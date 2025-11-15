Рабочие оказались под завалами после обвала грунта на станции метро в Стамбуле
Фото: pixabay
Рабочие оказались под завалами в результате обвала грунта на строящейся станции метро в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.
Как пишет агентство IHA, инцидент произошел на строительной площадке станции "Кабаташ". На место оперативно выехали спасательные бригады.
Согласно данным издания, трое рабочих смогли выбраться самостоятельно, двое пострадавших были извлечены спасателями.
Станция расположена на берегу Босфорского пролива, ее планируют открыть к 2027 году. Строительство идет медленно из-за многочисленных археологических находок.
Kabataş Metro inşaatında iskele çöktü: 5 işçi yaralandıhttps://t.co/cbdAkboKCf pic.twitter.com/5GFQiGIVOe— sendika.org (@sendika_org) November 15, 2025
Ранее Zakon.kz опубликовал материал о том, что происходит в алматинской подземке, пока город спит.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript