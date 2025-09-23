Законопроект о банках: коллективная ответственность банков за убытки государства

В Парламент Республики Казахстан поступил проект нового закона о банках. По мысли его разработчиков, он призван стимулировать развитие кредитования в стране, усилить конкуренцию на банковском рынке.

С первого дня его обсуждения в стенах Парламента одна статья законопроекта вызвала наиболее острую реакцию со стороны депутатов. Речь идет о предложении возложить на банки второго уровня обязанность по компенсации убытков государства при продаже акций спасенного от банкротства крупного банка.

Убытки – на всех

Инициатива изложена в статье 100 законопроекта. В чем ее суть?

Представим, что системно значимый банк оказался в финансово неустойчивом положении. Чтобы избежать его банкротства, государство применяет к такому банку режим урегулирования и принимает решение о приобретении акций банка. Для этого осуществляется дополнительный выпуск объявленных акций банка, которые и приобретаются государством. При этом в цену приобретения акций государством закладываются суммы денег, необходимые для увеличения собственного капитала системно значимого банка, чтобы обеспечить финансовую устойчивость последнего. Тем самым расходуются бюджетные средства на спасение этого банка.

Затем государство продает акции банка новому инвестору.

При этом нельзя исключать того, что затраты на спасение системно значимого банка окажутся меньше цены, по которой удастся продать акции инвестору. В этом случае у государства образуется убыток, который предполагается покрыть за счет взносов остальных банков.

Таким образом, весь банковский сектор покрывает (возмещает) убытки государству по сделке с продажей акций спасенного системно значимого банка.

Но даже этим не ограничивается участие остальных банков в несении коллективного бремени покрытия последствий спасения системно значимого банка.

Та же статья 100 законопроекта возлагает на банковский сектор обязанность внесения взносов для покрытия убытков депозиторов и иных кредиторов спасаемого банка в части, превышающей убытки, которые они понесли бы в случае принудительной ликвидации банка без применения мер по его спасению. Оценка выявляет, какие фактические убытки понесли депозиторы и иные кредиторы системно значимого банка в результате применения к банку режима урегулирования, а также убытки, которые депозиторы и иные кредиторы банка понесли бы в случае принудительной ликвидации банка без применения к нему режима урегулирования. И вот разницу между ними остальные банки обязаны коллективно компенсировать.

Другими словами, на все остальные нормально функционирующие банки возлагается ответственность по возмещению убытков как государства, так и депозиторов и иных кредиторов, возникшие в результате применения мер по спасению системно значимого банка.

По мысли авторов инициативы, крах системно значимого банка неизбежно негативным образом скажется на всей банковской системе в целом и на каждом отдельно взятом банке. А раз у банков есть интерес в сохранении стабильности, то вот пусть за этот интерес банки и раскошеливаются.

Самая сомнительная норма

Что в данном предложении вызывает сомнение?

Во-первых, представляется несправедливым перекладывание ответственности за финансовые упущения одного банка на третьих лиц – благополучные банки. С чего это вдруг нормально работающие банки должны нести бремя расходов за чьи-либо действия (бездействие), на которые они никоим образом повлиять не могут? Возлагать ответственность на успешных участников рынка за действия конкурента – это в принципе неправильно.

Во-вторых, несправедливость выражается также в том, что остальные банки вынуждены будут нести бремя возмещения убытков вследствие упущений не только спасаемого крупного банка, но и регулятора.

Просто так в один момент банк не может оказаться в предбанкротном состоянии, тем более если речь о системно значимом банке. Преддефолтному состоянию предшествует появление ряда признаков, которые указывают на неблагополучие у банка и которые нетрудно выявить в предоставляемой регулятору многочисленной отчетности.

Значит, если подобное случится – это в том числе и вина регулятора. Но в любом случае ни в коем случае это не может быть виной остальных банков, на которых сейчас пытаются возложить финансовую ответственность на условиях складчины.

В-третьих, при обсуждении статьи 100 законопроекта участники банковского сообщества обращали внимание на коррупциогенные риски инициативы.

Данный риск проявляется в том, что и чиновник, и новый инвестор, договариваясь о цене продажи акций спасенного крупного банка новому инвестору, теряют мотивацию для продажи акций по более высокой, выгодной для государства цене. Почему? Потому что новый инвестор может сказать чиновнику: "Продай мне акции за низкую цену, а по поводу того, что у государства образуется убыток, не переживай – ее же все равно покроют за счет остальных банков". И чиновник в таких условиях вполне может охотно согласиться (возможно, небесплатно) – никакой аудит не предъявит ему продажу акций банка по заниженной цене, поскольку убытки будут покрыты (возмещены) остальными банками.

