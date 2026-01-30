Более 3 млн человек ищут работу: безработица в Германии на пике впервые за 12 лет

В Германии Федеральное агентство по труду бьет тревогу. Согласно данным ведомства, в декабре 2025 года безработными были зарегистрированы 3,085 млн человек, что на 92 тыс. больше, чем в январе 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Tagesspiegel, уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,4 процентного пункта и составил 6,6%. Это самый высокий показатель почти за 12 лет.

"В настоящее время на рынке труда наблюдается слабая динамика. В начале года безработица заметно выросла по сезонным причинам и вновь превысила отметку в три миллиона. В последний раз число безработных поднималось выше трех миллионов в августе 2025 года", – заявила председатель правления Федерального агентства по труду Андреа Налес в Нюрнберге.

Отмечается, что безработным также становится сложнее найти новую работу. Количество вакансий, заявленных в агентствах по трудоустройству, сократилось до 598 тыс., что на 34 тыс. меньше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что более 331 тыс. казахстанцев получают социальную выплату по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по состоянию на 1 декабря 2025 года.