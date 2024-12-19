Решат ли маркетплейсы проблему оборота контрафакта и товаров низкого качества в Казахстане

5-6 декабря в Астане проводился XII Международный форум "Антиконтрафакт" со специальной сессией "Ночной дозор на маркетплейсах: как контроль поможет цифровой торговле в борьбе с контрафактом и фальсификатом".

В 2024 году это не первое мероприятие, во время которого делается (ли?) попытка решить проблему продажи подделок онлайн.

Как единственный спикер сессии, кто представлял сектор электронной коммерции, я в очередной раз убедилась, что информация по теме контрафакта преподносится обобщенно и не всегда справедливо в отношении казахстанских площадок. Кроме того, необоснованно расширяется само понятие "контрафакт", определенное статьей 1032 Гражданского кодекса РК и ч. 3 ст. 44 Закона РК "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров": "Товар и его упаковка, на которых размещены без согласия правообладателя товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, признаются контрафактными". Борьба с контрафактом – это прежде всего,мера защиты потребителей от подделок, товаров низкого качества, небезопасных для жизни и здоровья.

Незаконный ввоз и реализация оригинальных товаров (серый импорт, параллельный импорт) – это нарушения прав правообладателей, которые очень косвенно затрагивают потребителей. Но в риторике на казахстанских площадках две разные по сути проблемы преподносятся как одна катастрофическая и в результате предлагаются решения из серии: "маркетплейсы должны нести солидарную ответственность за всё".

Цель публикации – не сказать, что проблема контрафакта в электронной торговле надумана, а представить детальную обоснованную информацию, которая (надеюсь) поможет воздержаться от радикальных мнений и мер.

* В рамках публикации под казахстанскими площадками понимаются казахстанские маркетплейсы и иностранные площадки, которые зарегистрированы в Казахстане.

* В контексте публикации под контрафактом понимаются подделки, фальсификат, товары низкого качества, товары, опасные для жизни и здоровья.

Кто несет ответственность за качество товаров на маркетплейсе?

По данным совместного исследования PwC и ОЮЛ "Ассоциация Цифровой Казахстан", за 6 месяцев 2024 года доля электронной коммерции в общем объеме розничной торговли в Казахстане составляет 16,6%.

Вопрос, который логично возникает, – смогут ли маркетплейсы, да и в целом казахстанские субъекты онлайн-торговли, сыграть существенную роль в решении проблемы оборота контрафакта в стране?

Ответ зависит от того, как поставить задачу: 1) сделать онлайн-торговлю в Казахстане зоной, чистой от контрафакта, фальсификата, некачественных товаров и пр.; 2) избавить казахстанских потребителей от контрафакта раз и навсегда.

Если решать первую задачу, начать нужно с того, что маркетплейсы, не дожидаясь очередных поправок регуляторов, разработали и постоянно совершенствуют инструменты борьбы с подделками (чуть ниже подробно).

Когда принимаются решения о дополнительных функциях, которые регуляторы хотят возложить на площадки, важно помнить, что маркетплейс – это инфраструктура, созданная для заключения сделок купли-продажи, а не для сопровождения полного цикла движения товара от производителя до потребителя. У маркетплейсов, тем более работающих по системе FBS (Fulfillment by Seller) или DBS (Delivery by Seller), когда площадка не обеспечивает приемку и хранение на собственном складе, нет ни возможности, ни обязанности проверять и оценивать качество и безопасность товара. Вопрос исключительно в плоскости добросовестности продавца.

Еще одна важная социальная функция, которую выполняют маркетплейсы, – содействие развитию малого и среднего бизнеса. Торговля через онлайн-площадку позволяет без дополнительных затрат (денежных и трудоемких) увеличить оборот торгового бизнеса до 30% за год. А это люди, семьи, которые имеют доход; прозрачный бизнес, который платит налоги и т.д.

В торговых отношениях обязанность обеспечивать надлежащее качество товара, его безопасность, предоставлять потребителям информацию о товаре и иные обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом, Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения", Законом "О регулировании торговой деятельности", Законом "О защите прав потребителей", Правилами внутренней торговли, техрегламентами и прочими актами казахстанского законодательства, лежит на производителе / продавце товара.

