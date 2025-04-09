Розничный налог: вид режима для стимулирования бизнеса

Председатель Комитета государственных доходов МФ РК Жандос Дуйсембиев рассказал о применении СНР розничного налога на 2025 год.

В целях стимулирования предпринимателей к выходу из теневого сектора и предотвращения искусственного дробления бизнеса в Казахстане внедрен специальный налоговый режим розничного налога в обновленном формате.

Преимущества применения специального налогового режима розничного налога

Во-первых, это простота и доступность.

Применять данный режим могут налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сферах, определенных правительством РК, при соблюдении следующих условий: годовой доход не превышает 2,4 млрд тенге (600 000 МРП) в 2025 году; численность наемных работников – не более 200 человек.

С 2024 года перечень разрешенных видов деятельности расширен со 190 до 364 позиций, и этот перечень сохраняется в 2025 году.

Во-вторых, освобождение от отдельных налогов.

Плательщики розничного налога не являются плательщиками социального налога. Им не требуется регистрация в качестве плательщиков НДС.

В-третьих, стимулирование занятости.

Налогоплательщики имеют право уменьшать налогооблагаемый доход на сумму фонда оплаты труда. Это создает дополнительные стимулы для легализации рабочих мест и официального оформления сотрудников.

Ставки налога

4% от дохода – базовая ставка, которая может быть снижена до 2% по решению маслихата. Если в решении маслихата не указан срок его действия, оно остается в силе до внесения изменений в Налоговый кодекс или в новое постановление маслихата.

8% от дохода – применяется в случае, если покупатели (получатели услуг) включают расходы на товары, работы или услуги в налоговые вычеты с документальным подтверждением.

Вывод: Новый формат розничного налога предоставляет предпринимателям более гибкие условия налогообложения, снижает административную нагрузку и способствует выводу бизнеса из тени, создавая при этом стимулы для легализации занятости.