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Общество

Обещают прибыль без риска: как распознать финансовую пирамиду и не потерять деньги

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 12:21 Фото: Zakon.kz
Несмотря на регулярные предупреждения госорганов, финансовые пирамиды продолжают находить новых жертв. Почему люди по-прежнему верят обещаниям легких денег и какие схемы сегодня наиболее опасны, корреспонденту Zakon.kz рассказал финансовый обозреватель Павел Бондаренко.

– Почему финансовые пирамиды продолжают привлекать людей, несмотря на многочисленные предупреждения?

– На мой взгляд, жертвами финансовых пирамид чаще всего становятся две категории людей. Первая – те, кто практически ничего не знает о финансовых продуктах. Иногда даже банковский депозит для них – малознакомый инструмент.

Вторая категория – это, наоборот, те, для кого консервативные проценты по вкладам в банке – это слишком "скучно". В пирамидах им обещают быстрый заработок и высокую доходность.

Кроме того, многие до сих пор не понимают, как работают инвестиции. Если человек не знает, какую доходность в норме дают акции, облигации или банковские депозиты, ему гораздо проще поверить обещаниям получать по 5-10% в месяц без риска. Привлекает еще и простота: ничего изучать и понимать не нужно. Достаточно просто принести или перевести деньги.

– Чем финансовая пирамида отличается от легальных инвестиций в акции, облигации и другие финансовые инструменты?

– Главное отличие – в источнике дохода. Когда человек покупает акции, он становится акционером реальной компании, которая производит товары или оказывает услуги, и вместе с ней получает прибыль в виде дивидендов.

В финансовой пирамиде никакой реальной инвестиционной деятельности нет. Выплаты первым участникам производятся исключительно за счет денег новых вкладчиков. Как только поток новых участников прекращается, схема рушится и перестает работать.

– Какие признаки чаще всего указывают на финансовую пирамиду?

Есть несколько типичных признаков:

• гарантированная высокая доходность;

• отсутствие понятной бизнес-модели и объяснения, откуда и за счет чего берется прибыль;

• основной акцент на привлечении новых участников;

• давление с предложением вложить деньги "прямо сейчас";

• непрозрачность компании и отсутствие лицензий;

• обещания практически полного отсутствия рисков.

Я бы рекомендовал вообще избегать рассматривать какие-то "идеи инвестиций" с доходностью более 25% годовых.

– Какие схемы интернет-мошенничества сегодня наиболее распространены?

– Очень часто людям предлагают инвестировать через так называемых брокеров, которые на самом деле ими не являются. Как правило, такие компании зарегистрированы за рубежом.

Еще одна распространенная схема – реклама с использованием изображений или видео известных предпринимателей, представителей банков или национальных компаний. Сейчас это запросто делают с помощью нейросетей. Создается впечатление, что инвестиционный проект связан с известным человеком, хотя на самом деле никакого отношения к нему не имеет. Если вы увидели подобную рекламу, например, на YouTube, почти наверняка это фейк, мошенничество.

– Как проверить инвестиционную компанию перед вложением денег? На какие лицензии, документы и государственные реестры необходимо обратить внимание?

– Можно дать стандартный совет – если речь идет о брокерской деятельности для покупки ценных бумаг на бирже, то нужно проверить наличие лицензии.

Компания должна иметь регистрацию в РК, иметь лицензию Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) или администрации Международного финансового центра Астана. Почему этот ответ стандартный? Потому что на практике человеку, который совсем новичок в теме инвестиций, проверить все эти вещи трудно.

Поэтому я бы дал, скорее, такие советы:

•⁠ ⁠если вы просто начинаете сохранять часть своего дохода, то присмотритесь к банковским депозитам;

•⁠ ⁠если же хотите начать инвестировать, сначала изучите основы. Слушайте подкасты. Для покупки акций и облигаций понадобится лицензированный брокер. Сегодня брокерские подразделения есть у ряда крупных банков Казахстана, поэтому нет необходимости искать сомнительные предложения в интернете. Брокер – это специальная организация, через которую физлица могут покупать акции и облигации. Сейчас у нас есть несколько брокеров, которые являются дочерними структурами крупных банков второго уровня – БВУ. Что такое БВУ? В Казахстане так называют все коммерческие банки, которые обслуживают население и бизнес. Они образуют второй уровень банковской системы, где первым уровнем выступает Национальный банк РК, который регулирует их деятельность и выпускает деньги. Внутри приложений этих банков уже есть вкладка "инвестиции". Так что выдумывать ничего не надо. Можно просто ничего отдельно не искать и не рассматривать "предложения" из интернета;

•⁠ ⁠избегать всего, что связано с криптовалютой. Этот мой совет адресован тем, кто делает первые шаги в мире финансовой грамотности и инвестиций.

Это связано с определенными нюансами правового регулирования криптовалют в нашей стране, а также с высоким уровнем непрозрачности и мошенничества в этой сфере. Это точно не то направление, куда надо смотреть в первую очередь. Не стоит начинать с крипты.

– Что должно насторожить, если обещают высокий и гарантированный доход?

– В инвестициях доходность всегда напрямую связана с риском. Поэтому словосочетание "гарантированный высокий доход" уже само по себе должно вызывать вопросы и сомнения.

Если вам обещают высокую прибыль/доход без каких-либо рисков, это противоречит базовым принципам финансового рынка. Чем выше потенциальная доходность, тем выше риск. Это одно из базовых правил инвестирования, и исключений здесь не существует.

– Как распознать поддельные инвестиционные приложения, сайты и фишинговые страницы?

– Никогда не переходите по ссылкам из случайной рекламы, сообщений в мессенджерах или социальных сетях. Если тема инвестиций действительно интересна, пользуйтесь только официальными сервисами лицензированных брокеров и банков. В приложениях БВУ есть даже обучение.

– Насколько опасны предложения о заработке через WhatsApp, Telegram и социальные сети?

– Максимально опасны. Именно через мессенджеры и социальные сети сегодня распространяется значительная часть инвестиционного мошенничества.

Настоящие лицензированные финансовые компании не ищут клиентов через случайные личные сообщения и не обещают гарантированную прибыль. Если вам пишут с подобными предложениями, это серьезный повод отказаться от любых дальнейших контактов и заблокировать такие контакты.

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Фото Бота Ибраева
Бота Ибраева
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