Но! для ведения торговой деятельности нет законодательно установленного требования, что продавец обязан торговать товарами исключительно на основании договора (дистрибуции, франчайзинга, поставки, контрактации и пр.) с его изготовителем. Каждый субъект торговли выбирает наиболее соответствующий его целям и возможностям формат: кто-то заключает дистрибьюторский договор с производителем, а кто-то закупается у оптового поставщика и перепродает.

Маркетплейс = ≠ продавец?

Маркетплейс – это не магазин, торгующий онлайн. Это, по сути, рынок, на котором торгуют десятки (сотни) тысяч самостоятельных продавцов. Маркетплейсы используют разные модели распределения процессов между площадкой и селлером. Если сильно зарегулировать, то маркетплейс, как вариант, может трансформироваться в рекламную площадку, где будет указана информация о продавце и товаре, но совершение сделки будет происходить за ее пределами (совсем непрозрачная для регуляторов модель).

Классический вариант – когда маркетплейс обеспечивает участникам электронной торговли инфраструктуру для заключения договора, оплаты и доставки. Именно такая модель указана в Законе РК "О регулировании торговой деятельности" (ст. 1) как определение электронной торговой площадки. Это классический пример цифрового посредника, в которой продавцом товара выступает не маркетплейс, а селлер.

Еще одна модель – когда маркетплейс наряду с селлерами выступает продавцом на собственной площадке. В отношении таких товаров маркетплейс несет обязанности продавца, предусмотренные законодательством.

Должен ли маркетплейс (если он не выступает продавцом товара) нести ответственность перед потребителем за продажу контрафакта? Мое мнение как юриста – нет. Обязанность площадки – предотвращать такие кейсы, а если они случились, то обеспечить потребителю возможность вернуть товар и получить деньги от недобросовестного продавца.

Какой он онлайн-селлер?

Селлеры на маркетплейсах – это субъекты предпринимательской деятельности, которые к моменту выхода на площадку уже имеют действующий торговый бизнес. Для выхода на некоторые Казахстанские маркетплейсы селлер должен вести предпринимательскую деятельность не менее 6 месяцев. Такое требование введено, в том числе, в целях защиты прав потребителей. На российских площадках селлерами могут быть и самозанятые, не имеющие опыта в торговле.

Соответственно, договор между площадкой и селлером – это договор между субъектами бизнеса, где каждая сторона несет свой объем прав/обязанностей/ответственности, соответствующий бизнес-модели площадки, договору и законодательству.

Каков портрет селлера на маркетплейсах, на которых казахстанские потребители покупают товары? Мониторинг профиля российских селлеров маркетплейсов регулярно проводит специализированное исследовательское агентство.

В Казахстане такое исследование не проводится, но, по данным АЦК, категории селлеров на маркетплейсах следующие: дистрибьюторы брендов, сами производители товаров, продавцы, продающие бренды под собственной торговой маркой и перекупщики. Почти 90% селлеров – это МСБ, кто торгует на нескольких маркетплейсах, имеет оффлайн точку, ведет продажи через Instagram.

Вне зависимости от того, где казахстанский продавец торгует товарами для казахстанских потребителей (базар, торговый дом, маркетплейс, Instagram, собственный бутик), он является субъектом внутренней торговли и обязан соблюдать требования Закона РК "О регулировании торговой деятельности".

В качестве дополнительной информации – в Казахстане только в мае 2024 года утверждены три профессиональных стандарта в сфере торговой деятельности: "Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации в торговых объектах с торговой площадью более 2000 кв. м (2000 кв. м и выше), включая оптово-продовольственные распределительные центры", "Розничная торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами в торговых объектах с торговой площадью более 2000 кв. м (2000 кв. м и выше)" и "Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв. м". Действующие до этого профстандарты были разработаны еще в Советском Союзе. Вновь принятые стандарты будут использованы учебными заведениями, где будут готовить кадры для торговой отрасли. Понимать, как рекламировать товары в Instagram и продвигаться на маркетплейсах, недостаточно для того, чтобы ответственно заниматься торговлей.

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Как маркетплейсы борются с продажей подделок?

