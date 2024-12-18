#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.63
548.66
5.07
Наука и технологии

Ученые выяснили, что биологические часы влияют на рост опухолей мозга

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 01:16 Фото: pixabay
Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что биологические часы организма, известные как циркадные ритмы, играют важную роль в росте глиобластомы — одной из наиболее агрессивных форм рака мозга, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Cell.

Глиобластома остается трудноизлечимым заболеванием, несмотря на использование хирургии, облучения и химиотерапии. В отличие от других типов рака, у которых циркадные ритмы часто нарушены, глиобластома сохраняет их стабильность. Это открытие позволяет предположить, что выбор времени проведения терапии с учетом биологических циклов организма может повысить ее эффективность.

Особое внимание ученые уделили влиянию глюкокортикоидов — препаратов, которые обычно применяются для уменьшения воспаления и отека мозга у пациентов с глиобластомой. Исследование показало, что эти препараты могут либо стимулировать рост опухоли, либо подавлять его в зависимости от времени введения.

В частности, введение глюкокортикоидов во время минимальной активности циркадного гена Per2 способствовало росту опухоли, тогда как воздействие в пиковые фазы, наоборот, замедляло ее развитие. Эксперименты также показали, что снижение активности глюкокортикоидных рецепторов ослабляет зависимость роста опухоли от времени суток.

Кроме того, анализ тканей пациентов с глиобластомой подтвердил, что высокая активность глюкокортикоидных рецепторов в опухоли связана с более высоким риском летального исхода.

По мнению авторов исследования, эти результаты открывают новые возможности для разработки хронотерапии — методов лечения, которые учитывают циркадные ритмы организма. Это может стать важным шагом в борьбе с агрессивными формами рака мозга.

Ранее ученые назвали профессии с наименьшим риском развития болезни Альцгеймера. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: