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В Турции стартует судебный процесс по делу "Банды новорожденных"

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 08:50 Фото: Х/evrenselgzt
18 ноября в Стамбуле начинается громкий судебный процесс по делу врачей, связанных с новорожденными детьми, сообщает Zakon.kz.

Члены этой преступной группировки направляли тяжелобольных младенцев в частные больницы, с которыми у них были договоренности. За это они получали личную прибыль. Подобные действия врачей привели к смерти 10 детей. Об этом пишет Anadolu Ajansi.

Организаторами преступной схемы стали врачи Фырат Сары и Илкер Гёнен, а также водитель скорой помощи Гиясэттин Мерт Оздемир. Им предъявлены обвинения:

  • в убийстве по неосторожности;
  • мошенничестве;
  • подделке документов;
  • создании преступной группировки.

По предварительным подсчетам "Банде новорожденных" грозит до 589 лет заключения.

"В результате расследования были закрыты 10 больниц, участвовавших в махинациях", – говорится в публикации.

В суде заслушают 47 обвиняемых, из которых 22 находятся под стражей.

А в Новой Зеландии принесли извинения жертвам и семьям сотен тысяч молодых людей и уязвимых взрослых, которые подвергались физическому и сексуализированному насилию в госучреждениях за последние 70 лет.

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