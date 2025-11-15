#АЭС в Казахстане
Мир

Рабочие оказались под завалами после обвала грунта на станции метро в Стамбуле

люди пострадали в результате обвала грунта на станции метро в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 01:17 Фото: pixabay
Рабочие оказались под завалами в результате обвала грунта на строящейся станции метро в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство IHA, инцидент произошел на строительной площадке станции "Кабаташ". На место оперативно выехали спасательные бригады.

Согласно данным издания, трое рабочих смогли выбраться самостоятельно, двое пострадавших были извлечены спасателями.

Станция расположена на берегу Босфорского пролива, ее планируют открыть к 2027 году. Строительство идет медленно из-за многочисленных археологических находок.

Ранее Zakon.kz опубликовал материал о том, что происходит в алматинской подземке, пока город спит.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Последние
Популярные
