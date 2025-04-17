Казахстанцев засыпали фальшивыми предложениями о работе мечты

В Казнете вновь идет активная рассылка рекламы с якобы выгодной вакансией. Соискателям предлагают дистанционную работу наборщика текста. Для перепечатки опыт не нужен. За выполненную работу обещают высокий доход, сообщает Zakon.kz.

Объявление распространяется с аккаунта, на который подписано более 105 тысяч человек. На первый взгляд – внушительная цифра, создающая иллюзию доверия.

Однако не стоит забывать, что существует множество недобросовестных пользователей и компаний, которые легко накручивают подписчиков за деньги. Поэтому такая цифра не должна вводить вас в заблуждение – это не гарантия надежности.

Фото: Stopfake.kz

Первый тревожный сигнал, на который стоит обратить внимание, – это отсутствие каких-либо контактных данных. Узнать подробности о вакансии предлагают только через личные сообщения в Instagram.

"Для серьезной, официальной работы такой подход неприемлем. Добросовестный работодатель всегда указывает реальные контакты: сайт, почту, номер телефона. Онлайн-мошенники же, наоборот, стараются не оставлять следов и максимально ограничивают коммуникацию", – отмечают аналитики Stopfake.kz.

Второй тревожный звонок – обилие хвалебных отзывов. Если провести простой поиск по фото в Сети, можно выяснить, что люди в ролике – так называемые профессиональные отзовики. Они записывают положительные отзывы за деньги.

Например, девушка, представившаяся Ириной, утверждает, что недавно переехала в Казахстан и, устроившись наборщицей текста, за два месяца заработала 900 тысяч тенге. Однако в другом видео эта же женщина представляется уже владелицей салона красоты Еленой и благодарит за отличную работу юридическую компанию. А в третьем ролике она хвалит фирму, занимающуюся грузовыми перевозками.

"Вакансия "набор текста за большие деньги" – это мошенничество. Под видом легкой работы наборщиком текста вам предложат оплатить "обучение", а потом просто исчезнут. Положительные отзывы записаны актерами и не имеют ничего общего с реальностью", – говорится в заключительной части.

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