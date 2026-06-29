О потенциальных ловушках на улицах предупредили казахстанцев

QR-коды становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. И этим пользуются мошенники, применяя новые способы обмана людей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай 29 июня 2026 года предупредили: прежде чем сканировать QR-код, размещенный на улице, на автобусной остановке, в подъезде или на рекламном стенде, убедитесь в его безопасности. Злоумышленники могут наклеить поверх оригинального QR-кода поддельный, который перенаправляет пользователей на опасные сайты.

"Цели таких ссылок могут быть различными. Пытаются получить данные вашей банковской карты или вашу личную информацию. В некоторых случаях человек уверен, что произвел оплату правильно, однако денежные средства фактически поступают на счета мошенников", – предупредили в ДП.

Там назвали основные признаки подозрительных QR-кодов:

QR-код наклеен поверх другой наклейки;

в объявлении имеются грамматические ошибки или неофициальное оформление;

присутствуют призывы, побуждающие к спешке: "Получите подарок", "Только сегодня", "Срочно отсканируйте" и тому подобные;

отсутствуют название организации или контактные данные.

Как защитить себя?

Не сканируйте неизвестные QR-коды без необходимости.

Перед открытием ссылки внимательно проверьте ее интернет-адрес.

Не вводите на подозрительных сайтах свои персональные данные, реквизиты банковской карты или коды подтверждения, полученные по SMS.

Не соглашайтесь на установку неизвестных приложений и не предоставляйте им дополнительные разрешения на устройстве.

При оплате по QR-коду убедитесь, что он принадлежит официальной организации.

Если вы уже отсканировали подозрительный QR-код и ввели свои персональные или финансовые данные, немедленно свяжитесь с банком и заблокируйте банковскую карту.

"Департамент полиции области Абай призывает жителей соблюдать правила цифровой безопасности и проявлять осторожность при использовании неизвестных QR-кодов. Помните: всего несколько секунд внимательности помогут уберечь вас от финансовых потерь и утечки персональных данных", – обратились в ДП.

Казахстанцев также ранее предупредили об опасности SMS о необходимости срочно оплатить штраф.