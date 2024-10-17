Как защититься от онлайн-мошенников, совершая покупки в Сети

Об основных мерах безопасности, которые необходимо соблюдать пользователям на сайтах интернет-магазинов, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

С каждым годом все больше людей отдают предпочтение онлайн-шопингу. Это удобно, поскольку совершать покупки можно круглосуточно и в любом месте, где есть доступ в интернет. Однако в Сети всегда существуют киберугрозы, поэтому важно быть осторожными и знать, как защитить себя от злоумышленников.

Фото: fingramota.kz

Как онлайн-мошенники обманывают покупателей?

Сайты-двойники

Мошенники создают фальшивые версии известных сайтов и отличить их от реальных онлайн-магазинов порой сложно, но можно, потому что они могут поменять местами буквы в названии сайта или немного изменить баннер. На таких интернет-ресурсах покупателей просят заполнить формы, в которых есть пункты с указанием полных реквизитов банковских карт. Получив эту информацию, мошенники могут снимать деньги, оформлять кредиты и делать другие незаконные действия.

Мошеннические распродажи

Злоумышленники предлагают гражданам участие в акциях с большими скидками. Причем распродажа якобы действует всего несколько часов и нужно зарегистрироваться в акции как можно быстрее. Привлеченные выгодными условиями покупатели отправляют предоплату, а мошенники потом перестают выходить на связь.

Воровство аккаунтов

Мошенники могут получить доступ к аккаунтам пользователей на сайте онлайн-магазинов, к которым привязаны банковские карты. Злоумышленники быстро совершают нужные им покупки, пока владелец карты не заметил свою оплошность. И доказать, что покупал не он, будет практически невозможно, ведь все действия выполнялись с его аккаунта.

Фейковые объявления о товарах

Мошенники часто выдают себя за продавцов и публикуют объявления о продаже различных товаров онлайн. Когда покупатель изъявляет желание купить их, то ему говорят, что покупки отправляются только по почте. При этом преступники настаивают на том, чтобы вы воспользовались новой службой доставки, которая привезет товары мгновенно, и для этого нужно только совершить оплату по ссылке, которую они направят. Если пользователь введет там данные своей карты, то с его карты снимутся все деньги, а "продавец" исчезнет без следа.

Что делать, чтобы избежать мошенничества?

Соблюдайте простые правила безопасности при совершении онлайн-покупок. Отмечу основные из них:

Скачивание официальных приложений. Скачивайте приложения онлайн-магазинов только через Google Play или App Store. Предварительно изучайте отзывы о них. Не разрешайте в настройках безопасности своих устройств установку программного обеспечения из неофициальных магазинов.

Проверка ссылок. Никогда не переходите по сомнительным ссылкам от "продавцов", присланным вам через SMS, push-уведомления или по электронной почте. Звоните в службу поддержки магазина по официальным номерам, чтобы уточнить информацию об акциях. Добросовестные магазины не требуют переводы или альтернативные способы оплаты.

Запрос документации. Продавцы онлайн-магазинов обязаны предоставлять подтверждающие документы, счета на оплату и накладные. Если продавец отказывается, это должно вас насторожить.

Проверка URL-адресов. Делая покупки через сайты, всегда проверяйте URL-адреса онлайн-магазинов. Если в адресной строке отсутствует буква "s" в https://, возможно, вы попали на мошеннический сайт.

Использование безопасных сетей. Покупайте товары только через собственный Wi-Fi. Общественные сети могут быть небезопасными и предоставлять мошенникам доступ к вашим персональным данным, таким как реквизиты карты, срок ее действия, трехзначный код на обороте.

Платежи с помощью цифровой карты. Откройте отдельную карту для онлайн-покупок с фиксированной суммой, например, виртуальную. Это ограничит потери в случае мошенничества.

Защита на гаджетах. Регулярно обновляйте антивирусное ПО на всех устройствах и создавайте сложные пароли, меняя их периодически. Настройте биометрическую идентификацию, если это возможно.

Использование безопасного зарядного устройства. Пользуйтесь только своим зарядным устройством – на первый взгляд, звучит странно, но мошенники продвинулись настолько, что могут подключать хакерские устройства к общественным USB-зарядкам для кражи конфиденциальной информации.

Не верьте незнакомцам. Если с вами связался курьер, который сообщил о доставке товара, который вы точно не покупали онлайн, либо оформили его, но не помните о точных сроках доставки, будьте бдительны. Мошенники тоже в последнее время маскируются под курьеров и просят назвать код из SMS для получения товара. Перестрахуйтесь, созвонитесь с той организацией, от чьего имени якобы вам позвонили или написали со службы доставки.

Соблюдение этих простых правил по цифровой гигиене поможет вам не попасть в мошеннические онлайн-ловушки.