Повышение налога для банков: что об этом думает глава Нацбанка Казахстана

В проекте нового Налогового кодекса Казахстана корпоративный подоходный налог (КПН) для банков предлагается уравнять с налогом для игорного бизнеса в размере 25%. Глава Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, к чему это может привести, сообщает Zakon.kz.

По его словам, такое предложение внесли министерства экономики и финансов.

"Оно еще не обрело какой-то конечной формы. Допустим, мы как финансовый макрорегулятор считаем, что банки приравнивать к игорным заведениям, букмекерским конторам ни в коем случае нельзя. Да, у банков были последние два года относительно успешные, как вы знаете, этому способствовали высокая базовая ставка. В целом, по миру, и у нас в том числе, они заработали неплохо. Но в целом банки – это не суперприбыльная какая-то отрасль, это не нефтянка, это тем более не игорный бизнес. Поэтому, на наш взгляд, выделять их и наказывать более высокой ставкой КПН не совсем верно", – отметил Тимур Сулейменов.

При этом глава Нацбанка сообщил, что такая мера может влиять на многие факторы, в том числе на инвестиции и стоимость заемных ресурсов.

"Мы будем дальше продолжать разговор с Министерством экономики, Министерством финансов. Прежде, чем озвучить окончательную позицию Нацбанка, я хотел бы понимать, какой процент общеустановленный будет. То есть если для всех будет 25%, для обработки, для нефти, газа и так далее, и тому подобное, тогда мы не будем возражать. Если в целом для любой отрасли экономики поднимут КПН, но выделят банки – везде будет 20, а для банков – 25, на мой взгляд, это не совсем верно", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее он объяснил колебания курса тенге. По официальным данным Национального банка, курс доллара на 28 июня составил 465,52 тенге.