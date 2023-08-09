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Найденный археологами наконечник стрелы оказался внеземного происхождения

Наконечник стрелы внеземного происхождения нашли в Швейцарии Фото: pixabay
Наконечник стрелы, изготовленный около 3 тысяч лет назад и найденный археологами в Швейцарии, оказался сделан из метеоритного железа. Это открытие ошеломило ученых, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, наконечник стрелы длиной около 4 см обнаружили на берегу Бильского озера в Швейцарии. Он уже давно хранился в Бернском музее естественной истории, но ученые лишь недавно провели его тщательное исследование. Оказалось, что находке около трех тысяч лет – ее изготовили в IX веке до нашей эры, в эпоху бронзы. Необычность наконечника – в его "внеземном происхождении": он сделан из обломка метеорита, упавшего на Землю.

Результаты исследования ошеломили ученых. Предметы из метеоритного железа находили и раньше, но в основном за пределами Европы. К тому же это, возможно, один из самых древних случаев использования метеоритного железа человеком. Сначала археологи решили, что материал для наконечника взяли из метеорита, упавшего в Швейцарии или Польше, но исследование показало, что это не так. Источником "внеземного" железа оказался метеорит, обнаруженный в Эстонии.

По словам авторов исследования, примеры столь раннего использования метеоритного железа необычайно редки. А то, что железный наконечник попал из Эстонии в Швейцарию, доказывает его высокую ценность для древних людей: скорее всего, он служил средством обмена и проделал долгий путь вместе с торговцами бронзового века.

Ранее стало известно, что в Абайской области Казахстана археологи обнаружили пирамиду.

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