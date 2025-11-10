#Народный юрист
Экономика и бизнес

Изменения в порядке регистрации по НДС с 2026 года: что важно знать

офисные принадлежности налогоплатедьщика, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 09:19 Фото: pxhere
В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 10 ноября рассказали, что одним из ключевых нововведений в новом Налоговом кодексе станет введение нового порядка постановки на регистрационный учет по НДС, который вступит в силу с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в ведомстве, изменения направлены на упрощение налогового администрирования и создание более прозрачных условий для бизнеса.

Согласно новому Налоговому кодексу, постановка на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС) будет осуществляться в трех формах:

  • добровольная – по желанию, до достижения порога оборота;
  • обязательная – при превышении годового оборота 10 000 МРП (около 43 млн тенге);
  • условная – для иностранных компаний, оказывающих электронные услуги или осуществляющих онлайн-продажи казахстанским потребителям.

Постановке на учет по НДС не подлежат:

  • государственные учреждения;
  • филиалы;
  • лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители);
  • физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
  • налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).

Предельный годовой оборот для применения СНР по упрощенной декларации составляет 600 000 МРП (2,6 млрд тенге).

Это позволит субъектам малого бизнеса работать по упрощенной системе без постановки на учет по НДС.

"Обязательная постановка на учет по НДС предусмотрена только для налогоплательщиков, работающих по общеустановленному режиму налогообложения. С 2026 года налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, не смогут быть плательщиками НДС. Чтобы сохранить этот статус, им необходимо перейти на общий порядок налогообложения с 1 января 2026 года", – отметили в ДГД.

Уведомление о выбранном режиме представляется до 1 марта 2026 года.

Тем, кто останется на упрощенном режиме, рекомендуют сняться с учета по НДС до конца 2025 года и подать декларацию по форме 300.00 за IV квартал 2025 года не позднее 16 февраля 2026 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 09:19
Новый Налоговый кодекс – кого освободят от НДС

Также вводится мониторинг соблюдения налоговой регистрации. В случае выявления нарушений налогоплательщику направляется уведомление со сроком 30 рабочих дней для устранения.

"С 2026 года налоговые органы не будут применять принудительное снятие с учета по НДС. Вместо этого при нарушениях (например, отсутствие по месту нахождения) будет временно приостанавливаться выписка электронных счетов-фактур (ЭСФ) до устранения нарушений", – добавили в ведомстве.

Все заявления по вопросам регистрации и снятия с учета по НДС можно подать в электронном виде через Кабинет налогоплательщика или портал eGov.kz.

6 ноября сообщалось об утверждении новых Правил возврата суммы превышения налога на добавленную стоимость.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
