсутствие в договоре описания обязательств компании перед вкладчиками или условия, что они не смогут вернуть свои деньги при прекращении отношений с компанией.

Проверить надежность компании, с которой вы планируете сотрудничать, можно на официальном интернет-ресурсе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, где опубликован список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности, а также на сайте Агентства по финансовому мониторингу, где размещен расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда. Проверить организацию на наличие признаков финансовой пирамиды и мошенничества можно также с помощью Telegram-бота АФМ "Baiqa, piramida".