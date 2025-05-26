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Вниманию родителей: как мошенники обманывают детей через онлайн-игры

джойстик от приставки в руках, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 12:52 Фото: pixabay
Онлайн-игры со стримами стали неотъемлемой частью жизни детей и подростков. К сожалению, этим активно пользуются мошенники: они выманивают деньги под видом продажи игровых аккаунтов, аренды приставок и "подарков" в соцсетях.

Каждый год в Казахстане фиксируют подобные случаи, и общая сумма ущерба составляет миллионы тенге.

Какие реальные схемы используют злоумышленники и как защитить ребенка от онлайн-мошенничества, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Покупка аккаунта в игре

Мошенники под предлогом продажи "прокачанного" аккаунта в мобильной игре Free Fire выманивают у школьников большие суммы. Например, в Шымкенте шестиклассник под руководством афериста сфотографировал банковскую карту своей бабушки и сообщил все конфиденциальные данные, в том числе CVV/CVC. Из-за доверчивости внука женщина потеряла более двух миллионов тенге. Мошенник был задержан.

"Бесплатная" передача игрового аккаунта

Аферисты ищут подростков через стримы в TikTok и предлагают бесплатно отдать свой игровой аккаунт. Взамен они просят предоставить данные банковской карты кого-то из взрослых, а также перевести деньги на сайты, принимающие ставки. Через такое мошенничество в Акмолинской области аферист получил от доверчивого подростка 1,1 млн тенге, а после перестал выходить на связь.

Мошенничество на платформе Steam

Об этом виде обмана казахстанцев предупредили в полиции Алматы. Выяснилось, что мошенники находят объявления о продаже игрового инвентаря Steam, договариваются о виртуальном обмене, после чего получают предметы и блокируют продавца, не переводя деньги.

"Аренда" игровой приставки

Из-за высокой стоимости игровых приставок не все могут себе позволить такую дорогую покупку, поэтому стала популярной услуга по их аренде. К сожалению, эту возможность быстро подхватили мошенники: например, в Туркестане мошенник арендовал у молодого человека PlayStation через сайт объявлений и не вернул ее. Стоимость приставки составила 350 тыс. тенге. Афериста задержала полиция, приставку вернули ее владельцу.

Есть и другой метод мошенничества, когда злоумышленники сами предлагают аренду приставок, но, получив деньги за аренду, сразу исчезают. В итоге подростки остаются и без денег, и без приставки.

Фишинг через фейковые сайты

Мошенники создают фейковые сайты с предложениями купить цифровые игровые предметы по заниженным ценам. Дети, доверяя "друзьям" в игре, переходят по ссылкам и вводят данные банковских карт родителей, после чего средства со счетов исчезают.

Рекомендации для родителей: как защитить ребенка от онлайн-мошенничества

Говорите о рисках: объясните, что в интернете могут скрываться мошенники, даже если они кажутся друзьями в игре или соцсети. Обязательно расскажите о реальных случаях, потому что это помогает детям лучше понять опасность.

Учите не делиться личной информацией: никому и никогда не сообщать данные банковской карты, пароли, коды из SМS – даже "знакомым" из игры, а также не отправлять фото документов или карт.

Установите лимиты на банковские карты, к которым у ребенка есть доступ. Нелишним будет подключить уведомления об операциях – так вы сразу узнаете о переводе денег.

Проверяйте, на какие сайты заходит ребенок: важно научить его отличать официальные сайты от фейковых – предложите вместе проверять адреса сайтов. Также настройте родительский контроль или безопасный режим в браузере.

Участвуйте в цифровой жизни ребенка: узнайте, во что он играет и с кем общается в интернете.

Научите, что делать при попытке обмана: сохранять переписку и скриншоты, немедленно рассказать взрослым и вместе обратиться в полицию и службу поддержки.

иллюстративная схема по мошенничествам, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 12:52

Фото: АРРФР

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Фото Александр Терентьев
Александр Терентьев
Директор департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности АРРФР
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