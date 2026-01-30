#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Мир

Более 3 млн человек ищут работу: безработица в Германии на пике впервые за 12 лет

безработица в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 19:23 Фото: pixabay
В Германии Федеральное агентство по труду бьет тревогу. Согласно данным ведомства, в декабре 2025 года безработными были зарегистрированы 3,085 млн человек, что на 92 тыс. больше, чем в январе 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Tagesspiegel, уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,4 процентного пункта и составил 6,6%. Это самый высокий показатель почти за 12 лет.

"В настоящее время на рынке труда наблюдается слабая динамика. В начале года безработица заметно выросла по сезонным причинам и вновь превысила отметку в три миллиона. В последний раз число безработных поднималось выше трех миллионов в августе 2025 года", – заявила председатель правления Федерального агентства по труду Андреа Налес в Нюрнберге.

Отмечается, что безработным также становится сложнее найти новую работу. Количество вакансий, заявленных в агентствах по трудоустройству, сократилось до 598 тыс., что на 34 тыс. меньше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что более 331 тыс. казахстанцев получают социальную выплату по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по состоянию на 1 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Партию "Альтернатива для Германии" официально признали экстремистской
00:43, 03 мая 2025
Партию "Альтернатива для Германии" официально признали экстремистской
Токаев прибыл в ведомство канцлера Германии
20:41, 29 сентября 2023
Токаев прибыл в ведомство канцлера Германии
Максимальное число беженцев за последние семь лет приняла Германия
01:58, 09 ноября 2023
Максимальное число беженцев за последние семь лет приняла Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Громкой сенсацией обернулась битва за финал Australian Open-2026
19:32, Сегодня
Громкой сенсацией обернулась битва за финал Australian Open-2026
Шесть голов решили судьбу матча Узбекистана на Кубке Азии-2026 по футзалу
19:05, Сегодня
Шесть голов решили судьбу матча Узбекистана на Кубке Азии-2026 по футзалу
Энтони Джошуа впервые после трагического ДТП обратился к фанатам
18:34, Сегодня
Энтони Джошуа впервые после трагического ДТП обратился к фанатам
Назван лучший футболист Узбекистана по итогам 2025 года
18:17, Сегодня
Назван лучший футболист Узбекистана по итогам 2025 года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: