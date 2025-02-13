Как и зачем стимулировать рост бизнеса через налоговую политику

Когда Казахстан выходил из состава СССР, он стоял на распутье в выборе правовой модели для развития собственного законодательства. Была выбрана немецкая модель континентальной системы права, как наиболее успешная и отлично зарекомендовавшая себя.

При этом, как сообщают действующие немецкие правоведы, нами были скопированы лишь отдельные элементы немецкой правовой системы, в то время как остальные были либо позаимствованы из других юрисдикций, либо придуманы самостоятельно.

Это в полной мере проявляется на примерах юридических лиц.

Так, по немецкой правовой и экономической теории, малый бизнес должен расти в средний, а средний – в крупный. И часто это происходит не автоматически, а благодаря поддержке со стороны государства, ведь каждая из этих категорий может сильно отличаться от предыдущих (средняя от малой и крупная от средней), в том числе в части налогового администрирования. К примеру, при реинвестировании прибыли в развитие бизнеса AG (АО) может снизить налоговую нагрузку, или Deutsche Börse Venture Network помогает средним компаниям подготовиться к первичному размещению акций.

На сегодняшний день в Казахстане существует структурная проблема в налоговой системе, из-за которой предприятия не заинтересованы в росте. В частности, малый бизнес осознанно избегает перехода в среднюю и крупную категории, так как это влечет за собой серьезные финансовые и административные последствия:

Рост налоговой нагрузки. Малый бизнес работает на упрощенном режиме налогообложения и не платит НДС. Однако при достижении 78 млн тенге оборота компании вынуждены вставать на учет по НДС, увеличению размера взимаемого налога на прибыль (КПН), росту социальных отчислений за сотрудников.

Рост количества проверок и административных барьеров. Крупный бизнес чаще подвергается налоговым проверкам из-за большего количества контрагентов и, соответственно, увеличения рисков нахождения среди них проблемных, дополнительным требованиям со стороны регулирующих органов вроде мониторинга (ст.130 НК), что увеличивает затраты на юристов, бухгалтеров и внутренний аудит.

Снижение доступности льгот и субсидий. Малый бизнес имеет множество государственных программ поддержки, налоговых льгот и специальных условий. Однако при укрупнении компании теряют доступ к этим мерам поддержки.

В результате этих факторов многие предприниматели искусственно дробят бизнес, регистрируя несколько компаний, чтобы не выйти за пределы "льготных" условий (статья 683 НК). Это снижает прозрачность экономики, уменьшает налоговые поступления и замедляет развитие предпринимательства.

Необходимость налоговой реформы обусловлена следующим:

Для устранения существующих проблем требуется комплексная налоговая реформа, которая:

создаст благоприятные условия для стимулирования роста бизнеса,

снизит налоговое бремя при укрупнении,

стимулирует компании к реинвестированию прибыли в развитие,

уменьшит бюрократическую нагрузку.

Без данных изменений экономика Казахстана рискует столкнуться с сокращением числа средних и крупных предприятий, что приведет к снижению конкурентоспособности страны.

Предлагаемые меры стимулирования роста бизнеса

Для решения указанных проблем предлагается внедрение комплексного пакета стимулов, который обеспечит плавный и выгодный рост компаний.

1. Введение прогрессивной шкалы налогообложения с понижением ставок при росте оборота

На сегодняшний день компании сталкиваются с увеличением налогового бремени при переходе из одной категории бизнеса в другую. Чтобы избежать этого, необходимо постепенное снижение налоговой нагрузки, что позволит бизнесу адаптироваться.

Предлагаемые меры:

1. Снижение ставки НДС для растущего бизнеса

Введение снижающейся ставки НДС при переходе в среднюю и крупную категорию. Например, с 12% до 10% для среднего бизнеса и с 10 до 9% для крупного. На первый взгляд, снижение поступлений в бюджет будет компенсировано увеличившимся количеством налогоплательщиков, повысивших свою категорию бизнеса.

2. Снижение ставки социального налога

Для компаний, увеличивающих количество сотрудников, предлагается снижение ставки социального налога с 11% до 9%, тем самым это будет стимулировать не "прятать" сотрудников в ИП и договоры ГПХ, а оставлять в штате.

Эти меры позволят бизнесу безболезненно перейти в новый сегмент и избежать финансовых трудностей.

2. Гибкая система перехода между категориями бизнеса

Чтобы устранить эффект "налогового барьера", предлагается гибкая система налогообложения при смене статуса:

В первый год после выхода из категории малого бизнеса – сохранение льготной налоговой ставки.

после выхода из категории малого бизнеса – сохранение льготной налоговой ставки. Во второй год – постепенное увеличение налогов.

– постепенное увеличение налогов. На третий год – полное вступление в налоговый режим средней или крупной компании.

Эта мера обеспечит гибкость и плавность перехода без шока для бизнеса.

3. Льготное кредитование и финансовая поддержка растущих предприятий

Основной барьер для роста – нехватка доступных финансов. Текущие ставки по кредитам в 21%+ являются крайне болезненными для развивающегося бизнеса и часто препятствуют его росту. Государство может помочь через:

субсидированные кредиты для предприятий , повысивших категорию (ставка ниже рыночной либо нулевая);

, повысивших категорию (ставка ниже рыночной либо нулевая); налоговые вычеты на инвестиции – компании, вкладывающие средства в расширение, могут частично освобождаться от налогов;

– компании, вкладывающие средства в расширение, могут частично освобождаться от налогов; государственные гранты на развитие новых производств.

Это обеспечит приток капитала для развития компаний.

4. Стимулирование цифровизации и технологического обновления

Чтобы повысить конкурентоспособность бизнеса, необходимо поощрять цифровизацию:

налоговые вычеты на внедрение IT-решений;

поддержка стартапов и инновационных проектов.

Эта мера обеспечит рост производительности и снижение издержек.

5. Поощрение реинвестирования прибыли в развитие

Чтобы компании не выводили прибыль в виде дивидендов, необходимо стимулировать реинвестирование:

освобождение от налога на прибыль , если средства направляются на модернизацию;

, если средства направляются на модернизацию; налоговые каникулы на дивиденды, если они используются на расширение бизнеса.

Это создаст механизм внутреннего финансирования роста.

Положительные эффекты от стимулирования роста бизнеса

Рост занятости населения – укрупнение бизнеса приведет к созданию новых рабочих мест.

Увеличение налоговых поступлений – за счет роста оборотов компаний в долгосрочной перспективе.

Снижение теневой экономики – дробление бизнеса станет невыгодным.

Рост конкурентоспособности Казахстана – цифровизация, модернизация и экспортные программы укрепят экономику страны.

Заключение

Для того, чтобы бизнес был заинтересован в росте, необходимо создать условия, при которых укрупнение не приводит к резкому увеличению налоговой нагрузки и административных барьеров.

Если бизнесу будет выгодно расти, экономика станет более устойчивой, а государство получит больше налогов за счет увеличения оборота компаний. Для этого необходимо не только снижать налоговую нагрузку, но и сокращать бюрократию, стимулировать инвестиции в развитие и обеспечивать государственную поддержку на всех этапах роста бизнеса.

Реализация предложенных мер позволит Казахстану сформировать динамичную и конкурентоспособную экономику, в которой бизнесу будет интересно расширяться, а не оставаться на месте или "уходить в тень".