Досрочное погашение кредитов: что нужно знать казахстанцам
Так, в пояснении говорится, что досрочное погашение позволяет заемщику сократить переплату по процентам и ускорить исполнение долговых обязательств.
Оно может быть полным – с закрытием всей задолженности, либо частичным – путем внесения суммы сверх установленного графика. При частичном погашении заемщики могут выбрать: уменьшение срока кредита при сохранении ежемесячного платежа либо снижение самого платежа при сохранении срока.
Примечательно, что финансовые организации вправе устанавливать внутренний порядок досрочного погашения в рамках законодательства: минимальные суммы, сроки подачи заявлений и расчетные даты.
"Заемщикам рекомендуется заранее согласовать с банком способ перерасчета, порядок списания средств, особенности возврата страховых премий и процесс снятия обременения по ипотеке".Пресс-служба АРРФР РК
Стоит также уточнить: в целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг 31 августа 2025 года вступила в силу норма, согласно которой штрафные санкции за досрочное погашение будут применяться только к юридическим лицам.
Физические лица могут погашать кредиты досрочно в любое время без уплаты неустоек. Эта норма распространяется на все договоры, включая ранее заключенные.
