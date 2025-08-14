Долгосрочные и краткосрочные инвестиции: в чем разница и что выгоднее

Инвестиции в Казахстане с каждым годом набирают популярность как способ получения прибыли и накопления средств. Эксперты регулярно публикуют аналитику, делятся рекомендациями или даже полностью посвящают этой теме свои аккаунты.

Тем не менее, для многих эта сфера остается не до конца понятной.

Подробнее о плюсах и минусах различных видов вложений, и как не попасться на уловки инвестиционных мошенников, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Для начала разберемся, что именно подразумевается под долгосрочными и краткосрочными инвестициями.

Долгосрочные инвестиции – это вложения со сроком от пяти лет и более. К ним относятся акции, облигации, недвижимость. Такой подход подходит инвесторам, готовым терпеливо ждать результата и ставящим перед собой стратегические цели: рост капитала, накопления, формирование пенсионного фонда и другие.

Краткосрочные инвестиции рассчитаны на период до года или нескольких лет. Их главное преимущество – высокая ликвидность. Сюда относят накопительные депозиты сроком от трех месяцев до года, корпоративные или государственные облигации с коротким сроком погашения, векселя, а также покупку валюты с целью перепродажи при выгодном курсе.

Фото: АРРФР

Рекомендую не ограничиваться одним видом вложений, а использовать комбинированный подход: 70–80% капитала направить в долгосрочные инвестиции, а 20–30% – в краткосрочные. Это помогает снизить риски и сохранить баланс между стабильностью и доступностью средств. При этом важно помнить, что каждый вид инвестиций имеет как преимущества, так и недостатки, которые стоит учитывать перед принятием решения.

Плюсы долгосрочных инвестиций

Рост капитала за счет сложных процентов. Доход, получаемый от вложений, автоматически реинвестируется, принося новый доход. Со временем этот эффект усиливается, что позволяет капиталу расти экспоненциально.

Стабильность и защита от краткосрочной волатильности. Кратковременные колебания цен не оказывают значительного влияния на итоговую доходность. Инвестор может оценивать ситуацию, опираясь на общий тренд роста или падения рынка, и корректировать стратегию, не поддаваясь панике.

Налоговые и транзакционные преимущества. Долгосрочные инвестиции часто предполагают льготы на прирост капитала, низкие транзакционные издержки и меньшее количество сделок по сравнению с краткосрочными.

Психологическое спокойствие. Нет необходимости следить за рынком ежедневно. Достаточно понимать общую картину, что снижает риск импульсивных и эмоциональных решений.

Минусы долгосрочных инвестиций

Низкая ликвидность. Быстро продать активы и получить средства без потерь зачастую невозможно, особенно в неблагоприятных рыночных условиях.

Риск инфляции. Несмотря на защиту от краткосрочных колебаний, длительное хранение активов может привести к их обесцениванию из-за инфляции или снижения стоимости конкретного актива.

Длительное ожидание результата. Прибыль нельзя получить сразу – потребуется терпение, а иногда и готовность упустить привлекательные краткосрочные возможности, так как капитал будет "заморожен".

Плюсы краткосрочных инвестиций

Высокая ликвидность. Возможность быстро продать активы и получить доступ к средствам в случае необходимости.

Быстрая прибыль. Позволяют оперативно реагировать на краткосрочные колебания цен и получать выгоду от даже небольших изменений на рынке.

Минимальный риск инфляции. Так как деньги не находятся в долгосрочном обороте, их обесценивание из-за инфляции практически не угрожает.

Гибкость стратегии. Капитал можно быстро перераспределять и адаптировать стратегию под текущую ситуацию на рынке.

Относительная простота прогнозирования. На коротком временном горизонте легче оценить потенциальную доходность и возможные риски.

Минусы краткосрочных инвестиций

Низкая доходность. По сравнению с долгосрочными вложениями краткосрочные активы приносят меньший доход, так как эффект сложных процентов не успевает проявиться.

Риск упустить рост рынка. Частые сделки и ранний выход из инвестиций могут привести к потере потенциальной прибыли при продолжительном росте актива.

Высокие транзакционные издержки. Частые операции сопровождаются комиссиями, налогами и другими расходами, что снижает общую доходность.

Необходимость постоянного контроля. Инвестору приходится внимательно следить за рынком и принимать частые решения, что может вызывать стресс и эмоциональную усталость.

Как защититься от мошенников при инвестировании

К сожалению, инвестиции давно стали любимым местом существования разного рода мошенников – псевдоброкеров, поддельных финансовых организации, финансовых пирамид и так далее. Каждый год казахстанцы теряют десятки миллионов тенге просто потому, что доверились не тем людям и в погоне за быстрыми деньгами забыли о безопасности.

Поэтому мы хотим еще раз напомнить вам об основных признаках мошенничества в инвестициях:

отсутствие лицензии или поддельные документы – мошенники часто используют фальшивые сертификаты или выдают лицензию другой компании за свою. Проверить подлинность данных можно через сайты Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Агентства РК по финансовому мониторингу;

обещания высокой гарантированной прибыли – в инвестициях нет 100% гарантии дохода, а честные участники рынка всегда предупреждают о рисках. Сообщения о 20% чистой прибыли в месяц – явный признак мошенничества;

агрессивный и манипулятивный маркетинг – фразы на подобии "Не упустите уникальную возможность, потом будете жалеть" или "Выгодные проценты по вкладам только сегодня" призваны торопить и давить на эмоции. Надежный брокер, наоборот, заинтересован в вашем обдуманном решении – это гарантия это прибыли в будущем;

проблемы с выводом средств – если вывод денег задерживают или требуют оплатить "комиссию за вывод" в размере 30% или внести дополнительный платеж для активации вывода, это почти наверняка схема мошенников;

требование установить стороннее ПО – просьбы загрузить программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer) якобы для помощи с регистрацией – попытка получить контроль над вашим компьютером и банковскими данными. Надежным брокерам и компаниям такие возможности ни к чему, они работают через надежные и проверенные платформы, так как и они рискуют своими деньгами и репутацией.

Какие правила безопасности надо соблюдать для защиты от финансовых мошенников:

Всегда проверяйте легальность компании – убедитесь, что брокер, фонд или платформа имеют лицензию и входят в официальный реестр через сайт Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Также проверяйте ИНН/БИН, юридический адрес и дату регистрации.

Изучайте условия вложений – вам нужно четко понимать, во что именно вкладываете деньги и как будет формироваться ваш доход. Любые расплывчатые формулировки и отсутствие точной информации должно насторожить.

Остерегайтесь обещаний гарантированной доходности выше рыночной – сюда идут все предложения о прибыльности в 20%, 30%, 50% и так далее. К тому же ни один надежный брокер или компания не дадут вам 100% гарантии защиты от рисков, потому что рынок, особенно сейчас, крайне нестабилен.

Используйте только надежные каналы перевода средств – не переводите деньги на личные карты или счета, которые не принадлежат компании. Храните квитанции и подтверждения переводов.

Не позволяйте психологически давить на себя – мошенники работают на эмоциях, завуалированно угрожают и манипулируют. Как только чувствуете, что с вами работают через давление – берите паузу и проверяйте информацию.

Держите контроль над доступом к своим счетам – никогда не передавайте логины, пароли, коды подтверждения даже "сотрудникам компании". Настройте двухфакторную аутентификацию.

Проверяйте репутацию брокера и компании через независимые площадки, форумы и СМИ. Обязательно уточняйте, не входят ли они в "черные списки" регулятора.

Диверсифицируйте вложения – не вкладывайте все деньги в один проект, особенно в малоизвестный, каким бы выгодным он вам не казался.