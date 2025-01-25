5 советов, как не потерять деньги при покупках в интернете
Проверяйте надежность сайта
Используйте только сайты с защищенным соединением (значок замка и HTTPS в адресной строке). Избегайте подозрительных URL (адрес ресурса в сети Интернет) с длинными цифрами и символами. Злоумышленники часто создают копии известных интернет-магазинов, поэтому проверяйте адрес сайта и наличие SSL-сертификата.
Не совершайте покупки через общественный Wi-Fi
Открытые сети Wi-Fi небезопасны для покупок. В открытых Wi-Fi сетях злоумышленники могут перехватить ваши личные данные. Используйте только свой интернет и проверенные устройства. Также рекомендуется использовать встроенные функции безопасности вашего устройства для защиты данных.
Желательно открыть отдельную карту для покупок
Заведите отдельную карту для интернет-шопинга, не привязанную к вашим основным счетам. Установите лимиты на траты и пополняйте карту только перед покупками.
Ограничьте доступ к устройству
Если ваш гаджет используют дети, выходите из аккаунтов и включите защиту покупок (например, подтверждение через пароль в App Store или Google Play). Так ребенок не сможет случайно совершить онлайн-покупку либо скачать платные игры.
Выбирайте безопасные методы оплаты
Надежные магазины предлагают несколько способов оплаты, включая оплату при доставке. После оплаты убедитесь, что вы получили чек и подтверждение заказа. Избегайте сайтов, где требуется вводить данные карты без перехода на защищенный платежный шлюз.
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