Ученые обнаружили астероид-бумеранг

Ученые из Экс-Марсельского университета во Франции обнаружили в Сахаре первый известный метеорит-бумеранг, который откололся от Земли при столкновении с астероидом, провел какое-то время в космосе и вернулся, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, анализ метеорита NWA 13188 показал, что в его составе есть базальтовые и андезитовые порфириты, характерные для вулканических пород по всему миру. Также в нем обнаружили изотопы бериллий-3, гелий-10 и неон-21 в концентрациях, которые могли образоваться только в том случае, если камень взаимодействовал с лучами в космосе.

Отмечается, что исследователи также нашли на метеорите корку плавления, которая образуется, когда метеориты пролетают через атмосферу Земли и падают на землю. Они считают, что камень имеет земное происхождение, но был выброшен в космос в результате столкновения с астероидом около 10 тыс. лет назад, а затем вновь упал на Землю.

Согласно опубликованной информации, охотники за метеоритами обнаружили камень весом 0,6 кг в 2018 году в Марокко. В его составе преобладают плагиоклаз и пироксен – характерные для Земли минералы, которые заставили ученых усомниться в том, что найденный камень – метеорит.

Ранее сообщалось, что обнаружена планета с плотностью сахарной ваты.