Поэтому предлагаемая инициатива создает почву для злоупотреблений при продаже акций спасенного банка инвестору.

В-четвертых, рассматриваемый механизм противоречит принципу равенства субъектов предпринимательства, провозглашенному Предпринимательским кодексом. Согласно норме ч. 2 ст. 6 ПК, субъекты предпринимательства имеют равные возможности при осуществлении предпринимательской деятельности.

Однако спасать от банкротства государство намерено только системно значимые банки. Остальным на помощь государства рассчитывать не стоит, но при этом нести расходы перед государством они обязаны.

Вряд ли это соответствует принципу равенства субъектов предпринимательства.

Самое интересное в том, что, собственно, системно значимый банк освобождается от внесения взносов для покрытия (возмещения) убытков своих депозиторов, иных кредиторов и государства – это бремя возлагается полностью на остальные банки. Получается, что нормально функционирующие банки должны поддержать конкурента – финансово неблагополучный крупный банк, но сам "виновник" происшедшего не обязан участвовать в возмещении ни по оздоровлении, ни в какой-либо будущий период времени.

С точки зрения любого не системно значимого банка вполне обоснованными будут такие рассуждения: "Меня государство так спасать не будет, но при этом я все равно обязан участвовать в покрытии расходов на спасение системно значимого банка?".

Тогда уж следует распространить подобный механизм либо на всех, либо не применять его вообще.

В-пятых, обязанность компенсации убытков государства возлагается на банки при невозможности последних влиять на условия продажи акций спасаемого крупного банка новому инвестору.

Заложенный в статье 100 законопроекта механизм не содержит ни малейшего намека на возможности банков каким-то образом влиять на определение условий цены сделки государства с новым инвестором и отстаивать свои интересы в этом вопросе.

В-шестых, обязанность банков представлена как обязанность по возмещению (покрытию) убытков государства по сделке с инвестором, а также убытков депозиторов и иных кредиторов системно значимого банка.

Между тем по общему правилу возмещение убытков представляет собой меру юридической ответственности за совершение противоправного деяния.

В данном же случае не приходится говорить ни о какой противоправности остальных банков, на которые возлагается обязанность внесения взносов для возмещения убытков государству. Ее просто нет и быть не может.

Следовательно, не может быть и речи о возложении на остальные нормально функционирующие банки обязанности что-то возмещать государству и еще кому бы то ни было в рамках процедуры спасения системно значимого банка.

Взносы другой системы

Косвенным образом банки второго уровня уже участвуют в покрытии убытков, возникающих при банкротстве одного из них. Речь идет о системе гарантирования депозитов, когда банковское сообщество коллективно участвует в частичном покрытии обязательств обанкротившегося банка перед вкладчиками – физическими лицами. Такое участие происходит через внесение взносов в Казахстанский Фонд гарантирования депозитов (КФГД).

Однако участие через КФГД принципиально отличается от того, что предложено в статье 100 законопроекта.

В рамках системы гарантирования депозитов любой банк осуществляет взносы в том числе и в своем интересе, то есть с расчетом того, что система выплат вкладчикам сработает в случае его собственного банкротства.

Но предложение законопроекта содержит принципиально иной подход: не системно значимые банки вносят взносы не в своем интересе, а в интересе только системно значимых банков (если быть точными – в интересе государства, которое потратилось на спасение системно значимого банка). Причем, как указано выше, спасенный системно значимый банк не принимает участия во внесении взносов для покрытия убытков государства и кредиторов.

Опять-таки справедливым такой подход считать нельзя.

Пострадают все

Знаете, кто в конечном итоге понесет бремя указанных расходов? Клиенты остальных банков, поскольку последние вынуждены будут компенсировать свои расходы на покрытие убытков государству через повышение тарифов и комиссий – таков закон бизнеса.

Вот и получится, что конечными пострадавшими от этой схемы окажутся клиенты нормально функционирующих банков.

С больной головы на здоровую

Таким образом, заложенное в законопроекте правило о возмещении (покрытии) убытков банками представляется как несправедливое и несоответствующее законодательству. Это есть не что иное, как попытка свалить проблему с больной головы на здоровую.

Данная инициатива была воспринята банковским сообществом крайне негативно. В ходе предварительных обсуждений ее авторы не представили банкам убедительных, апробированных опытом примеров из зарубежной практики.

Как показали первые обсуждения законопроекта в Парламенте, у депутатского корпуса примерно такие же вопросы. Есть надежда, что положения законопроекта в этой части не найдут поддержки у депутатов.