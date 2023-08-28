Какие открытия сделал индийский луноход "Прагьян"

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что лунный аппарат "Прагьян" передал на Землю первые данные с поверхности Луны. Он измерил с помощью зонда почву спутника Земли и она оказалась горячей, передает Zakon.kz

После получения первых данных с лунохода, ученые заявили, что представления о южном полюсе Луны во многом оказались неожиданными. Так, температура на поверхности достигает 70 градусов по Цельсию, вместо 20-30, как предполагалось ранее.

Луноход миссии "Чандраян-3" проработает около 14 земных дней. аппарат изучает грунт и рельеф Луны, а также ищет следы тектонической активности.

Лунную миссию "Чандраян-3" с луноходом на борту запустили 14 июля из Космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. В начале августа Индийское космическое агентство сообщило, что вывело станцию на орбиту Луны. 23 августа "Чандраян-3" выполнил первую в истории Индии мягкую посадку в районе малоизученного Южного полюса, где, как предполагают ученые, есть запасы водяного льда.

Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны. Ранее планировала прилуниться российская станция "Луна-25", но в итоге потерпела крушение.



