О схемах обмана с криптовалютой предупредили казахстанцев

Криптовалюты привлекают все больше внимания не только в силу своей новизны, но и пока еще недостаточной степенью регулирования. Последним любят пользоваться мошенники, обманывая граждан через фейковые сайты, громкие имена, нереалистичные обещания и агрессивный маркетинг, сообщает Zakon.kz.

Эксперты Fingramota.kz рассказали, какие уловки используют криптомошенники.

Фишинг и поддельные сайты

Мошенники создают сайты, электронные письма или сообщения в мессенджерах, маскируясь под официальные сервисы или сайты для работы с криптовалютой. Их основная цель – украсть персональные данные и деньги доверчивых граждан.

Например, жительница Акмолинской области поверила аферистам и стала "играть" в криптовалюту на некоем сайте. Через две недели она перевела деньги на счет компании, чтобы продолжить "игру" и выиграть крупную сумму, но сайт уже был заблокирован. Женщина отдала мошенникам 6,5 млн тенге.

Финансовые пирамиды

Схема известна и стара как мир: вложи деньги под нереально высокий процент и приводи новых и новых людей. Вот только если раньше мошенники работали с привычными деньгами, то сейчас все чаще прибегают к криптовалюте.

Например, недавно Департамент Агентства по финансовому мониторингу Актюбинской области пресек деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology, которая представлялась крупной американской компанией по производству электросамокатов.

Вкладчикам обещали ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов в зависимости от суммы вложений, а за привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение. В итоге 115 казахстанцев вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге. Мошенники переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего конвертировали их в фиатные деньги и выводили на банковские счета.

Фальшивые рекомендации знаменитостей

Чтобы заманить как можно больше доверчивых граждан в свои сети, мошенники публикуют фейковые объявления от имени известных блогеров, певцов и актеров.

Так, аферисты завели поддельный Telegram-канал известного вайнера, в котором предлагали вложить не менее 100 долларов, чтобы получить выигрыш.

Еще раньше на просторах интернета размещались разные дипфейк-видео, в которых "известный вайнер" предлагал вкладывать инвестиции. Он неоднократно обращался к своим поклонникам с просьбой верить информации только с его официальной страницы, но мошенники продолжают использовать его имя в своих корыстных целях.

Но вайнер – не единственный, чьим изображением пользовались аферисты, они также создавали дипфейк-видео с участием топ-менеджеров, министров и других известных личностей.

Как распознать криптомошенничество?

Обещания гарантированной прибыли: в инвестициях не существует 100-процентной гарантии дохода, так как рыночная стоимость активов может как расти, так и падать. Если вам предлагают криптовалютный проект с обещанием фиксированной и гарантированной прибыли – это серьезный повод насторожиться.

Отсутствие или слабое содержание технического документа: White Paper (технический документ) – ключевой элемент любого запуска криптовалюты. В нем должны подробно описываться технология, принципы работы и цели проекта. Если документ пустой, написан общими фразами или вовсе отсутствует, вам стоит еще раз подумать, стоит ли связываться с этой компанией.

Агрессивная реклама: хотя маркетинг – нормальная и даже обязательная часть любого бизнеса, мошенники часто используют навязчивое продвижение. Их цель – охватить как можно больше людей за короткий срок и быстро собрать деньги. Если рекламные заявления выглядят нереалистично и не подкреплены фактами – не торопитесь инвестировать, а проведите собственное расследование. Оно не займет много времени – достаточно почитать отзывы на независимых площадках, а также проверить лицензию компании на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Анонимная команда: в легальных инвестиционных проектах всегда можно узнать, кто стоит за управлением – их имена, опыт, даже профессиональные страницы в соцсетях. Если команда проекта скрывает свои личности или информации о них нет в открытых источниках, это тревожный сигнал.

Обещания легких денег: если предложение звучит как "быстро, легко, без усилий" – почти наверняка это обман, особенно когда речь идет о криптовалюте.

Фото: fingramota.kz

