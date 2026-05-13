Общество

Рост тарифов на мобильную связь "до 300%" – разъяснения от министерства ИИ

Фото: pexels
В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) Казахстана 13 мая 2026 года прокомментировали заявление депутата о росте тарифов на мобильную связь "до 300%", передает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе министерства отметили, что заявления о росте тарифов на мобильную связь "до 300%" не отражают общую ситуацию на рынке.

"По данным Бюро национальной статистики, услуги связи в январе 2026 года по сравнению с январем 2025 года выросли на 6%, а по сравнению с 2020 годом – на 32%. При этом если рассматривать стоимость 1 Гб за три года, то мы увидим снижение стоимости на 15%. Тарифы на услуги связи в Казахстане формируются операторами самостоятельно в рыночных условиях и зависят от объема услуг, нагрузки на сеть и инфраструктурных затрат", – заявили в пресс-службе МИИЦР РК.

При этом, как отметили в ведомстве, за последние годы потребление мобильного интернет-трафика выросло более чем на 70%, что требует постоянного расширения мощности сетей и модернизации инфраструктуры.

"Рост отдельных тарифов связан с внедрением технологий 4G/5G, расширением покрытия и увеличением затрат на развитие отрасли. Только за 2023-2025 годы инвестиции операторов связи составили порядка 1 трлн тенге", – добавили в пресс-службе министерства ИИ.

Ранее депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев на пленарном заседании палаты заявил о резком росте тарифов мобильных операторов в Казахстане и призвал усилить контроль государства за ценами.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
