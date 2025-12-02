#АЭС в Казахстане
Советы

Досрочное погашение кредитов: что нужно знать казахстанцам

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 10:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 2 декабря 2025 года опубликовало важную памятку, в которой идут разъяснения заемщикам о порядке досрочного погашения кредитов, сообщает Zakon.kz.

Так, в пояснении говорится, что досрочное погашение позволяет заемщику сократить переплату по процентам и ускорить исполнение долговых обязательств.

Оно может быть полным – с закрытием всей задолженности, либо частичным – путем внесения суммы сверх установленного графика. При частичном погашении заемщики могут выбрать: уменьшение срока кредита при сохранении ежемесячного платежа либо снижение самого платежа при сохранении срока.

Примечательно, что финансовые организации вправе устанавливать внутренний порядок досрочного погашения в рамках законодательства: минимальные суммы, сроки подачи заявлений и расчетные даты.

"Заемщикам рекомендуется заранее согласовать с банком способ перерасчета, порядок списания средств, особенности возврата страховых премий и процесс снятия обременения по ипотеке".Пресс-служба АРРФР РК

Стоит также уточнить: в целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг 31 августа 2025 года вступила в силу норма, согласно которой штрафные санкции за досрочное погашение будут применяться только к юридическим лицам.

Физические лица могут погашать кредиты досрочно в любое время без уплаты неустоек. Эта норма распространяется на все договоры, включая ранее заключенные.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 10:54
Казахстанцам усложнили получение онлайн-займов: что важно знать

Немного ранее АРРФР разъяснило порядок действий в случае оформления мошеннического кредита на имя жителя Казахстана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
