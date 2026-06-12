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Финансы

Сколько казахстанцев любят жить в рассрочку

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 16:50 Фото: freepik
Еще 10 лет назад кредитные карты в Казахстане оставались относительно редким банковским продуктом. Сегодня в обращении находится более 13 млн кредитных карт – почти в 5 раз больше, а рассрочка стала привычным способом оплаты товаров и услуг, сообщает Zakon.kz.

Пятикратный рост кредиток

По статистике Нацбанка, сегодня в обращении находится 13,1 млн кредитных карт. За последние 12 месяцев их количество увеличилось на 3,6%.

Сам по себе годовой рост выглядит умеренным. Однако рынок уже достиг весьма высоких значений, поэтому даже несколько процентов означают сотни тысяч новых карт.

Еще более впечатляюще выглядит долгосрочная динамика. Если в середине прошлого десятилетия в стране насчитывалось менее 3 млн кредитных карт, то сегодня их количество превышает 13 млн.

Таким образом, рынок вырос почти в 5 раз. Даже по сравнению с 2022 годом прирост составил около 19%, – отмечают специалисты Finprom.kz.

За это время изменились не только масштабы рынка, но и отношение самих потребителей к таким продуктам.

Рассрочка стала частью повседневных покупок

Сегодня через карты рассрочки приобретают бытовую технику, мебель, одежду, оплачивают обучение и медицинские услуги. Дополнительный импульс распространению рассрочки дали маркетплейсы, интернет-магазины и мобильные банковские сервисы. В результате возможность распределить расходы на несколько месяцев для многих казахстанцев стала привычной частью потребления.

Наиболее высокий уровень распространения кредитных карт зафиксирован в:

  • Алматы – 129,3 карты на 100 жителей;
  • Астане – 122,1;
  • Карагандинской области – 90,6;
  • Павлодарской области – 89,3;
  • Восточно-Казахстанской области – 88,3.

Тот факт, что в Алматы и Астане количество карт превышает численность населения, вполне объясним. Многие жители одновременно пользуются несколькими кредитными продуктами разных банков.

Самые низкие показатели наблюдаются в:

  • Мангистауской области – 56,1 карты на 100 жителей;
  • Кызылординской области – 54,7;
  • области Жетысу – 52,7;
  • Шымкенте – 49,4;
  • Туркестанской области – 38,8.

Разрыв между Алматы и Туркестанской областью превышает 3 раза. Столь заметная разница может быть связана с уровнем урбанизации, распространением безналичных расчетов, доступностью банковских услуг и особенностями потребительского поведения.

Кто лидирует в мире по кредитным картам

Международная аналитическая платформа TheGlobalEconomy, которая систематизирует данные Всемирного банка, МВФ, ООН и национальных статистических ведомств, относит к мировым лидерам по доле населения с кредитными картами следующие страны:

  • Канада – 82,74%;
  • Израиль – 79,05%;
  • Исландия – 74%;
  • Япония – 69,66%;
  • Швейцария – 69,21%;
  • Южная Корея – 68,44%;
  • Норвегия – 66,74%;
  • США – 66,70%;
  • Финляндия – 65,29%.

Во всех этих государствах кредитки давно стали стандартным финансовым инструментом для повседневных расчетов. Казахстан движется в том же направлении, однако наш рынок имеет свою особенность: наряду с классическими кредитками в РК широко распространены карты рассрочки и продукты с беспроцентным периодом.

Ранее мы рассказали о том, что в Казахстане в 2,5 раза больше платежных карт, чем во всех странах Центральной Азии.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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