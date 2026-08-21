Когда рассрочек становится много: как оценить реальную нагрузку на бюджет

Рассрочка давно стала привычным способом оплаты. Смартфон, бытовую технику, мебель, одежду и даже небольшие покупки сегодня можно оплачивать частями. Это удобно: вместо крупной суммы сразу относительно небольшой платеж каждый месяц.

Но именно в этом удобстве есть момент, который легко недооценить. Очередные 10-20 тыс. тенге могут практически не изменить бюджет. Вторая или третья рассрочка тоже по отдельности выглядят посильными. Однако со временем небольшие платежи складываются в существенную сумму, а часть будущего дохода оказывается заранее распределена на месяцы вперед.

Если одновременно семья выплачивает кредит или использует кредитную карту, любое изменение привычной ситуации, снижение дохода или крупные непредвиденные расходы могут заметно увеличить нагрузку на бюджет.

Как пользоваться рассрочкой, не накапливая чрезмерных обязательств, и какие сигналы говорят о том, что платежей уже становится слишком много, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Представим обычную ситуацию. В январе семья покупает смартфон в рассрочку, ежемесячная оплата – 20 тыс. тенге. В феврале выходит из строя стиральная машина, добавляются еще 18 тыс. В марте ребенку нужен ноутбук, еще 25 тыс. тенге. Позже оформляется рассрочка на мебель, одежду и обувь, покупки на маркетплейсе. При этом семья продолжает выплачивать потребительский кредит по 45 тыс. тенге ежемесячно.

Фото: АРРФР

Каждое обязательство в момент оформления выглядит вполне посильным. Но в совокупности ежемесячные платежи составляют уже 170 тыс. тенге.

При семейном доходе 400 тыс. тенге это 42,5% бюджета. После погашения долгов остается 230 тыс. тенге на продукты, коммунальные услуги, транспорт, связь, расходы на детей и другие потребности. Если семья оплачивает аренду жилья, ипотеку или имеет другие обязательные расходы, финансовый запас становится еще меньше.

В этом и заключается особенность нескольких рассрочек: решение о каждой покупке принимается отдельно, а оплачивать все обязательства приходится одновременно.

Достаточно одного незапланированного расхода

Пока доход стабилен, а расходы предсказуемы, даже значительная сумма платежей может обслуживаться без просрочек. Сложности возникают, когда привычный бюджет меняется.

Допустим, автомобилю потребовался срочный ремонт. Появились дополнительные семейные расходы или временно снизился доход. При этом ежемесячные платежи по уже оформленным кредитам и рассрочкам сохраняются. Если финансового резерва нет, человек может начать оплачивать повседневные покупки кредитной картой или взять небольшой заем, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. В следующем месяце к прежним обязательствам добавляется новый платеж. Так возникает опасная последовательность: несколько обязательств → нехватка свободных денег → новый заем → дополнительный платеж → еще большая нагрузка на бюджет.

Особенно рискованной становится ситуация, когда новые деньги занимают уже не для покупки, а для погашения ранее оформленных долгов.

Проблемы могут появиться еще до первой просрочки

Оценивать финансовую ситуацию только по принципу "пока плачу вовремя – значит, все нормально" не всегда правильно. Есть несколько признаков, которые могут говорить о чрезмерной долговой нагрузке еще до возникновения просрочки.

После внесения обязательных платежей регулярно денег не хватает до следующей зарплаты. Повседневные расходы приходится оплачивать кредитными средствами. Новый заем нужен уже для погашения предыдущего или для обычных расходов после внесения платежей. Наконец, человек перестает понимать, сколько у него одновременно действует рассрочек и кредитов и какую общую сумму необходимо платить каждый месяц.

В такой ситуации прежде чем оформлять очередную покупку стоит оценить все действующие обязательства и возможности бюджета в целом.

