Сколько казахстанцев любят жить в рассрочку

Еще 10 лет назад кредитные карты в Казахстане оставались относительно редким банковским продуктом. Сегодня в обращении находится более 13 млн кредитных карт – почти в 5 раз больше, а рассрочка стала привычным способом оплаты товаров и услуг, сообщает Zakon.kz.

Пятикратный рост кредиток

По статистике Нацбанка, сегодня в обращении находится 13,1 млн кредитных карт. За последние 12 месяцев их количество увеличилось на 3,6%.

Сам по себе годовой рост выглядит умеренным. Однако рынок уже достиг весьма высоких значений, поэтому даже несколько процентов означают сотни тысяч новых карт.

Еще более впечатляюще выглядит долгосрочная динамика. Если в середине прошлого десятилетия в стране насчитывалось менее 3 млн кредитных карт, то сегодня их количество превышает 13 млн.

Таким образом, рынок вырос почти в 5 раз. Даже по сравнению с 2022 годом прирост составил около 19%, – отмечают специалисты Finprom.kz.

За это время изменились не только масштабы рынка, но и отношение самих потребителей к таким продуктам.

Рассрочка стала частью повседневных покупок

Сегодня через карты рассрочки приобретают бытовую технику, мебель, одежду, оплачивают обучение и медицинские услуги. Дополнительный импульс распространению рассрочки дали маркетплейсы, интернет-магазины и мобильные банковские сервисы. В результате возможность распределить расходы на несколько месяцев для многих казахстанцев стала привычной частью потребления.

Наиболее высокий уровень распространения кредитных карт зафиксирован в:

Алматы – 129,3 карты на 100 жителей;

Астане – 122,1;

Карагандинской области – 90,6;

Павлодарской области – 89,3;

Восточно-Казахстанской области – 88,3.

Тот факт, что в Алматы и Астане количество карт превышает численность населения, вполне объясним. Многие жители одновременно пользуются несколькими кредитными продуктами разных банков.

Самые низкие показатели наблюдаются в:

Мангистауской области – 56,1 карты на 100 жителей;

Кызылординской области – 54,7;

области Жетысу – 52,7;

Шымкенте – 49,4;

Туркестанской области – 38,8.

Разрыв между Алматы и Туркестанской областью превышает 3 раза. Столь заметная разница может быть связана с уровнем урбанизации, распространением безналичных расчетов, доступностью банковских услуг и особенностями потребительского поведения.

Кто лидирует в мире по кредитным картам

Международная аналитическая платформа TheGlobalEconomy, которая систематизирует данные Всемирного банка, МВФ, ООН и национальных статистических ведомств, относит к мировым лидерам по доле населения с кредитными картами следующие страны:

Канада – 82,74%;

Израиль – 79,05%;

Исландия – 74%;

Япония – 69,66%;

Швейцария – 69,21%;

Южная Корея – 68,44%;

Норвегия – 66,74%;

США – 66,70%;

Финляндия – 65,29%.

Во всех этих государствах кредитки давно стали стандартным финансовым инструментом для повседневных расчетов. Казахстан движется в том же направлении, однако наш рынок имеет свою особенность: наряду с классическими кредитками в РК широко распространены карты рассрочки и продукты с беспроцентным периодом.

Ранее мы рассказали о том, что в Казахстане в 2,5 раза больше платежных карт, чем во всех странах Центральной Азии.