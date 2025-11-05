Что изменится в работе банков, рассказали в АРРФР

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 5 ноября 2025 года одобрили в первом чтении проект закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Основные новеллы документа представила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. По ее словам, проект закона состоит из 9 разделов, 23 глав и 135 статей. Сопутствующим законопроектом вносятся поправки в семь кодексов и 35 законов.

Законопроектом для снижения концентрации и развития конкуренции предусматривается либерализация требований к лицензированию банковской деятельности путем введения базовой и универсальной лицензий. Базовая лицензия будет отличаться от универсальной по объему разрешенных операций и уровню регуляторных требований.

"Для банков с базовой банковской лицензией проектом закона устанавливаются ограничения по максимальному размеру активов и минимальному размеру собственного капитала. При этом конкретные пороговые значения будут определяться подзаконными актами. На текущем этапе планируется ограничение размера активов до 500 млрд тенге и минимального размера капитала не менее 10 млрд тенге", – пояснила Мадина Абылкасымова.

Также предусматривается упрощение пруденциальных требований – надзор за банками с базовой лицензией: предлагается применение облегченного процесса ежегодной надзорной оценки, сокращение периодичности проведения инспекций и предоставляемой отчетности.

Ключевой новеллой законопроекта является разрешение оборота на территории Казахстана и введение регулирования цифровых финансовых активов как нового класса активов. Так, предусмотрено введение трех видов цифровых финансовых активов:

цифровые финансовые активы, базовым активом которых выступают деньги – стейблкоины. Требования к порядку, условиям выпуска, обращения и погашения стейблкоинов будут определяться Национальным банком РК;

цифровые финансовые активы, базовым активом которых выступают финансовые инструменты, финансовый актив, имущественные права, товары или иное имущество;

финансовые инструменты, выпускаемые в электронно-цифровой форме на цифровой платформе.

Агентство наделяется полномочиями по установлению требований к порядку, условиям выпуска, обращения и погашения цифровых финансовых активов, кроме стейблкоинов.

"Выпуск цифровых финансовых активов будет осуществляться операторами цифровых платформ. Это новые субъекты финансового рынка, деятельность которых будет лицензироваться Национальным банком. К цифровым финансовым активам будут применяться требования, аналогичные с установленными для традиционных финансовых инструментов, включая требования к управлению рисками, раскрытию информации и защите прав инвесторов", – пояснила глава АРРФР.

Кроме того, в рамках закона предусмотрено регулирование необеспеченных цифровых активов, то есть криптовалюты. Предусматривается создание организаций по обмену криптовалют, деятельность которых будет лицензироваться и регулироваться Нацбанком.

Для защиты инвесторов Национальный банк будет устанавливать перечень разрешенных к обращению криптовалют, а также лимиты и ограничения по операциям криптообменников. При этом для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма криптообменники и инфраструктурные участники рынка цифровых активов включаются в перечень субъектов финансового мониторинга.

Также в законопроекте расширяются возможности банков по инвестированию в капитал финтех-компаний для внедрения передовых технологий в банковскую деятельность и повышения конкурентоспособности. Банкам предоставляется право создавать и приобретать дочерние компании в сферах цифровых технологий, электронной коммерции, кибербезопасности, биометрии, искусственного интеллекта и телекоммуникаций.

Дочерние организации банков смогут инвестировать в иностранные финансовые и лизинговые компании. Дочерним страховым организациям разрешается создавать зарубежных страховых брокеров, медицинские учреждения и участвовать в международных страховых синдикатах.

Законодательно закрепляется статус цифрового тенге как новой формы национальной валюты. Порядок обращения и использования цифрового тенге будет определяться Нацбанком.

Документом также предусмотрены нормы, направленные на развитие исламского банкинга.

"Для развития альтернативных механизмов финансирования предусматривается предоставление универсальным банкам права осуществлять исламские банковские операции в рамках имеющейся лицензии. Данные нормы позволят банкам создавать внутри своей структуры специализированные подразделения, предлагающие исламские продукты без необходимости создания отдельного банка", – подчеркнула она.

Законопроектом предусматривается организационное обособление исламского банкинга, раздельный учет и управление активами и обязательствами, выделение отдельного персонала, а также обязательное наличие совета по соответствию шариату, который утверждает финансовые продукты и проводит аудит.

Документом предусмотрено внедрение риск-ориентированной системы поведенческого надзора. Также закрепляется перечень недобросовестных практик, включая навязывание услуг, сокрытие реальной стоимости и распространение вводящей в заблуждение информации.

Важным является введение нового механизма урегулирования неплатежеспособных банков.

Новый механизм приведен в соответствие с международной практикой, предусматривает комплексный подход к урегулированию неплатежеспособности банков и скоординированное межведомственное взаимодействие.

"Механизм урегулирования состоит из трех антикризисных режимов: усиленного надзора, восстановления финансовой устойчивости и урегулирования неплатежеспособного банка. Переход между режимами будет осуществляться по заранее установленным триггерам, что обеспечит своевременное реагирование и предсказуемость действий регулятора. Для предотвращения ухудшения финансового состояния банков вводятся новые инструменты – планы восстановления и планы урегулирования. Эти документы определяют конкретные меры по выводу банка из кризисной ситуации и предотвращению неплатежеспособности", – пояснила Абылкасымова.

В случае признания банка неплатежеспособным устанавливается четкая процедура урегулирования и оценки его жизнеспособности.

"Государственное участие будет временным, возмездным и ограниченным по объему. Оно сопровождается сменой акционеров и руководства банка, запретом на выплату дивидендов и бонусов, ограничением рискованных операций и реализацией плана финансового оздоровления. После восстановления устойчивости банк подлежит продаже новому инвестору, а вложенные государственные средства возвращаются в бюджет", – пояснила глава АРРФР.

В случае возникновения убытков у государства их компенсация обеспечивается за счет банковской отрасли. Это отражает принцип справедливой и пропорциональной ответственности, согласно которому расходы на стабилизацию банковской системы несут сами участники рынка, а не государственный бюджет и налогоплательщики.

Законопроект был разработан в мае 2025 года. Документом усиливается контроль за отношениями между банками и клиентами.