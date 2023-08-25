Загадочное темное пятно на Нептуне впервые обнаружили с Земли

Темные пятна, скорее всего, являются результатом потемнения частиц воздуха в слое ниже основного видимого слоя дымки на планете, поскольку лед и дымка смешиваются в атмосфере Нептуна, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, большая темная область находится в пределах атмосферы Нептуна и рядом с неожиданным ярким пятном меньшего размера.



Пятна часто встречаются на планетах-гигантах – наиболее известное из них Большое красное пятно Юпитера, – но, по словам экспертов, это первый случай, когда такое пятно на Нептуне было замечено в телескоп с Земли.

Они остаются загадкой для астрономов, которые надеются, что новое открытие даст ключ к разгадке причин их возникновения.

"Это поразительное расширение возможностей человечества по наблюдению за космосом. Сначала мы могли обнаружить эти пятна, только отправив туда космический аппарат, например, "Вояджер". Затем мы получили возможность наблюдать их дистанционно с помощью "Хаббла". И наконец, технологии позволили сделать это с Земли". исследователь из Калифорнийского университета Майкл Вонг

Впервые темное пятно на Нептуне обнаружил аппарат NASA "Вояджер-2" в 1989 году, а через несколько лет оно исчезло.



Ученые увидели пятно воочию с помощью "Очень большого телескопа" (VLT) Европейской южной обсерватории.



Исследователи использовали данные VLT, чтобы исключить возможность того, что темные пятна вызваны просветами в облаках.

Спектральный метод, использованный астрономами, помог им определить, как высоко в атмосфере расположено нынешнее темное пятно, а также выявить химический состав различных слоев атмосферы Нептуна.



В ходе наблюдений был получен и неожиданный результат – редкий тип глубокого яркого облака, который ранее не был идентифицирован даже из космоса.

Этот редкий тип облаков проявился в виде яркого пятна рядом с более крупным основным темным пятном.