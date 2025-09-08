#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

В Тихом океане впервые обнаружили "темный кислород"

Дайверы, дно океана, скалы, кислород, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 04:30 Фото: pexels
Ученые обнаружили, что кислород может образовываться в глубинах океана. Это явление уже назвали "темным кислородом", который вызывает серьезные опасения насчет добычи полезных ископаемых на дне океана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ECONews, в 2013 году океанолог Эндю Свитман во время исследования в изолированной зоне Кларион-Клиппертон (большой участок Тихого океана) впервые заметил странное явление. Его датчики сигнализировали, что образование кислорода происходило на глубине около 4000 метров, где не проникает солнечный свет.

Сначала исследователь решил, что его оборудование сломалось, ведь общепризнанно, что образование кислорода является прерогативой фотосинтезирующих организмов, которые зависят от солнечного света. Однако после многих анализов и проверки своего оборудования Свитман сделал невероятный вывод.

"Кислород образовывался на дне океана благодаря природным металлическим конкрециям, которые содержат такие ценные минералы, как кобальт, никель и литий. Это открытие, недавно опубликованное в журнале Nature Geoscience, указывает на новый источник кислорода в наших морях, что ставит под сомнение современные представления о глубоководных океанических средах и их функционировании", – говорится в материале.

Океанолог вместе со своей командой выдвинул гипотезу, что металлические конкреции работают как природные батареи, расщепляя морскую воду на водород и кислород с помощью процесса, который называется электролиз.

При этом открытие "темного кислорода" имеет серьезные последствия для добычи полезных ископаемых в глубоком океане, а именно в богатой зоне Кларион-Клиппертон, на которую уже претендуют несколько компаний. По словам ученых, эта добыча представляет опасность для глубоководных океанических сред, которые зависят от кислорода этих конкреций.

"Морские исследователи, включая Свитмана, предостерегают о возможном разрушении сред обитания, а также биоразнообразия в этих малоизученных районах. Более 800 морских ученых из 44 стран подписали петиции о приостановлении глубоководной горной промышленности, подчеркивая опасность нарушения массово неизвестных сред обитания", – добавили в ECONews.

Ранее в Мертвом море зафиксировали "солевой снегопад".

Аксинья Титова
