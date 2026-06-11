От налогового контроля к интеллектуальному партнерству

За 35 лет независимости Казахстан прошел действительно уникальный путь от бумажных инспекций, ручного учета и многочасовых очередей до цифровых платформ, мобильных сервисов и алгоритмов искусственного интеллекта.

Но главный вопрос не в технологиях. Главное в том, как изменилась сама философия государственного администрирования.

Если еще вчера ключевой задачей налогового органа было выявить нарушение, то сегодня наша стратегическая цель – помочь не допустить его.

Это не просто модернизация инструментов. Это переход к совершенно новой модели взаимоотношений государства и бизнеса.

От бумажной системы к цифровой экосистеме. В 1991 году Казахстан стал первой страной СНГ, создавшей специализированный налоговый орган. Тогда система включала 43 вида налогов, регулировалась десятками разрозненных нормативных актов, а вся отчетность велась исключительно на бумаге.

Первый Налоговый кодекс 1995 года стал по-настоящему революционным для своего времени. Количество налогов сократилось почти в четыре раза, была существенно снижена налоговая нагрузка, а сама система стала более понятной и прозрачной.

Следующим этапом стала цифровая трансформация. В 2001 году была запущена первая интегрированная налоговая информационная система.

В 2006 году появился Кабинет налогоплательщика, впервые позволивший бизнесу сдавать отчетность онлайн. Затем последовали электронные счета-фактуры, системы управления рисками, мобильные приложения, интеграция налогового и таможенного администрирования в единый Комитет государственных доходов.

Сегодня это уже не отдельные цифровые решения. Это полноценная государственная цифровая экосистема.

К 2026 году 99,6% государственных услуг Комитета государственных доходов оказываются в электронном формате. Но технологии – это лишь инструмент.

Настоящие изменения происходят на уровне принципов. Приведу в пример первые три принципа.

Первый принцип – не контроль, а сопровождение. Налоговый орган "завтрашнего дня" – это не структура, которая приходит после ошибки. Это система, которая помогает избежать ошибки еще до ее совершения.

Именно на этом строится новая логика работы КГД. Если цифровые системы фиксируют отклонение от стандартного налогового поведения, первой реакцией становится не проверка, а сервис push-уведомление, SMS, сообщение в Кабинете налогоплательщика, разъяснение возможных последствий, возможность самостоятельно скорректировать действия.

Контроль включается только тогда, когда диалог не дал результата. Это принципиально иной подход. Мы хотим, чтобы исполнение налоговых обязательств стало естественным процессом, а не реакцией на страх перед проверкой.

Уже с начала 2025 года налогоплательщикам направляются 44 вида проактивных уведомлений, сопровождающих бизнес на всех этапах его жизненного цикла от регистрации до прекращения деятельности.

Следующий шаг – еще глубже интегрировать искусственный интеллект в процессы администрирования.

В 2026 году мы ставим амбициозную задачу – не менее 80% проверок должны отбираться алгоритмами искусственного интеллекта, а не вручную. Потому что алгоритм не руководствуется эмоциями, субъективностью или предположениями. Он работает только на основе данных.

Второй принцип – предсказуемость вместо неопределенности. Для бизнеса важно не только знать ставки налога, сроки и формы отчетности. Гораздо важнее понимать последствия своих решений заранее. Именно поэтому новый Кабинет налогоплательщика становится не просто окном для подачи деклараций. Он становится полноценным цифровым помощником предпринимателя.

Бизнес сможет в режиме реального времени видеть собственный риск-профиль, отраслевые ориентиры налоговой нагрузки, персональный налоговый календарь, динамику электронных счетов-фактур, движение кассовых операций, предупреждения о потенциальных отклонениях еще до возникновения нарушения.

По сути, предприниматель получает возможность увидеть себя глазами системы еще до того, как система начнет реагировать. А предсказуемость – это один из ключевых факторов инвестиционного климата.

Третий принцип – аналитика вместо массовых проверок. Современное администрирование невозможно без данных. Сегодня аналитическая платформа Smart Data Finance объединяет информацию из 78 источников.

Это цифровые профили 1,9 млн индивидуальных предпринимателей, 584 тысяч юридических лиц, 20,4 млн физических лиц.

Но наша цель – не тотальный контроль. Наша цель – видеть реальные риски и не беспокоить тех, кто работает добросовестно.

Именно аналитика позволяет выявлять схемы дробления бизнеса, скрытой аффилированности, искусственного занижения налоговой базы не через массовые проверки, а через математические модели.

И это уже дает конкретный результат. Только за первый квартал 2026 года объем электронных счетов-фактур составил 42,4 трлн тенге, увеличившись на 14%. Количество чеков ККМ выросло на 21%. Это не просто рост показателей. Это рост прозрачности экономики.