"Без переплаты" – не значит без нагрузки

К рассрочке нередко относятся проще, чем к кредиту: если нет переплаты, значит, покупка практически не создает дополнительной финансовой нагрузки.

Но с точки зрения бюджета важен не только вопрос переплаты. Имеет значение сумма всех обязательных платежей и то, сколько денег остается после них. Поэтому перед новой покупкой стоит сложить платежи по действующим кредитам, рассрочкам, микрозаймам и другим обязательствам.

Если семья уже ежемесячно направляет на их погашение 170 тыс. тенге, очередная рассрочка на 15 тыс. увеличит эту сумму до 185 тыс. тенге. Вместо вопроса "могу ли я позволить себе еще 15 тысяч в месяц?" полезнее задать другой: "сколько я уже должен выплачивать каждый месяц и сколько останется после всех платежей?".

Длинный срок может скрывать реальную нагрузку

Чем продолжительнее рассрочка, тем меньше выглядит ежемесячный платеж. Например, стоимость товара в 360 тыс. тенге при рассрочке на два года превращается в 15 тыс. тенге в месяц. Сумма выглядит доступной, однако обязательство остается в бюджете на следующие 24 месяца. За это время могут появиться другие необходимые покупки. Первая рассрочка еще не закончилась, а к ней добавляются вторая, третья и последующие.

Поэтому перед оформлением стоит посмотреть не только на размер нового платежа, но и на сроки окончания уже действующих обязательств. Иногда разумнее сначала завершить выплаты по одной или нескольким покупкам и только затем планировать следующую.

Проверьте, выдержит ли бюджет изменения

Еще один полезный прием – заранее представить менее благоприятный сценарий. Допустим, семья получает 400 тыс. тенге и 170 тыс. ежемесячно направляет на погашение долгов. Если доход временно снизится до 320 тыс. тенге, после прежних платежей на остальные расходы останется уже 150 тыс.

Если при таком сценарии семье придется использовать кредитную карту, занимать у близких или оформлять новый заем, это повод внимательнее отнестись к текущей долговой нагрузке.

Поэтому решение о новой рассрочке стоит принимать, исходя не только из сегодняшнего дохода. Полезно заранее понимать, останется ли бюджет устойчивым при временном снижении поступлений или непредвиденных расходах.

Одобрение рассрочки означает возможность ее оформить, но не определяет, насколько комфортным будет платеж именно для вашего бюджета.

Если обязательств уже слишком много

В первую очередь стоит временно отказаться от новых рассрочек и кредитов и не увеличивать долговую нагрузку. Составьте полный список действующих обязательств: остаток задолженности, размер ежемесячного платежа, дату его внесения и срок окончания договора. Это позволит увидеть не отдельные покупки, а реальную сумму долговых платежей.

Затем пересмотрите необязательные расходы и определите, какую сумму можно направлять на погашение долгов без ущерба для основных потребностей семьи. Если понимаете, что внести очередной платеж в установленный срок не получится, не стоит ждать накопления задолженности. Необходимо своевременно связаться с банком или микрофинансовой организацией и выяснить возможные варианты урегулирования.

И главное, не использовать новый микрозаем как постоянный способ погашения прежних обязательств. Если для выплаты одного долга регулярно приходится создавать другой, это уже сигнал о необходимости пересмотреть финансовую нагрузку.

Смотрите не на одну рассрочку, а на весь бюджет

Рассрочка может быть удобным финансовым инструментом: она позволяет приобрести необходимую вещь сегодня и распределить крупный расход во времени. Поэтому вопрос не в том, стоит ли пользоваться рассрочкой вообще, а в том, какое место очередное обязательство займет в вашем бюджете.

Перед новой покупкой посчитайте общую сумму всех действующих платежей, оцените сроки их окончания и оставьте запас на непредвиденные расходы. Небольшой платеж действительно может быть посильным. Но несколько таких платежей одновременно способны занять значительную часть дохода и существенно сократить финансовую свободу семьи.