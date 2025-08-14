#АЭС в Казахстане
Мнения

Долгосрочные и краткосрочные инвестиции: в чем разница и что выгоднее

коллаж с монетами и работниками, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 14:30 Фото: pixabay
Инвестиции в Казахстане с каждым годом набирают популярность как способ получения прибыли и накопления средств. Эксперты регулярно публикуют аналитику, делятся рекомендациями или даже полностью посвящают этой теме свои аккаунты.

Тем не менее, для многих эта сфера остается не до конца понятной.

Подробнее о плюсах и минусах различных видов вложений, и как не попасться на уловки инвестиционных мошенников, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Для начала разберемся, что именно подразумевается под долгосрочными и краткосрочными инвестициями.

Долгосрочные инвестиции – это вложения со сроком от пяти лет и более. К ним относятся акции, облигации, недвижимость. Такой подход подходит инвесторам, готовым терпеливо ждать результата и ставящим перед собой стратегические цели: рост капитала, накопления, формирование пенсионного фонда и другие.

Краткосрочные инвестиции рассчитаны на период до года или нескольких лет. Их главное преимущество – высокая ликвидность. Сюда относят накопительные депозиты сроком от трех месяцев до года, корпоративные или государственные облигации с коротким сроком погашения, векселя, а также покупку валюты с целью перепродажи при выгодном курсе.

Фото: АРРФР

Рекомендую не ограничиваться одним видом вложений, а использовать комбинированный подход: 70–80% капитала направить в долгосрочные инвестиции, а 20–30% – в краткосрочные. Это помогает снизить риски и сохранить баланс между стабильностью и доступностью средств. При этом важно помнить, что каждый вид инвестиций имеет как преимущества, так и недостатки, которые стоит учитывать перед принятием решения.

Плюсы долгосрочных инвестиций

  • Рост капитала за счет сложных процентов. Доход, получаемый от вложений, автоматически реинвестируется, принося новый доход. Со временем этот эффект усиливается, что позволяет капиталу расти экспоненциально.
  • Стабильность и защита от краткосрочной волатильности. Кратковременные колебания цен не оказывают значительного влияния на итоговую доходность. Инвестор может оценивать ситуацию, опираясь на общий тренд роста или падения рынка, и корректировать стратегию, не поддаваясь панике.
  • Налоговые и транзакционные преимущества. Долгосрочные инвестиции часто предполагают льготы на прирост капитала, низкие транзакционные издержки и меньшее количество сделок по сравнению с краткосрочными.
  • Психологическое спокойствие. Нет необходимости следить за рынком ежедневно. Достаточно понимать общую картину, что снижает риск импульсивных и эмоциональных решений.

Минусы долгосрочных инвестиций

  • Низкая ликвидность. Быстро продать активы и получить средства без потерь зачастую невозможно, особенно в неблагоприятных рыночных условиях.
  • Риск инфляции. Несмотря на защиту от краткосрочных колебаний, длительное хранение активов может привести к их обесцениванию из-за инфляции или снижения стоимости конкретного актива.
  • Длительное ожидание результата. Прибыль нельзя получить сразу – потребуется терпение, а иногда и готовность упустить привлекательные краткосрочные возможности, так как капитал будет "заморожен".

Плюсы краткосрочных инвестиций

  • Высокая ликвидность. Возможность быстро продать активы и получить доступ к средствам в случае необходимости.
  • Быстрая прибыль. Позволяют оперативно реагировать на краткосрочные колебания цен и получать выгоду от даже небольших изменений на рынке.
  • Минимальный риск инфляции. Так как деньги не находятся в долгосрочном обороте, их обесценивание из-за инфляции практически не угрожает.
  • Гибкость стратегии. Капитал можно быстро перераспределять и адаптировать стратегию под текущую ситуацию на рынке.
  • Относительная простота прогнозирования. На коротком временном горизонте легче оценить потенциальную доходность и возможные риски.

