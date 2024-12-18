Ученые выяснили, что биологические часы влияют на рост опухолей мозга

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что биологические часы организма, известные как циркадные ритмы, играют важную роль в росте глиобластомы — одной из наиболее агрессивных форм рака мозга, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Cell.

Глиобластома остается трудноизлечимым заболеванием, несмотря на использование хирургии, облучения и химиотерапии. В отличие от других типов рака, у которых циркадные ритмы часто нарушены, глиобластома сохраняет их стабильность. Это открытие позволяет предположить, что выбор времени проведения терапии с учетом биологических циклов организма может повысить ее эффективность.

Особое внимание ученые уделили влиянию глюкокортикоидов — препаратов, которые обычно применяются для уменьшения воспаления и отека мозга у пациентов с глиобластомой. Исследование показало, что эти препараты могут либо стимулировать рост опухоли, либо подавлять его в зависимости от времени введения.

В частности, введение глюкокортикоидов во время минимальной активности циркадного гена Per2 способствовало росту опухоли, тогда как воздействие в пиковые фазы, наоборот, замедляло ее развитие. Эксперименты также показали, что снижение активности глюкокортикоидных рецепторов ослабляет зависимость роста опухоли от времени суток.

Кроме того, анализ тканей пациентов с глиобластомой подтвердил, что высокая активность глюкокортикоидных рецепторов в опухоли связана с более высоким риском летального исхода.

По мнению авторов исследования, эти результаты открывают новые возможности для разработки хронотерапии — методов лечения, которые учитывают циркадные ритмы организма. Это может стать важным шагом в борьбе с агрессивными формами рака мозга.

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