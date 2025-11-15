Рабочие оказались под завалами после обвала грунта на станции метро в Стамбуле

Рабочие оказались под завалами в результате обвала грунта на строящейся станции метро в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство IHA, инцидент произошел на строительной площадке станции "Кабаташ". На место оперативно выехали спасательные бригады.

Согласно данным издания, трое рабочих смогли выбраться самостоятельно, двое пострадавших были извлечены спасателями.

Станция расположена на берегу Босфорского пролива, ее планируют открыть к 2027 году. Строительство идет медленно из-за многочисленных археологических находок.

