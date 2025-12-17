Криптопирамиды без маски: как выглядят современные схемы обмана

Мошенники не стоят на месте и постоянно подстраиваются под новые тренды. Сегодня привычные финансовые пирамиды все чаще прячутся за громкими словами про криптовалюту, инновации и международные инвестиции.

Меняются названия и легенды, но суть остается прежней: зарабатывают только организаторы, а большинство участников теряет деньги.

Как сегодня работают криптовалютные пирамиды и по каким признакам их можно вовремя распознать, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Массовая реклама и образ "международной компании"

Один из самых популярных приемов – создать видимость крупного и легального бизнеса. Так действовала пирамида ImratGroup, организаторы которой были задержаны в Западно-Казахстанской области.

Проект активно продвигался через соцсети и мессенджеры: видеоролики с обещаниями высокой доходности, онлайн-презентации, уверенные заявления о "безопасных инвестициях". Компания представлялась как международная, якобы зарегистрированная в Канаде, Гонконге и Великобритании.

Для участия людям предлагали перевести от 20 до 10 000 долларов в криптовалюте. В результате пострадали 30 человек, общий ущерб превысил 89 млн тенге. Организаторов ждет суд и реальные сроки.

"Инвестиции" в модный или социально значимый бизнес

Еще одна частая легенда – вложения в перспективные отрасли. По такой схеме работала пирамида S-Group, которая прикрывалась инвестициями в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса.

Участникам обещали доход за каждого нового привлеченного человека. Для входа нужно было зарегистрироваться на сайте и внести взнос от 100 долларов. В схему вовлекли 59 человек, общий объем вложений превысил 136 млн тенге. На деньги вкладчиков мошенники приобрели недвижимость, которая была арестована по решению суда.

"Легкий заработок" за простые действия

Некоторые пирамиды делают ставку на обещание дохода без усилий. Так действовал проект Boxy Wealth, где людям обещали 5-10% в сутки за просмотр рекламных видео. За привлечение новых участников начислялись дополнительные бонусы.

На практике это оказалась классическая пирамида: более 180 человек потеряли около 230 млн тенге.

Фейковый трейдинг и псевдомайнинг

Криптовалюта и майнинг часто используются как прикрытие. Пример – пирамида "Амир Капитал", которая несколько лет собирала средства под обещания стабильного дохода от трейдинга и майнинга.

Регистрация проходила через реферальные ссылки, а деньги принимались только в криптовалюте через собственный кошелек. Пострадали десятки людей из разных стран, а реальные инвестиции так и не существовали.

Доход от аренды транспорта или недвижимости

В Кызылординской области была раскрыта пирамида HRT, которая обещала пассивный доход от аренды электросамокатов в Европе. Условием участия было обязательное привлечение новых людей и перевод средств в криптовалюте.

В результате более 200 человек вложили суммы от 50 до 35 000 долларов, рассчитывая на регулярные выплаты. Общий ущерб превысил 28 млн тенге.





Как распознать криптопирамиду



Несмотря на разные "обертки", все такие проекты имеют общие признаки:

Гарантированная высокая прибыль. В инвестициях, особенно в криптовалюте, не бывает стабильного дохода без рисков.

Доход за привлечение людей. Если выплаты зависят от новых участников – это пирамида.

Переводы только в криптовалюте. USDT, BTC, ETH на неизвестные кошельки без договоров – удобный инструмент для мошенников.

Регистрация по реферальным ссылкам. Так схемы быстро масштабируются.

Красивые легенды вместо бизнеса. Майнинг, трейдинг, аренда, "международные фонды" часто существуют только на словах.

Агрессивная реклама и давление. "Последний шанс", "места ограничены", демонстрация роскошной жизни – все это элементы психологического воздействия.

Отсутствие лицензии. Легальные финансовые компании работают под контролем регуляторов. Проверка через АРРФР занимает несколько минут.

Помните, криптопирамиды всегда заканчиваются одинаково: вначале создается иллюзия дохода, затем поток новых участников иссякает, и организаторы исчезают с деньгами.

Если вам предлагают быстрый заработок без риска, обязательное привлечение людей и переводы в криптовалюте без прозрачных условий – это не инвестиции, а хорошо замаскированная ловушка.