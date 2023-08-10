Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Чем полезны музыка и кофе для активности мозга

ученые, исследование Фото: pixabay
Ученые Нью-Йоркского университета доказали, что прослушивание музыки, употребление кофе и другие виды повседневных удовольствий полезны для мозга человека, улучшая когнитивные функции, в том числе концентрацию и память, сообщает Zakon.kz.

В журнале Scientific Reports специалисты отметили, что в ходе экспериментов испытуемые выполняли тесты на когнитивные способности, слушая музыку, угощаясь кофе и вдыхая ароматы согласно их индивидуальным предпочтениям. Они также носили браслеты для мониторинга кожи и головные датчики для мониторинга мозга. С помощью алгоритма MINDWATCH специалисты проанализировали активность мозга по электродермальной активности – изменению электропроводности кожи, вызванному эмоциональным стрессом.

Ученые пришли к выводу, что музыка и кофе заметно изменяют активность мозга испытуемых, модулируя производительность при решении задач с использованием рабочей памяти. MINDWATCH определил, что стимуляция с помощью повседневных удовольствий вызывает повышенную активность мозговых бета-волн, в результате чего когнитивные способности достигают пика.

Исследователи протестировали три типа музыки: энергичную и расслабляющую музыку, знакомую испытуемому, а также новую музыку, сгенерированную искусственным интеллектом (ИИ), которая отражала вкусы испытуемого. Знакомая энергичная музыка давала больший прирост производительности (измеряемый временем реакции и правильными ответами), чем расслабляющая музыка. Музыка, сгенерированная ИИ, давал наибольший прирост, однако это необходимо подтвердить в дальнейших исследованиях.

Употребление кофе привело к заметному, но менее выраженному приросту производительности, чем музыка, а ароматы показали самый небольшой прирост.

Ранее сообщалось, почему крепкий чай опасен для здоровья.

Читайте также

Космонавт предложил отгадать, над каким городом Казахстана он пролетает

Найденный археологами наконечник стрелы оказался внеземного происхождения

В августе к Земле приблизится потенциально опасный астероид

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления