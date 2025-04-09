Кредитная история: что важно знать
Банки и микрофинансовые организации используют эту информацию для оценки надежности и платежеспособности клиента, принимая решения о возможности предоставления новых займов.
Как проверить и улучшить свою кредитную историю, рассказал директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.
Важно понимать, что для банка кредитная история – это не просто формальность, а ключевой показатель вашей финансовой дисциплины. При принятии решения о выдаче кредита не учитываются ваши профессиональные достижения, личные качества или волонтерская деятельность. Гораздо важнее для банка информация о том, были ли у вас просрочки по платежам и насколько длительными они были. Таким образом, кредитная история позволяет банкам оценить ваш уровень финансовой ответственности и надежности как потенциального клиента.
Представим ситуацию, когда вы уже брали заем, например, оформляли потребительский кредит или приобретали технику в рассрочку. Если вы своевременно вносили ежемесячные платежи или даже погасили кредит досрочно, эта информация фиксируется в вашей кредитной истории. В результате вы становитесь для банков надежным заемщиком. Когда вы вновь обращаетесь за кредитом в тот же или другой банк, он анализирует вашу кредитную историю и, увидев положительную динамику, может одобрить заем – возможно, на более выгодных условиях, чем ранее. Все это связано с тем, что ваша репутация в глазах банка улучшилась, и она уже говорит о вас сама собой.
Фото: fingramota.kz
Хочу отметить, что в кредитной истории также отражается информация о пролонгации кредита, а с сентября 2024 года – сведения об урегулировании просроченной задолженности по банковским займам и микрокредитам (включая данные о последнем платеже, его сумме и другие подробности).
Кроме того, банки и микрофинансовые организации обязаны в режиме реального времени передавать в кредитные бюро информацию о поданных клиентами заявлениях на оформление займа. В этих данных указываются ИИН заемщика, сумма займа и его целевое назначение. Это одно из нововведений, вступивших в силу в 2024 году, которое позволяет кредиторам отслеживать случаи, когда гражданин одновременно подает заявки в несколько банков или МФО.
Можно ли аннулировать кредитную историю и что делать при технической ошибке
Согласно закону "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", кредитное бюро обязано сохранять информацию о кредитной истории гражданина в течение пяти лет с момента поступления последних данных о нем. При этом полное удаление кредитной истории не предусмотрено – ее аннулирование невозможно, за исключением случаев, когда в системе самого бюро произошли технические ошибки.
Если вы обнаружили в своем кредитном отчете недостоверные данные – например, запись о просрочке по погашенному платежу или полностью выплаченному кредиту – необходимо незамедлительно сообщить об этом в банк или микрофинансовую организацию. Не откладывайте обращение, поскольку от этого зависит ваше финансовое состояние, и не забудьте собрать подтверждающие документы.
Кроме того, вы имеете право оспорить недостоверную информацию бесплатно через сайт Fingramota.kz по следующему алгоритму: раздел "Продукты и услуги" → подраздел "Оспаривание информации в кредитной истории". Для подачи заявки заполните специальную форму, указав свой ИИН и номер телефона. Данный проект реализуется Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Первым кредитным бюро.
Как проверить кредитную историю
Для удобства казахстанцев есть несколько способов по онлайн- и офлайн-проверке этих данных. Кроме того, согласно законодательству, каждый гражданин Казахстана имеет право один раз в календарный год проверять свою кредитную историю бесплатно. При повторном запросе стоимость услуги составит 400 тенге.
Онлайн
- через сайты Государственного кредитного бюро или Первого кредитного бюро (1CB.kz). Для получения услуги требуется ЭЦП;● через портал электронного правительства eGov.kz. Нужно заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП. Результат отобразится в вашем личном кабинете.
Офлайн
- Если вам не подходит онлайн-формат, то вы можете получить услугу лично в филиалах "Правительства для граждан" и отделениях "Казпочты". При себе обязательно нужно иметь удостоверение личности.
Как улучшить кредитную историю
Самое главное: не верьте посредникам, которые обещают быстро исправить вашу кредитную историю за вознаграждение. Аннулировать ее невозможно, а все остальное – в ваших руках. Кроме того, если вы доверитесь посредникам, то ваши данные попадут в руки мошенникам, а они, в свою очередь, могут делать с ними что угодно – оформлять подставные кредиты, обманывать ваших близких и так далее.
Чтобы поднять свой кредитный рейтинг, начните строго придерживаться графика погашения кредита – не допускайте просрочек, будьте дисциплинированным заемщиком. Чтобы доказать свою ответственность, можете оформить небольшой заем, например, на бытовую технику, и закрыть его вовремя. Так вы улучшите свою кредитную историю, и банки увидят, что вы серьезнее относитесь к выплатам.
Отсюда вытекает следующий важный момент – статус "реабилитирован" и его возможности. Напомним, с 9 апреля 2021 года в Казахстане заработал механизм реабилитации заемщиков от АРРФР. В соответствии с ним кредитное бюро присваивает статус "реабилитирован" займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней в двух случаях:
- При отсутствии просрочек более 30 календарных дней после реструктуризации или рефинансирования кредита в течение последних 12 календарных месяцев и после погашения свыше 50% суммы задолженности, которая имелась на момент реструктуризации или рефинансирования. То есть, если общая сумма кредита составляет один миллион тенге, и вы погасили более 500 тысяч тенге до 1 января 2025 года, а также не допускали просрочек свыше 30 календарных дней, то к 1 января 2026 года вам присвоят статус "реабилитирован".
- По истечении 12 календарных месяцев после погашения задолженности по кредиту. Например, если на 1 января 2025 года вы полностью погасили задолженность по кредиту, то по состоянию на 1 января 2026 года кредитное бюро должно присвоить вашему займу статус "реабилитирован".
При этом статус "реабилитирован" не означает, что все просрочки исчезнут из кредитной истории. Напоминаем: в течение пяти лет вся информация по кредитам и рассрочкам остается в истории. Так что даже положительный статус не гарантирует получение нового займа – этого может оказаться недостаточно для банков.
Как защитить себя от финансового мошенничества
Для защиты от мошеннических действий рекомендуем соблюдать следующие основные правила:
- Оформляйте займы исключительно в банках и микрофинансовых организациях (МФО), имеющих лицензию на осуществление финансовой деятельности. Проверить наличие лицензии можно на официальном сайте АРРФР.
- Не передавайте третьим лицам персональные данные, включая ИИН, номер удостоверения личности или паспорта, электронную цифровую подпись (ЭЦП), реквизиты банковских карт (включая CVV/CVC-код) через мессенджеры WhatsApp, Telegram и другие. Передача такой информации может привести к несанкционированному использованию ваших данных.
- Регулярно проверяйте свою кредитную историю, не реже одного раза в три-шесть месяцев. Это позволит своевременно выявлять и исправлять возможные ошибки или обнаруживать признаки мошеннических действий.
- Воспользуйтесь сервисом "Стоп-кредит" для установления добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Подключить или отключить данную услугу можно самостоятельно и без посредников на портале eGov.kz или в мобильном приложении eGov mobile, авторизовавшись с помощью ЭЦП или логина и пароля.
Всегда ответственно подходите к финансовым обязательствам, избегайте импульсивных покупок, объективно оценивайте свои возможности и регулярно откладывайте деньги на финансовую подушку безопасности. Это поможет вам реже прибегать к займам и чувствовать себя увереннее в любых обстоятельствах.