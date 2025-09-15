#АЭС в Казахстане
Мнения

Корпоративный подоходный налог: новые подходы в справедливом налогообложении

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 15:30 Фото: pexels
Корпоративный подоходный налог (КПН) занимает особое место в налоговой системе Казахстана. С одной стороны, он обеспечивает справедливый подход к налогообложению бизнеса, так как облагается именно налоговая прибыль.

С другой – формирует около 30 процентов бюджета страны. Неудивительно, что именно КПН всегда находится в центре внимания фискальных органов и экспертов.

С 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс, в котором раздел по корпоративному подоходному налогу претерпел полное обновление. Мы сохранили привычные для налогоплательщиков подходы, основанные на бухгалтерском учете. Однако все нормы изложены более последовательно и структурировано. Для удобства отдельно выделены правила по таким специфическим направлениям, как недропользование, финансовый сектор, цифровые активы, долгосрочные контракты и производные финансовые инструменты.

Решение спорных вопросов

Одной из задач реформы стало исключение норм, которые вызывали неоднозначное толкование и приводили к налоговым спорам. Например, при проверках часто возникали разногласия по расходам на содержание, ремонт и модернизацию фиксированных активов. Ранее налоговые органы требовали их капитализации и начисления амортизации. С 2026 года налогоплательщики смогут сами выбирать модель учета: либо относить такие расходы на вычеты текущего периода, либо амортизировать их.

Инвестиционные налоговые преференции

Мы исключили условие о производственном назначении зданий. Кроме того, сдача активов, по которым применены инвестиционные льготы, в аренду больше не будет считаться нарушением.

Новые ставки КПН

Важным элементом реформы стало налоговое стимулирование. В новом кодексе вводится система дифференцированных ставок:

  • 3 % – для производства и переработки сельхозпродукции;
  • 6 % – для сельскохозяйственных кооперативов;
  • 25 % – для банков и игорного бизнеса;
  • 20 % – стандартная ставка, которая остается неизменной.

Отдельно решен давний вопрос организаций социальной сферы. До сих пор льгота по КПН была привязана к условию направления доходов на социальные цели, что фактически приравнивалось к отказу от выплаты дивидендов. Новый кодекс меняет подход: с 2026 года такие организации будут платить налог по сниженной ставке 5 процентов, а с 2027 года – 10 процентов.

Баланс между стимулированием и эффективностью

В процессе пересмотра мы исключили малоприменяемые и неэффективные льготы. Вместе с тем сохранены социально значимые и стимулирующие меры, позволяющие снижать налогооблагаемый доход. Это позволит сохранить баланс между фискальными интересами государства и поддержкой бизнеса.

Фото Жандос Дуйсембиев
Жандос Дуйсембиев
Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК
