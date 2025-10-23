Путь к независимости через верховенство права: Декларации о государственном суверенитете 35 лет

В этом году Казахстан отмечает 35-летие Декларации о государственном суверенитете – правового акта, с которого начался процесс формирования современной государственности.

Декларация впервые закрепила право республики самостоятельно определять внутреннюю и внешнюю политику, распоряжаться национальным богатством, имеющимся на ее территории, самостоятельно формировать органы власти и законодательную систему.

Став фундаментом для строительства независимого государства и права, принятая постановлением Верховного Совета Казахской ССР от 25 октября 1990 года, Декларация закрепила верховенство Конституции и законов республики, впервые установила приоритет республиканских органов власти перед союзными, а также утвердила право на собственные внутренние войска, органы государственной безопасности, финансово-кредитную и налоговую системы, а также институт гражданства.

Она принималась на завершающем этапе так называемого "парада суверенитетов" союзных республик в СССР, что позволило группе казахстанских правоведов под руководством академика Салыка Зиманова отразить в ней не только все базовые элементы самостоятельного государства, но и определить вектор возрождения и развития самобытной культуры, традиций, языка и укрепление нашего национального достоинства.

Положения Декларации в правовом смысле оформили способность республики самостоятельно решать многие важные вопросы, связанные с политическим, экономическим, социальным и национально-культурным устройством страны, что стало значимым шагом для своего времени.

В данном контексте особое значение имеет пункт 8 Декларации, закрепивший юридико-правовую самостоятельность республики.

В отличие от Конституции Казахской ССР 1978 года, где приоритет отдавался законам Союза ССР, а республиканские акты действовали лишь в пределах делегированных полномочий, указанный пункт впервые закрепил обратный принцип – верховенство Конституции и законов Казахской ССР на ее территории.

Это означало, что союзные законы могли применяться только в той части, которая добровольно признавалась республикой. Более того, республика получила право приостанавливать действие союзных актов, если они противоречили ее Конституции или ущемляли суверенные права республики.

Таким образом, был заложен правовой механизм защиты национального законодательства от внешнего вмешательства и оформлен переход от централизованной модели к самостоятельному правовому регулированию.

Переход к правовой автономии сопровождался созданием единой системы органов государственной власти: Парламента, Правительства и судебной системы. Эти структуры обеспечили применение положений Декларации на практике и заложили основу для принятия действующей Конституции и развивающих ее положения конституционных законов. Декларация выглядит содержательно мощной и амбициозной, отражая стремление республики к самостоятельному развитию и укреплению государственности.

С точки зрения права Декларация стала фундаментом формирования самостоятельной правовой системы Казахстана и стала, по сути своей, прообразом последующих конституционных реформ, проведенных в нашей стране.

На заре Независимости страна начала создавать собственную нормативную базу, свободную от союзных норм. Годом позже был принят Конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан", который закрепил основы национального суверенитета и создал правовую базу для дальнейшего конституционного строительства.

На этой основе сначала были внесены поправки в действующую Конституцию Казахской ССР, а в 1993 году была принята первая Конституция суверенного Казахстана, закрепившая верховенство закона, принцип разделения власти и главное – признание высшей ценностью человека, его жизнь, свободу и неотъемлемые права.

Принятая на республиканском референдуме 30 августа 1995 года Конституция придала государственности устойчивость и современное институциональное оформление.

Символично, что 35-летие Декларации совпадает с 30-летием Конституции – Основного закона, который закрепил и развил основополагающие принципы и институты, заложенные в Декларации.

Дальнейшее развитие конституционного процесса и модернизация политической системы страны сопровождались рядом последовательных реформ, направленных на построение современного и устойчивого государства, укрепление институтов власти и повышение их ответственности перед гражданами.

За годы независимости в Конституцию внесен ряд поправок, отражающий этапы политического и институционального развития государства. Каждый блок поправок отражал развитие структурированной системы государственного управления и укрепление демократических принципов. Изменения 1998 года укрепили систему взаимодействия между ветвями власти, 2007 год стал шагом к политической модернизации и расширению полномочий Парламента с одновременным внедрением пропорционально-партийной системы выборов, а поправки 2011 и 2017 годов усовершенствовали систему сдержек и противовесов, укрепили роль представительных органов и повысили ответственность государства перед гражданами.

