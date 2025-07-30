Возврат НДС в 2026 году: отказы из-за проблем поставщиков

К сегодняшнему дню (30 июля 2025 года) было дано множество разъяснений разного уровня экспертности по нововведениям в Налоговый кодекс.

Но ни в одном из них почему-то не затрагивался вопрос новелл в возврате НДС, который, по моему мнению и практике, изменится существенно и в крайне негативную сторону для бизнеса.

До 2026 года многие казахстанские предприниматели воспринимали возврат НДС как вполне управляемую и рутинную процедуру. Да, требовалось оформить документы, подать декларацию формы 300 с приложениями, пройти налоговую проверку – но при соблюдении формальных требований деньги возвращались, а споры так или иные решались в судах. И, хотя это могло длиться до 1,5 лет, в целом процедура была (и пока еще полгода остается) предсказуемой.

Более того, судебная практика поддерживала налогоплательщиков, если они действовали добросовестно, даже если у их поставщиков или посредников были проблемы.

Однако с 1 января 2026 года все изменится. Вступает в силу новый Налоговый кодекс Республики Казахстан от 18 июля 2025 года № 214-VIII, и с ним – новая логика возврата НДС. Теперь даже безупречно ведущий бизнес может остаться без денег, если где-то в цепочке поставок кто-то "пропал", не ответил на запрос налоговиков или потерял документы.

Почему возврат НДС – это важно?

НДС по своей сути – косвенный налог, который платит конечный потребитель. Он возвращается государством либо для экспортеров с 0 ставкой, либо для импортеров. Для бизнеса он нейтрален: компания, которая покупает товар, платит НДС поставщику, но имеет право на его возврат от государства. Это называется право на зачет или возврат суммы превышения НДС.

Если это право нарушается, бизнес по сути платит НДС дважды – сначала при покупке, а потом из-за невозможности вернуть. Возникает кассовый разрыв, недофинансирование, и, в ряде случаев, риски закрытия предприятия.

Как обстоят дела сейчас

В данный момент возврат НДС регулируется Налоговым кодексом 2017 года, в частности, статьями 145, 152, 432. Налогоплательщик должен был подать декларацию, приложить электронные счета-фактуры (ЭСФ), сопроводительные документы, подтвердить экспорт/импорт, обороты по банку и прочее – и ждать ответа.

Иногда налоговики отказывали, ссылаясь на:

ошибки в форме 300.00;

не поступление валютной выручки;

не подтверждение уплаты косвенных налогов в стране резидентства покупателя/продавца;

нарушения по СУР у поставщиков;

технические несоответствия в ЭСФ и т.д.

Однако суды, особенно Верховный Суд, часто вставали на сторону бизнеса. Например, в деле №6001-24-00-6ап/3102 от 10.04.2025 г. указано:

"…Для целей возврата НДС имеет значение отсутствие нарушений по исчислению и уплате НДС непосредственными поставщиками по сделке." (источник: судебная практика автора).

Это была правовая логика добросовестности: если ты действовал честно, и проблема не в тебе – наказан быть не должен.

Что меняется с 2026 года

Согласно статье 166 нового Налогового кодекса, вступающего в силу с 01.01.2026 года, вводится новая, более жесткая модель возврата НДС. Сравнение изменений с текущей редакцией НК показывает существенной ухудшающееся положение НДСников, претендующих на возврат.

Основные изменения:

1. Отсутствие ответов на встречные проверки

"…если не получены ответы на запросы на проведение встречных проверок для подтверждения достоверности взаиморасчетов с поставщиком и покупателем или не проведена встречная налоговая проверка..."

Суть:

Если налоговый орган не получил информации от других налоговых органов о назначении встречных проверок ваших контрагентов- возврата НДС не будет.

Причины, при которых это возможно:

другой налоговый орган, в том числе другой страны, проигнорировал запрос;

поставщик не найден по адресу;

поставщик ликвидирован;

утрачена учетная документация, например, в случае форс-мажора, или халатности сотрудников;

поставщик уклоняется от связи.

Проблема:

Фактически ответственность за бездействие или ошибки третьих лиц перекладывается на налогоплательщика.

2. Занижение НДС у поставщика

"…выявлено занижение суммы налога на добавленную стоимость у поставщика по сравнению с его ЭСФ и декларацией..."

Суть:

Если поставщик задекларировал меньшие суммы НДС, чем выписал в ЭСФ, то это считается основанием для недостоверности сделки.

Важное замечание:

Даже если у покупателя (то есть заявителя возврата) все корректно, ошибка или умышленное неотражение поставщиком корректных сведений в форме 300 приводит к отказу у самого налогоплательщика.

Комментарий:

В судебной практике 2020-2023 годов такие отказы признавались неправомерными, если налогоплательщик проявил должную осмотрительность. С 2026 года это становится законным основанием отказа.

3. Возбуждение уголовного дела

"…если возбуждено уголовное дело по статьям 216 (уклонение от уплаты налогов) или 245 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении налогоплательщика или его поставщика."

Суть:

Даже на стадии возбуждения дела против поставщика, без обвинительного приговора (!), налоговый орган имеет право не возвращать НДС! При этом обращаем внимание на то, что термин "возбуждение уголовного дела" с принятием нового УПК уже 10 лет как заменено на "начало досудебного расследования".

Это существеннейший и совершенно незаконный барьер для возврата НДС. Сам налогоплательщик не может контролировать процесс возбуждения уголовных дел в отношении себя и, тем более, в отношении своих контрагентов. Само возбуждение дела может даже не затрагивать взаимоотношений между этими 2 компаниями, а может относиться совсем к другим контрагентам.

Проблема:

Это противоречит презумпции невиновности (ст. 77 Конституции РК, ст. 19 УПК). Возбуждение уголовного дела не подтверждает вину, тем более контрагента.

4. Блокировка ЭСФ

"…приостановлена выписка электронных счетов-фактур по проверяемому налогоплательщику или его поставщику."

Суть:

Если у участника цепочки (заявителя или его поставщика) заблокирован доступ к ЭСФ, возврат НДС невозможен. Снова затрагиваются интересы поставщиков, за которых сам налогоплательщик-заявитель отвечать не может.

Практика:

Такие блокировки в ИС ЭСФ часто происходят автоматически – из-за технических ошибок, просрочек, или несданной отчетности. Однако по новому НК даже временная блокировка аннулирует право на возврат.

5. Наличие недоимки у поставщика

"…если у поставщика имеется недоимка по НДС."

Суть:

Если у контрагента налоговая задолженность – возврат НДС налогоплательщику не производится.

Комментарий:

Это новшество. До 2026 года ответственность была персонализированной. Теперь – риск у каждого участника цепочки.

Что можно сделать?

Критически важно подавать на возврат НДС сейчас, в 2025 году, до тех пор пока не ужесточилось законодательство! Поданные заявления о возврате НДС в 2025 году и проведенные проверки в этом году работают по текущему НК, поэтому критически важно успеть подать заявления о возврате НДС в форме 300 с запасом в 2 месяца пока действуют текущие "мягкие" правила.