Теперь о мерах по пресечению оборота подделок, товаров низкого качества и опасных для жизни и здоровья, которые предпринимают казахстанские маркетплейсы. Прежде всего, требование о том, что товар должен соответствовать законодательству, описанию в карточке товара, быть надлежащего качества и безопасным, содержится в договоре между площадкой и продавцом – это в идеале (договор ведь между субъектами предпринимательства) должно предотвратить продажу контрафакта. Карточки товаров (фото и описание) проходят модерацию.

Если факт продажи случается, площадка применяет карательные и дисциплинарные меры: штрафы, блокировки карточек товаров или продавца, снижение рейтинга продавца, некоторые площадки сразу же отключают таких селлеров без возможности восстановления.

Каждая (!) заявка в отношении фейков и товаров, не соответствующих описанию в карточке, отрабатывается площадкой. У потребителей, которые покупают товары на казахстанских площадках, чтобы вернуть деньги за товар, нет необходимости обращаться в государственный орган или общества по защите прав потребителей, это только затягивает решение кейса. От товара, который не соответствует заявленному описанию и качеству, можно отказаться в пункте выдачи либо в приложении площадки оформить заявку на возврат. В течение нескольких дней покупатель получит свои деньги обратно. Некоторые маркетплейсы при этом сами направляют к покупателю курьеров, чтобы забрать товар.

Подтвердить, что аналогичные действия по защите казахстанских потребителей предпринимают китайские площадки, прямую доставку с которых обеспечивает национальный почтовый оператор и курьерские службы, я не могу. В настоящее время "Казпочта" ведет переговоры с Temu и Pinduoduo по поводу регистрации площадок в Казахстане.

Какой меры защиты от подделок достаточно?

Во время форума министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев сказал: "Учитывая рост электронной торговли, курьерские службы остаются одним из наиболее распространенных средств транспортировки контрафактных товаров." Совершенно верно – товары, перемещаемые через границу Казахстана в рамках электронной торговли (заказы потребителей), не проверяются таможней на предмет соответствия их законодательству о товарных знаках, качеству, безопасности и пр. Но (!) такие товары ввозятся в целях личного потребления, они не поступают в оборот. И ввозятся они потому, что их заказали казахстанские потребители, чаще всего из-за более низкой, чем в Казахстане, цены.

Когда регуляторы обобщенно говорят, что число жалоб на контрафакт в онлайн-торговле увеличивается, не приводятся данные, на какие площадки жалуются потребители. По данным АЦК за 11 месяцев 2024 года на крупнейших китайских площадках казахстанцы заказали товаров на сумму около 200 миллиардов тенге. Останавливает ли казахстанских покупателей, кто делает заказы не на локальных площадках, что они не видят сразу название и номер налоговой идентификации продавца, что информация о товаре изложена не так, как это требуется казахстанским законодательством, уточняют ли они про возможность бесплатного возврата? Что вообще имеет для потребителя решающее значение при выборе местной и иностранной площадки? Такие сведения, включая количество и характер жалоб и обращений, нужно анализировать, иначе велик риск, что разрабатываемые регуляторные меры в защиту потребителей "ударят" исключительно по местным площадкам онлайн-селлерам.

Одна из задач создания Ассоциации – содействовать повышению культуры онлайн-коммерции в Казахстане. В планах Ассоциации в первом квартале 2025 года внедрить опцию приема обращений от казахстанских потребителей об отказе или неразрешении субъектами онлайн-торговли кейсов в отношении товаров ненадлежащего качества, фейков и содействие разрешению таких кейсов. По результатам полугодия/года обращения будут обобщены и проанализированы; информация для выработки эффективных регуляторных или практических мер будет предоставляться регуляторам.

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По задаче 2 – как спасти казахстанских потребителей от фейков, фальсификатов и некачественных товаров. Общеизвестный факт – в Казахстане производится незначительная доля контрафакта, большая часть подделок ввозится через таможенную границу (не в рамках электронной торговли). Неэффективно решать задачу борьбы с подделками, придумывая дополнительную ответственность площадкам. Пока есть рынки типа барахолок, даже если на маркетплейсах будут продаваться товары исключительно от известных производителей, проверенные, дорогие и качественные, у казахстанских потребителей останется много возможностей отовариться фальсификатом в другом месте.