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Общество

О потенциальных ловушках на улицах предупредили казахстанцев

QR код, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 17:39 Фото: pixabay
QR-коды становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. И этим пользуются мошенники, применяя новые способы обмана людей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай 29 июня 2026 года предупредили: прежде чем сканировать QR-код, размещенный на улице, на автобусной остановке, в подъезде или на рекламном стенде, убедитесь в его безопасности. Злоумышленники могут наклеить поверх оригинального QR-кода поддельный, который перенаправляет пользователей на опасные сайты.

"Цели таких ссылок могут быть различными. Пытаются получить данные вашей банковской карты или вашу личную информацию. В некоторых случаях человек уверен, что произвел оплату правильно, однако денежные средства фактически поступают на счета мошенников", – предупредили в ДП.

Там назвали основные признаки подозрительных QR-кодов:

  • QR-код наклеен поверх другой наклейки;
  • в объявлении имеются грамматические ошибки или неофициальное оформление;
  • присутствуют призывы, побуждающие к спешке: "Получите подарок", "Только сегодня", "Срочно отсканируйте" и тому подобные;
  • отсутствуют название организации или контактные данные.

Как защитить себя?

  • Не сканируйте неизвестные QR-коды без необходимости.
  • Перед открытием ссылки внимательно проверьте ее интернет-адрес.
  • Не вводите на подозрительных сайтах свои персональные данные, реквизиты банковской карты или коды подтверждения, полученные по SMS.
  • Не соглашайтесь на установку неизвестных приложений и не предоставляйте им дополнительные разрешения на устройстве.
  • При оплате по QR-коду убедитесь, что он принадлежит официальной организации.

Если вы уже отсканировали подозрительный QR-код и ввели свои персональные или финансовые данные, немедленно свяжитесь с банком и заблокируйте банковскую карту.

"Департамент полиции области Абай призывает жителей соблюдать правила цифровой безопасности и проявлять осторожность при использовании неизвестных QR-кодов. Помните: всего несколько секунд внимательности помогут уберечь вас от финансовых потерь и утечки персональных данных", – обратились в ДП.

Казахстанцев также ранее предупредили об опасности SMS о необходимости срочно оплатить штраф.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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