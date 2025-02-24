Фальшивые трудоустройства или работа "мечты": как не попасть на уловки мошенников

В нашем динамичном мире рынок труда меняется с невероятной скоростью, и многие соискатели стремятся найти работу, которая не только соответствует их желаниям, но и раскрывает их таланты.

Однако на этом пути они могут столкнуться с мошенниками, которые пользуются доверчивостью соискателей, обещая золотые горы, а в итоге оставляют их без денег и работы.

Как распознать обман и не попасться на удочку мошенников, рассмотрим вместе с Fingramota.kz!

Заплати – и получишь работу!

Один из самых распространенных видов мошенничества – требование предоплаты за "гарантированное" трудоустройство.

Мошенники размещают объявление об интересных вакансиях на различных площадках, но чаще в социальных сетях, потому что официальные сайты модерируют работодателей и могут заблокировать аккаунт после нескольких жалоб. Для увеличения интереса потенциальных жертв в вакансии указана ежедневная или еженедельная оплата, премии и бонусы от выработки и быстрый карьерный рост.

Собеседование обычно проходит в таких случаях онлайн или по телефону – ведь мошенники не хотят тратиться на аренду офиса и привязывать себя к конкретной локации. При этом соискателю говорят, что он подходит по всем критериям, однако, для того чтобы выйти на работу, нужно в обязательном порядке пройти платное обучение и/или сертификацию. Кроме того, необходим медосмотр, пройти который можно не где-нибудь, а в конкретном медицинском центре или купить медицинскую справку у "своего" врача.

В некоторых случаях потенциальный "работодатель" даже прямым текстом говорит о необходимости "гарантийного взноса" или даже определенного взноса за оформление на должность. Естественно, в таких случаях сразу после получения оплаты мошенники исчезают, блокируют контакты и не выходят на связь.

Бывают еще ситуации, когда вам предлагают заполнить большое количество анкет и различных опросников. На выходе вам предлагают внести некоторую сумму, чтобы получить доступ к "базе работодателей". А специальный консультант при вашем участии будет обзванивать потенциальных работодателей и всячески вас рекламировать.

Кроме того, вам помогут составить идеальное резюме и дадут кучу советов по поведению на собеседованиях. Такие компании называют себя "агентствами по трудоустройству", и пользы от них, как вы понимаете, немного. Ну и задача их, как и во всех описанных ранее случаях, одна и та же – под тем или иным предлогом выманить из потенциального работника некоторую, не слишком большую, но все же существенную сумму денег.

Дело у подобных контор обычно поставлено на поток. В офисах ежедневно обитают десятки человек, которые постоянно что-то пишут, проводят собеседования и вообще всячески создают иллюзию бурной деятельности серьезной компании. Вырученных средств им даже хватает на то, чтобы нанять специалистов для постоянного мониторинга негативных отзывов в интернете в целях их последующего купирования или удаления.

Жалко потраченного времени и денег

Еще одна схема мошенников появилась более десятка лет назад, но все еще актуальна. Злоумышленники зовут соискателя на собеседование или даже сразу на подписание договора и по дороге просят оказать небольшую услугу. Например, купить что-то для руководителя – недорогое, но полезное. Вторая просьба будет уже иная – пополнить по дороге в терминале телефонный счет. Напоминаем, кстати, что к таким счетам могут быть привязаны электронные кошельки.

Расчет на то, что вам будет жалко потраченного времени, а сумма к пополнению небольшая – обычно от 2 до 5 тыс. тенге. Тем более, что мошенники обычно представляются реальными компаниями и приглашают вас по действительно существующему адресу.

В некоторых более изощренных схемах мошенники идут дальше. Например, заявляют, что на собеседование необходимо приходить исключительно в корпоративных цветах – там вы изначально покажете лояльность к организации, и предлагают найти, скажем, зеленую рубашку.

Расчет на то, что тут вы потратите и время на подготовку к собеседованию и некоторое количество времени и денег на покупку бесполезной, по сути, вещи. Тогда вы потенциально гораздо проще расстанетесь с небольшой суммой и переведете ее мошенникам.

Будьте осторожны! Такая модель иногда действует при предложениях работы за границей. Мошенники просят перечислить им средства для якобы оформления документов, визы, правильного резюме и т. д. После получения оплаты сроки затягиваются, а жертве предлагают внести все новые суммы ввиду различных непредвиденных обстоятельств.

Работа без официального оформления

Работодатель обещает высокую зарплату, но не заключает трудовой договор, ссылаясь на "испытательный срок" или "доверие". Соискатель начинает работать, а через несколько недель работодатель исчезает или придирается к качеству работы, отказываясь платить.

Такая схема работает и с фрилансерами. Например, вам предлагают сделать часть проекта, чтобы якобы продемонстрировать свои навыки. После направления работы вам либо откажут в предоставлении, либо даже попросят сделать еще часть – чтобы убедиться. Опытные фрилансеры уже научились ставить водяные знаки или специальные "пасхалки", удалить которые может только автор. Однако на площадках по поиску работы до сих пор встречаются такие недобросовестные работодатели.

Кроме того, такое общение и отказ от официального трудоустройства может быть направлен на одну простую цель – мошенники просто собирают ваши личные данные и даже примеры работ. В дальнейшем все эти материалы могут быть использованы против вас, в том числе при общении с вашими знакомыми в попытке выманить уже и у них какое-то количество денег.

Ну и еще одна распространенная схема неофициального оформления – финансовые пирамиды, которые маскируются под успешных работодателей. Вам предложат сделать вступительный взнос и приводить все больше ваших "потенциальных коллег". Работа может быть под видом туристических услуг, косметики, автомобильного бизнеса и еще множества различных схем, подробнее о которых вы можете прочитать на сайте Fingramota.kz

Чтобы не попасться на уловки мошенников, следует соблюдать несколько простых правил:

Не платить за трудоустройство! Работодатель никогда не должен требовать деньги за оформление документов или гарантию работы. Проверять компанию. Перед подачей заявки изучите отзывы, проверьте юридический адрес и контакты компании. С осторожностью относиться к слишком выгодным предложениям. Если вакансия обещает высокую зарплату без опыта работы, стоит насторожиться. Не соглашаться на собеседования в мессенджерах. Серьезные работодатели проводят интервью в офисе или через официальные видеоплатформы с записью. Не предоставлять личные данные без гарантии трудоустройства. Мошенники могут использовать ваши данные для оформления кредитов или мошеннических схем. Проверять договоры перед подписанием. Никогда не подписывайте документы, не разобравшись в условиях.

Мошенничество в сфере трудоустройства – распространенное явление, с которым сталкиваются как молодые специалисты, так и опытные соискатели. Злоумышленники используют разные схемы, эксплуатируя доверчивость людей, их желание быстро найти работу и заработать. Поэтому главное – быть внимательным, проверять информацию и не соглашаться на сомнительные условия. Берегите свои деньги, время и персональные данные и повышайте финансовую грамотность вместе с Fingramota.kz!