Сколько казахстанцев любят жить в рассрочку
Пятикратный рост кредиток
По статистике Нацбанка, сегодня в обращении находится 13,1 млн кредитных карт. За последние 12 месяцев их количество увеличилось на 3,6%.
Сам по себе годовой рост выглядит умеренным. Однако рынок уже достиг весьма высоких значений, поэтому даже несколько процентов означают сотни тысяч новых карт.
Еще более впечатляюще выглядит долгосрочная динамика. Если в середине прошлого десятилетия в стране насчитывалось менее 3 млн кредитных карт, то сегодня их количество превышает 13 млн.
Таким образом, рынок вырос почти в 5 раз. Даже по сравнению с 2022 годом прирост составил около 19%, – отмечают специалисты Finprom.kz.
За это время изменились не только масштабы рынка, но и отношение самих потребителей к таким продуктам.
Рассрочка стала частью повседневных покупок
Сегодня через карты рассрочки приобретают бытовую технику, мебель, одежду, оплачивают обучение и медицинские услуги. Дополнительный импульс распространению рассрочки дали маркетплейсы, интернет-магазины и мобильные банковские сервисы. В результате возможность распределить расходы на несколько месяцев для многих казахстанцев стала привычной частью потребления.
Наиболее высокий уровень распространения кредитных карт зафиксирован в:
- Алматы – 129,3 карты на 100 жителей;
- Астане – 122,1;
- Карагандинской области – 90,6;
- Павлодарской области – 89,3;
- Восточно-Казахстанской области – 88,3.
Тот факт, что в Алматы и Астане количество карт превышает численность населения, вполне объясним. Многие жители одновременно пользуются несколькими кредитными продуктами разных банков.
Самые низкие показатели наблюдаются в:
- Мангистауской области – 56,1 карты на 100 жителей;
- Кызылординской области – 54,7;
- области Жетысу – 52,7;
- Шымкенте – 49,4;
- Туркестанской области – 38,8.
Разрыв между Алматы и Туркестанской областью превышает 3 раза. Столь заметная разница может быть связана с уровнем урбанизации, распространением безналичных расчетов, доступностью банковских услуг и особенностями потребительского поведения.
Кто лидирует в мире по кредитным картам
Международная аналитическая платформа TheGlobalEconomy, которая систематизирует данные Всемирного банка, МВФ, ООН и национальных статистических ведомств, относит к мировым лидерам по доле населения с кредитными картами следующие страны:
- Канада – 82,74%;
- Израиль – 79,05%;
- Исландия – 74%;
- Япония – 69,66%;
- Швейцария – 69,21%;
- Южная Корея – 68,44%;
- Норвегия – 66,74%;
- США – 66,70%;
- Финляндия – 65,29%.
Во всех этих государствах кредитки давно стали стандартным финансовым инструментом для повседневных расчетов. Казахстан движется в том же направлении, однако наш рынок имеет свою особенность: наряду с классическими кредитками в РК широко распространены карты рассрочки и продукты с беспроцентным периодом.
Ранее мы рассказали о том, что в Казахстане в 2,5 раза больше платежных карт, чем во всех странах Центральной Азии.