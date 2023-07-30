Ученые установили, когда легче запоминать информацию

Ученые Пенсильванского университета установили, что играющий ключевую роль в регулировании циркадных ритмов ген также влияет на формирование памяти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Neuropsychopharmacology, циркадные ритмы – циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Они управляют многими процессами в организме человека и влияют на выработку гормонов, температуру тела, деятельность мозга. Авторы работы проверили память мышей днем и ночью, затем идентифицировали гены, активность которых изменялась в области мозга, связанной с памятью.

"У мышей, которые выполняли задание в течение дня, формировалась более сильная долговременная память, чем у мышей, выполняющих его ночью. Мы решили выяснить, от чего зависела эффективность памяти", – отметили авторы.

Согласно опубликованной информации, эксперименты показали, что ген per-1, который участвует в регуляции циркадных ритмов организма, имеет решающее значение для улучшения производительности памяти в дневное время.

"Мы нашли доказательства того, что per-1, по-видимому, регулирует память в зависимости от времени суток. Когда мы отключили активность гена в гиппокампе, мы увидели, что у мышей была нарушена память, но большинство аспектов циркадной системы все еще функционировали нормально", – заключили ученые.

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