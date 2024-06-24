"Я не брал этот кредит!": что делать, если вы стали жертвой мошенников

Сегодня любой казахстанец может попасть в неприятную историю, вдруг узнав, что на его имя кем-то оформлен кредит. Часто об этом сообщают коллекторы, а иногда – приходит извещение от банка. Что же нужно делать, если вы узнали, что имеете кредит, который не брали, рассказывает Zakon.kz.

Самое плохое, что год от года количество граждан, пострадавших от действий мошенников, только растет.

Если в 2022 году в печальную статистику попали 43,2 тыс. человек, то в 2023 уже 46,8 тыс. казахстанцев стали жертвами преступлений, связанных с мошенническими кредитами, сообщили в Первом кредитном бюро. Но что же нужно делать, если вы вдруг обнаружили, что имеете непонятную задолженность перед финансовой организацией?

Алматинский юрист Александр Каплан советует, прежде всего, запросить и изучить свою кредитную историю. Сделать это можно на сайтах Государственного кредитного бюро, Первого кредитного бюро, электронного правительства или в ЦОНах вашего города.

Кредитная история – документ, который содержит сведения обо всех ваших кредитах, а также о том, как вы их погашаете. Каждое физическое лицо вправе получить свою кредитную историю в виде персонального кредитного отчета и полного персонального кредитного отчета.

После этого гражданин должен написать в кредитную организацию претензию. В ней нужно подробно описать сложившуюся ситуацию и обязательно указать факты, доказывающие, что вы не оформляли кредит в этой организации. Например, приложить выписку из банка, где будет видно, что деньги вам не поступали.

"Обязательно выполните два пункта: письменно потребуйте проведения служебного расследования. Убедитесь, что все ваши заявления и претензии зарегистрированы должным образом. Сделайте копию заявления и на ней также поставьте регистрационный номер и дату принятия". Александр Каплан

Немаловажно будет узнать данные сотрудника, выдавшего кредит и оформлявшего договор. Зафиксируйте письменно и это. Если вдруг кредитная организация откажет вам в предоставлении документов – подавайте жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Вместе с обращением в кредитную организацию подавайте заявление в полицию. Лучше это сделать в письменном виде. В заявлении как можно подробнее изложите обстоятельства произошедшего и приобщите все письменные доказательства по факту оформления кредита. Полиция, кроме всего прочего, должна провести почерковедческую экспертизу.

Адвокат Серик Байшураев, кроме этого, обращает внимание на два других момента.

"Если вы удостоверитесь, что кредит был оформлен через кредитомат, знайте, что в них есть видеокамеры. Вам нужно требовать с них записи, которые помогут идентифицировать мошенника. Если же это был онлайн-займ, то полиция сможет установить злоумышленников по IP-адресу". Серик Байшураев

Если же после этого кредитная организация не найдет доказательств того, что вы стали жертвой мошенников, вы имеете право подать иск в суд по месту жительства о признании кредита недействительным.

Если суд вынесет решение в вашу пользу, кредитная организация обязана прекратить требовать с вас оплату долга, списать задолженность и направить в кредитное бюро письмо об аннулировании этого займа из вашей кредитной истории.

Как обезопасить себя от действий мошенников?

Если вам позвонили по поводу оформления той или иной услуги, не торопитесь принимать решение. Мошенники, как правило, торопят собеседника, психологически давят на него и очень часто под напором вытягивают нужную информацию. Попросите перезвонить (будьте уверены – не перезвонят!) или просто положите трубку. Кроме этого, соблюдайте и другие правила.

Не оставляйте свои документы без присмотра, не сдавайте их в залог, не позволяйте снимать с них копии без необходимости.

Не отправляйте сканы документов через мессенджеры, не вводите их данные на сомнительных сайтах.

Если вы потеряете личные документы, немедленно обращайтесь в ЦОН для их восстановления.

Подпишитесь на онлайн-мониторинг кредитной истории. При каждом изменении вашей истории вам будет приходить sms-сообщение.

Вы можете подписаться на услугу "Стоп кредит". При включении этой функции получить кредит не сможете ни вы, ни кто-то другой.

Наконец, никогда не отвечайте на телефонный звонок словом "Да!". Мошенники могут записать ваш голос, и слово "Да!", произнесенное вашим голосом, может сыграть с вами злую шутку.