Минусы краткосрочных инвестиций

  • Низкая доходность. По сравнению с долгосрочными вложениями краткосрочные активы приносят меньший доход, так как эффект сложных процентов не успевает проявиться.
  • Риск упустить рост рынка. Частые сделки и ранний выход из инвестиций могут привести к потере потенциальной прибыли при продолжительном росте актива.
  • Высокие транзакционные издержки. Частые операции сопровождаются комиссиями, налогами и другими расходами, что снижает общую доходность.
  • Необходимость постоянного контроля. Инвестору приходится внимательно следить за рынком и принимать частые решения, что может вызывать стресс и эмоциональную усталость.

Как защититься от мошенников при инвестировании

К сожалению, инвестиции давно стали любимым местом существования разного рода мошенников – псевдоброкеров, поддельных финансовых организации, финансовых пирамид и так далее. Каждый год казахстанцы теряют десятки миллионов тенге просто потому, что доверились не тем людям и в погоне за быстрыми деньгами забыли о безопасности.

Поэтому мы хотим еще раз напомнить вам об основных признаках мошенничества в инвестициях:

  • отсутствие лицензии или поддельные документы – мошенники часто используют фальшивые сертификаты или выдают лицензию другой компании за свою. Проверить подлинность данных можно через сайты Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Агентства РК по финансовому мониторингу;
  • обещания высокой гарантированной прибыли – в инвестициях нет 100% гарантии дохода, а честные участники рынка всегда предупреждают о рисках. Сообщения о 20% чистой прибыли в месяц – явный признак мошенничества;
  • агрессивный и манипулятивный маркетинг – фразы на подобии "Не упустите уникальную возможность, потом будете жалеть" или "Выгодные проценты по вкладам только сегодня" призваны торопить и давить на эмоции. Надежный брокер, наоборот, заинтересован в вашем обдуманном решении – это гарантия это прибыли в будущем;
  • проблемы с выводом средств – если вывод денег задерживают или требуют оплатить "комиссию за вывод" в размере 30% или внести дополнительный платеж для активации вывода, это почти наверняка схема мошенников;
  • требование установить стороннее ПО – просьбы загрузить программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer) якобы для помощи с регистрацией – попытка получить контроль над вашим компьютером и банковскими данными. Надежным брокерам и компаниям такие возможности ни к чему, они работают через надежные и проверенные платформы, так как и они рискуют своими деньгами и репутацией.

Какие правила безопасности надо соблюдать для защиты от финансовых мошенников:

Всегда проверяйте легальность компании – убедитесь, что брокер, фонд или платформа имеют лицензию и входят в официальный реестр через сайт Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Также проверяйте ИНН/БИН, юридический адрес и дату регистрации.

Изучайте условия вложений – вам нужно четко понимать, во что именно вкладываете деньги и как будет формироваться ваш доход. Любые расплывчатые формулировки и отсутствие точной информации должно насторожить.

Остерегайтесь обещаний гарантированной доходности выше рыночной – сюда идут все предложения о прибыльности в 20%, 30%, 50% и так далее. К тому же ни один надежный брокер или компания не дадут вам 100% гарантии защиты от рисков, потому что рынок, особенно сейчас, крайне нестабилен.

Используйте только надежные каналы перевода средств – не переводите деньги на личные карты или счета, которые не принадлежат компании. Храните квитанции и подтверждения переводов.

Не позволяйте психологически давить на себя – мошенники работают на эмоциях, завуалированно угрожают и манипулируют. Как только чувствуете, что с вами работают через давление – берите паузу и проверяйте информацию.

Держите контроль над доступом к своим счетам – никогда не передавайте логины, пароли, коды подтверждения даже "сотрудникам компании". Настройте двухфакторную аутентификацию.

Проверяйте репутацию брокера и компании через независимые площадки, форумы и СМИ. Обязательно уточняйте, не входят ли они в "черные списки" регулятора.

Диверсифицируйте вложения – не вкладывайте все деньги в один проект, особенно в малоизвестный, каким бы выгодным он вам не казался.

Фото Александр Терентьев
Александр Терентьев
Директор департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности АРРФР