Логическим продолжением построения справедливого общества, основанного на демократических институтах, стали реформы 2019-2022 годов, предложенные главой государства Касым-Жомартом Токаевым по формуле "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство".

Они в значительной степени усилили роль Парламента и местных органов власти, укрепили права граждан, в том числе путем усиления правозащитных механизмов, а также внедрили принципы демократизации общества и прозрачности государственных институтов. Эти реформы создают логический мост к пониманию суверенитета как неотъемлемой ценности, вокруг которой строится современная государственность.

В 2022 году, в качестве национального праздника, вновь учрежден День Республики – 25 октября. Такой шаг символизирует уважение к историческим корням государственного суверенитета и укрепление национальной идентичности. Как подчеркнул глава государства в одном из своих выступлений, День Республики является ярким символом единства и солидарности народа, а также ориентиром на построение Справедливого Казахстана, где главным богатством государства являются его граждане.

Последующее воссоздание Конституционного Суда, развитие института Уполномоченного по правам человека и укрепление правозащитной функции органов прокуратуры формируют единую систему, обеспечивающую законность и защиту прав граждан. В современных реалиях граждане получили возможность отстаивать свои права не только в суде, но и органе конституционного контроля, получать юридическую помощь и защиту. Конституционный Суд уже рассмотрел тысячи обращений граждан и выработал концептуальные правовые позиции, которые стали главным ориентиром в совершенствовании законодательства и правоприменительной практики. Тем самым орган конституционного контроля подтверждает на практике свою роль гаранта конституционных прав и законности.

Доступность правосудия – показатель зрелости правового государства, в котором закон работает в интересах человека и общества. В системе правосудия и процессуального законодательства проводятся последовательные реформы, главная цель которых заключается в обеспечении справедливого и независимого правосудия, доступного для всех граждан. Тому свидетельство создание кассационных судов, которые начали свою работу с 1 июля текущего года, при поэтапном введении принципа "сплошной" кассации, без предварительного отбора.

Наряду с этим, Казахстан утвердился как предсказуемый и надежный партнер на международной арене. Заключены сотни двусторонних и многосторонних международных соглашений. Страна, став полноправным участником глобальных институтов, активно участвует в обсуждении и разрешении актуальных вопросов международной повестки на уровне авторитетных международных организаций.

Наше государство является стороной ключевых договоров ООН, включая Международные пакты о правах человека и Венскую конвенцию о праве международных договоров, закрепляющей принципы добросовестного выполнения обязательств и уважения суверенитета государств. Планомерно реализуются положения международных конвенций в сфере прав человека, борьбы с коррупцией, охраны окружающей среды, защиты уязвимых категорий граждан и другие.

Этот курс на соблюдение международных обязательств логично дополняет внутренние реформы, направленные на укрепление законности и справедливости, укрепляя правовую основу независимости страны. Поэтому суть государственного суверенитета остается прежней – вера народа Казахстана в собственные силы, верховенство закона и устойчивость государства.

Современные реформы, инициированные руководством страны, развивают заложенные в Декларации принципы верховенства права, ответственности государства перед человеком и открытости институтов власти. Именно развитие права делает эти качества устойчивыми и подтверждает, что прочность государства определяется не лозунгами, а действием закона.

Закономерным и вполне объяснимым этапом развития политической системы выглядит предложение о переходе в обозримом будущем к однопалатному Парламенту. Данная реформа, как отметил глава государства, выступая на первом заседании Рабочей группы по парламентской реформе, формирует совершенно новую для нашего региона модель управления. Ее цель – путем глубокой трансформации сформировать законодательный орган, который в полной мере сможет реализовать свою роль в качестве института, отражающего интересы и волю граждан.

Эти процессы подтверждают преемственность курса, начатого с принятия Декларации о государственном суверенитете, до обсуждения реформ, направленных на дальнейшее укрепление государственности, верховенства закона и принципов справедливого государства.

35-летие Декларации – не просто дата в календаре. Это повод оценить наши достижения и определить направления дальнейшего развития. Сегодня мы продолжаем укреплять правовую систему, развивать цифровые сервисы, обеспечивать доступность правосудия и гарантировать защиту прав граждан, уверенно двигаясь по пути построения свободного, сильного и справедливого Казахстана.