Эксперты проверили на прочность грунт новой станции метро в Алматы

Специалисты КазНИИСА проверили несущие способности грунта в алматинском мкр. Зердели, где строят новую станцию метрополитена и жилой комплекс, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, для определения характеристик прочности грунта специалисты КазНИИСА использовали не менее трех образцов исследуемого грунта.

"В рамках исследования были испытаны образцы грунта разного вида с таких объектов, как многоквартирный жилой дом в мкр. Зердели в Алатауском районе Алматы и строительный объект новой станции метро. По результатам были определены основные прочностные и деформационные показатели образцов и получен закономерный рост значения модуля деформации по глубине геологического строения". Пресс-служба МИИР РК

Кроме того, были испытаны осадочные органогенные отложения, представленные известняком-ракушечником пониженной и низкой прочности, формирующие участок строительства многоэтажного жилого дома в Актау.

"Согласно полученным результатам, образцы характеризуются пределом прочности и модулем упругости практически до прогрессирующего разрушения. Боковая радиальная деформация практически не фиксировалась". Пресс-служба МИИР РК

В ведомстве уточнили, что грунт на прочность проверили методом трехосного сжатия – самое точностное, комплексное и широко применяемое испытание в сфере геотехники.

"Специалистами КазНИИСА проведены испытания, результаты которых позволяют ученым, инженерам и производителям определить механические свойства материалов, составить расчеты несущей способности грунта, а после и расчет несущей способности фундамента. В процессе испытания специалисты учитывали статические нагрузки, которые будут воздействовать при возведении того или иного сооружения. При этом учитывались как решение краткосрочных инженерных задач, так и оценка долгосрочных инженерных проблем". Пресс-служба МИИР РК

11 мая 2023 года жители Наурызбайского района на встрече с акимом Алматы Ерболатом Досаевым спросили у градоначальника, когда они получат деньги за земли, которые акимат выкупает для строительства станции метро "Калкаман". Тогда глава мегаполиса обещал, что каждого жителя пригласят индивидуально.