5 советов, как не потерять деньги при покупках в интернете

Популярность интернет-шопинга растет, но важно соблюдать меры безопасности. В связи с этим в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) поделились рекомендациями, как не потерять деньги во время покупок в интернете, сообщает Zakon.kz.

Проверяйте надежность сайта

Используйте только сайты с защищенным соединением (значок замка и HTTPS в адресной строке). Избегайте подозрительных URL (адрес ресурса в сети Интернет) с длинными цифрами и символами. Злоумышленники часто создают копии известных интернет-магазинов, поэтому проверяйте адрес сайта и наличие SSL-сертификата.

Не совершайте покупки через общественный Wi-Fi

Открытые сети Wi-Fi небезопасны для покупок. В открытых Wi-Fi сетях злоумышленники могут перехватить ваши личные данные. Используйте только свой интернет и проверенные устройства. Также рекомендуется использовать встроенные функции безопасности вашего устройства для защиты данных.

Желательно открыть отдельную карту для покупок

Заведите отдельную карту для интернет-шопинга, не привязанную к вашим основным счетам. Установите лимиты на траты и пополняйте карту только перед покупками.

Ограничьте доступ к устройству

Если ваш гаджет используют дети, выходите из аккаунтов и включите защиту покупок (например, подтверждение через пароль в App Store или Google Play). Так ребенок не сможет случайно совершить онлайн-покупку либо скачать платные игры.

Выбирайте безопасные методы оплаты

Надежные магазины предлагают несколько способов оплаты, включая оплату при доставке. После оплаты убедитесь, что вы получили чек и подтверждение заказа. Избегайте сайтов, где требуется вводить данные карты без перехода на защищенный платежный шлюз.

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