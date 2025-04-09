Кредитная история: что важно знать

Кредитная история представляет собой важную информацию о долговых обязательствах заемщика, своего рода досье, которое включает данные о всех кредитах и покупках в рассрочку.

Банки и микрофинансовые организации используют эту информацию для оценки надежности и платежеспособности клиента, принимая решения о возможности предоставления новых займов.



Как проверить и улучшить свою кредитную историю, рассказал директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Важно понимать, что для банка кредитная история – это не просто формальность, а ключевой показатель вашей финансовой дисциплины. При принятии решения о выдаче кредита не учитываются ваши профессиональные достижения, личные качества или волонтерская деятельность. Гораздо важнее для банка информация о том, были ли у вас просрочки по платежам и насколько длительными они были. Таким образом, кредитная история позволяет банкам оценить ваш уровень финансовой ответственности и надежности как потенциального клиента.

Представим ситуацию, когда вы уже брали заем, например, оформляли потребительский кредит или приобретали технику в рассрочку. Если вы своевременно вносили ежемесячные платежи или даже погасили кредит досрочно, эта информация фиксируется в вашей кредитной истории. В результате вы становитесь для банков надежным заемщиком. Когда вы вновь обращаетесь за кредитом в тот же или другой банк, он анализирует вашу кредитную историю и, увидев положительную динамику, может одобрить заем – возможно, на более выгодных условиях, чем ранее. Все это связано с тем, что ваша репутация в глазах банка улучшилась, и она уже говорит о вас сама собой.

Фото: fingramota.kz

Хочу отметить, что в кредитной истории также отражается информация о пролонгации кредита, а с сентября 2024 года – сведения об урегулировании просроченной задолженности по банковским займам и микрокредитам (включая данные о последнем платеже, его сумме и другие подробности).

Кроме того, банки и микрофинансовые организации обязаны в режиме реального времени передавать в кредитные бюро информацию о поданных клиентами заявлениях на оформление займа. В этих данных указываются ИИН заемщика, сумма займа и его целевое назначение. Это одно из нововведений, вступивших в силу в 2024 году, которое позволяет кредиторам отслеживать случаи, когда гражданин одновременно подает заявки в несколько банков или МФО.

Можно ли аннулировать кредитную историю и что делать при технической ошибке

Согласно закону "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", кредитное бюро обязано сохранять информацию о кредитной истории гражданина в течение пяти лет с момента поступления последних данных о нем. При этом полное удаление кредитной истории не предусмотрено – ее аннулирование невозможно, за исключением случаев, когда в системе самого бюро произошли технические ошибки.

Если вы обнаружили в своем кредитном отчете недостоверные данные – например, запись о просрочке по погашенному платежу или полностью выплаченному кредиту – необходимо незамедлительно сообщить об этом в банк или микрофинансовую организацию. Не откладывайте обращение, поскольку от этого зависит ваше финансовое состояние, и не забудьте собрать подтверждающие документы.

Кроме того, вы имеете право оспорить недостоверную информацию бесплатно через сайт Fingramota.kz по следующему алгоритму: раздел "Продукты и услуги" → подраздел "Оспаривание информации в кредитной истории". Для подачи заявки заполните специальную форму, указав свой ИИН и номер телефона. Данный проект реализуется Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Первым кредитным бюро.

Как проверить кредитную историю

Для удобства казахстанцев есть несколько способов по онлайн- и офлайн-проверке этих данных. Кроме того, согласно законодательству, каждый гражданин Казахстана имеет право один раз в календарный год проверять свою кредитную историю бесплатно. При повторном запросе стоимость услуги составит 400 тенге.

Онлайн

через сайты Государственного кредитного бюро или Первого кредитного бюро (1CB.kz). Для получения услуги требуется ЭЦП;● через портал электронного правительства eGov.kz. Нужно заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП. Результат отобразится в вашем личном кабинете.

Офлайн

Если вам не подходит онлайн-формат, то вы можете получить услугу лично в филиалах "Правительства для граждан" и отделениях "Казпочты". При себе обязательно нужно иметь удостоверение личности.

Как улучшить кредитную историю

Самое главное: не верьте посредникам, которые обещают быстро исправить вашу кредитную историю за вознаграждение. Аннулировать ее невозможно, а все остальное – в ваших руках. Кроме того, если вы доверитесь посредникам, то ваши данные попадут в руки мошенникам, а они, в свою очередь, могут делать с ними что угодно – оформлять подставные кредиты, обманывать ваших близких и так далее.

Чтобы поднять свой кредитный рейтинг, начните строго придерживаться графика погашения кредита – не допускайте просрочек, будьте дисциплинированным заемщиком. Чтобы доказать свою ответственность, можете оформить небольшой заем, например, на бытовую технику, и закрыть его вовремя. Так вы улучшите свою кредитную историю, и банки увидят, что вы серьезнее относитесь к выплатам.

Отсюда вытекает следующий важный момент – статус "реабилитирован" и его возможности. Напомним, с 9 апреля 2021 года в Казахстане заработал механизм реабилитации заемщиков от АРРФР. В соответствии с ним кредитное бюро присваивает статус "реабилитирован" займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней в двух случаях:

При отсутствии просрочек более 30 календарных дней после реструктуризации или рефинансирования кредита в течение последних 12 календарных месяцев и после погашения свыше 50% суммы задолженности, которая имелась на момент реструктуризации или рефинансирования. То есть, если общая сумма кредита составляет один миллион тенге, и вы погасили более 500 тысяч тенге до 1 января 2025 года, а также не допускали просрочек свыше 30 календарных дней, то к 1 января 2026 года вам присвоят статус "реабилитирован".

По истечении 12 календарных месяцев после погашения задолженности по кредиту. Например, если на 1 января 2025 года вы полностью погасили задолженность по кредиту, то по состоянию на 1 января 2026 года кредитное бюро должно присвоить вашему займу статус "реабилитирован".

При этом статус "реабилитирован" не означает, что все просрочки исчезнут из кредитной истории. Напоминаем: в течение пяти лет вся информация по кредитам и рассрочкам остается в истории. Так что даже положительный статус не гарантирует получение нового займа – этого может оказаться недостаточно для банков.

Как защитить себя от финансового мошенничества

Для защиты от мошеннических действий рекомендуем соблюдать следующие основные правила:

Оформляйте займы исключительно в банках и микрофинансовых организациях (МФО), имеющих лицензию на осуществление финансовой деятельности. Проверить наличие лицензии можно на официальном сайте АРРФР.

Не передавайте третьим лицам персональные данные, включая ИИН, номер удостоверения личности или паспорта, электронную цифровую подпись (ЭЦП), реквизиты банковских карт (включая CVV/CVC-код) через мессенджеры WhatsApp, Telegram и другие. Передача такой информации может привести к несанкционированному использованию ваших данных.

Регулярно проверяйте свою кредитную историю, не реже одного раза в три-шесть месяцев. Это позволит своевременно выявлять и исправлять возможные ошибки или обнаруживать признаки мошеннических действий.

Воспользуйтесь сервисом "Стоп-кредит" для установления добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Подключить или отключить данную услугу можно самостоятельно и без посредников на портале eGov.kz или в мобильном приложении eGov mobile, авторизовавшись с помощью ЭЦП или логина и пароля.

Всегда ответственно подходите к финансовым обязательствам, избегайте импульсивных покупок, объективно оценивайте свои возможности и регулярно откладывайте деньги на финансовую подушку безопасности. Это поможет вам реже прибегать к займам и чувствовать себя увереннее в любых обстоятельствах.