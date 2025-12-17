#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Мнения

Криптопирамиды без маски: как выглядят современные схемы обмана

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:42 Фото: pixabay
Мошенники не стоят на месте и постоянно подстраиваются под новые тренды. Сегодня привычные финансовые пирамиды все чаще прячутся за громкими словами про криптовалюту, инновации и международные инвестиции.

Меняются названия и легенды, но суть остается прежней: зарабатывают только организаторы, а большинство участников теряет деньги.

Как сегодня работают криптовалютные пирамиды и по каким признакам их можно вовремя распознать, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Массовая реклама и образ "международной компании"

Один из самых популярных приемов – создать видимость крупного и легального бизнеса. Так действовала пирамида ImratGroup, организаторы которой были задержаны в Западно-Казахстанской области.

Проект активно продвигался через соцсети и мессенджеры: видеоролики с обещаниями высокой доходности, онлайн-презентации, уверенные заявления о "безопасных инвестициях". Компания представлялась как международная, якобы зарегистрированная в Канаде, Гонконге и Великобритании.

Для участия людям предлагали перевести от 20 до 10 000 долларов в криптовалюте. В результате пострадали 30 человек, общий ущерб превысил 89 млн тенге. Организаторов ждет суд и реальные сроки.

"Инвестиции" в модный или социально значимый бизнес

Еще одна частая легенда – вложения в перспективные отрасли. По такой схеме работала пирамида S-Group, которая прикрывалась инвестициями в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса.

Участникам обещали доход за каждого нового привлеченного человека. Для входа нужно было зарегистрироваться на сайте и внести взнос от 100 долларов. В схему вовлекли 59 человек, общий объем вложений превысил 136 млн тенге. На деньги вкладчиков мошенники приобрели недвижимость, которая была арестована по решению суда.

"Легкий заработок" за простые действия

Некоторые пирамиды делают ставку на обещание дохода без усилий. Так действовал проект Boxy Wealth, где людям обещали 5-10% в сутки за просмотр рекламных видео. За привлечение новых участников начислялись дополнительные бонусы.

На практике это оказалась классическая пирамида: более 180 человек потеряли около 230 млн тенге.

Фейковый трейдинг и псевдомайнинг

Криптовалюта и майнинг часто используются как прикрытие. Пример – пирамида "Амир Капитал", которая несколько лет собирала средства под обещания стабильного дохода от трейдинга и майнинга.

Регистрация проходила через реферальные ссылки, а деньги принимались только в криптовалюте через собственный кошелек. Пострадали десятки людей из разных стран, а реальные инвестиции так и не существовали.

Доход от аренды транспорта или недвижимости

В Кызылординской области была раскрыта пирамида HRT, которая обещала пассивный доход от аренды электросамокатов в Европе. Условием участия было обязательное привлечение новых людей и перевод средств в криптовалюте.

В результате более 200 человек вложили суммы от 50 до 35 000 долларов, рассчитывая на регулярные выплаты. Общий ущерб превысил 28 млн тенге.

графика по криптомошенникам, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:42

Фото: АРРФР

Как распознать криптопирамиду

Несмотря на разные "обертки", все такие проекты имеют общие признаки:

  • Гарантированная высокая прибыль. В инвестициях, особенно в криптовалюте, не бывает стабильного дохода без рисков.
  • Доход за привлечение людей. Если выплаты зависят от новых участников – это пирамида.
  • Переводы только в криптовалюте. USDT, BTC, ETH на неизвестные кошельки без договоров – удобный инструмент для мошенников.
  • Регистрация по реферальным ссылкам. Так схемы быстро масштабируются.
  • Красивые легенды вместо бизнеса. Майнинг, трейдинг, аренда, "международные фонды" часто существуют только на словах.
  • Агрессивная реклама и давление. "Последний шанс", "места ограничены", демонстрация роскошной жизни – все это элементы психологического воздействия.
  • Отсутствие лицензии. Легальные финансовые компании работают под контролем регуляторов. Проверка через АРРФР занимает несколько минут.

Помните, криптопирамиды всегда заканчиваются одинаково: вначале создается иллюзия дохода, затем поток новых участников иссякает, и организаторы исчезают с деньгами.

Если вам предлагают быстрый заработок без риска, обязательное привлечение людей и переводы в криптовалюте без прозрачных условий – это не инвестиции, а хорошо замаскированная ловушка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Александр Терентьев
Александр Терентьев
Директор департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности АРРФР
Читайте также
Как распознать криптопирамиду и не отдать деньги мошенникам
14:23, 26 октября 2023
Как распознать криптопирамиду и не отдать деньги мошенникам
О схемах обмана с криптовалютой предупредили казахстанцев
16:02, 25 августа 2025
О схемах обмана с криптовалютой предупредили казахстанцев
Новые и нестандартные схемы мошенников: как от них защититься
17:20, 28 августа 2024
Новые и нестандартные схемы мошенников: как от них защититься
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: