Кредитная история: важная информация для казахстанцев

Перед тем как принять решение о выдаче кредита человеку банки и микрофинансовые организации (МФО) оценивают его платежеспособность и кредитные риски. Для этого они используют различные скоринговые системы, в основе которых лежит информация из кредитной истории заемщика, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 21 октября рассказали, что данные для формирования кредитной истории и персонального кредитного рейтинга (ПКР) хранятся в кредитных бюро.

"В Казахстане их два – АО "Государственное кредитное бюро" (ГКБ) и ТОО "Первое кредитное бюро" (ПКБ). В эти организации поступает информация о кредитах, долгах, просрочках и других финансовых обязательствах граждан". АРРФР

ГКБ – государственная организация, дочерняя структура Национального банка. Все банки второго уровня, МФО, ломбарды, коммунальные службы, операторы связи, коллекторы и другие кредитные структуры обязаны предоставлять данные в ГКБ в соответствии с законодательством.

ПКБ – частная коммерческая компания, передача информации туда осуществляется на добровольной основе.

Формирование кредитной истории и источники данных

Информацию в кредитную историю вносят не сами бюро, а поставщики данных – банки, МФО, а также компании, продающие товары и услуги в рассрочку или кредит. Другие тоже могут вносить информацию в ваш кредитный отчет при наличии соглашения с бюро.

Доступ к кредитной истории и проверка данных

"Потенциальные заемщики могут запросить в кредитном бюро свой персональный кредитный рейтинг, чтобы понять, как оценивают их кредиторы. Важно помнить, что финансовые организации и другие учреждения могут получить доступ к кредитной истории только с письменного согласия потенциального заемщика", – сообщили в агентстве.

Проверять свою кредитную историю советуют регулярно, не реже одного раза в полгода. Так можно контролировать корректность информации и убедиться, что в истории нет кредитов, оформленных на вас третьими лицами.

Сроки хранения информации в кредитной истории

Кредитное бюро обеспечивает хранение информации в отношении заемщика в течение пяти лет после даты получения последней информации о нем.

"При этом срок отсчитывается не с момента выдачи кредита, а с даты окончательного погашения долга или урегулирования спора. Даже если вы уже закрыли просрочку, информация о ней будет видна банкам и МФО еще несколько лет и может повлиять на одобрение новых кредитов", – отмечают в АРРФР.

Чтобы поддерживать хорошую кредитную репутацию, казахстанцам рекомендуют внимательно следить за своей кредитной историей, своевременно погашать обязательства и регулярно проверять отчет в кредитных бюро. Это поможет избежать неожиданных отказов в кредитах и сохранить высокий персональный кредитный рейтинг.

