Мнения

Дело телеканала – эксперт по авторским правам рассказал об интересном процессе

чаши весов, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 11:54 Фото: pixabay
И снова интересный процесс. Дело рассмотрено одним из райсудов Алматы.

Телеканал получил иск автора – художника, резчика по дереву, скульптора, фотографа.

В одной из серий многосерийного документального фильма, публично показанного в эфире телеканала, по утверждению истца "промелькнула" (1,5-2 сек. в кадре) фотография произведения искусства, созданного истцом. Ни в кадре, ни в титрах имя автора не указывалось. Авторский договор стороны не заключали. Фото своих произведений автор выкладывал на личном сайте. Некоторые серии фильма ответчик размещал на корпоративном сайте. Однако вопрос о содержании и использовании серии с фотографией остался открытым. Автор утверждал, что на корпоративном сайте ответчика эта серия была, что истец предлагал доказать.

Неустановленное лицо разместило все серии фильма в YouTube. Причастность телеканала к данной трансляции осталась недоказанной. После получения телеканалом претензии YouTube-версия была удалена. Автор успел зафиксировать факт YouTube-трансляции нотариально. Телеканал пояснял, что не работает в YouTube и не намерен уменьшать таким образом количество просмотров на собственном сайте. Даже на сайте телеканала размещались лишь отдельные серии.

Истец просил взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведение искусства и фотографию, а также компенсацию морального вреда за нарушение личного неимущественного права автора на имя и права авторства.

Ответчик просил доказать авторство истца на произведение и фотографию и заявил о применении судом срока исковой давности к имущественному требованию. По эпизодам дела автор высказывал свое возмущение в социальных сетях более чем за 4 года до подачи иска.

Суд пожелал осмотреть подлинник произведения искусства и относящиеся к нему исходные фотоматериалы. Истец заявил о невозможности их предоставления. У суда также возник вопрос по поводу интернет-трансляций. Факт размещения аудиовизуального произведения в YouTube истец зафиксировал. Но размещение спорной серии фильма на сайте телеканала зафиксировать не смог. Получить от ответчика носитель со спорной серией суду тоже не удалось: истек установленный законом срок обязательного хранения аудиовизуального произведения. Из госархива поступила аналогичная информация. О проведении специального исследования YouTube-версии фильма и ее носителя ни одна сторона не ходатайствовала. По своей инициативе суд экспертизу не назначил, удовлетворил заявление ответчика о применении срока исковой давности.

Суд в иске отказал. Апелляция и кассация оставили решение без изменений.

Примечателен ряд обстоятельств по делу:

  • применение срока исковой давности к имущественным требованиям автора;
  • обязательность т.н. "исходников";
  • разделение компенсации за моральный вред и за нарушение исключительного права;
  • ясный расчет компенсации за нарушение исключительного права (одна из трех формул);
  • суд не счел малозначительной длительность кадра, но руководствовался другими фактами.
Фото Дмитрий Братусь
Дмитрий Братусь
Заместитель председателя Международного коммерческого арбитражного суда по интеллектуальной собственности
