Ученые выяснили, какая музыка может служить обезболивающим

Американские ученые обнаружили, что музыка Моцарта может иметь болеутоляющий эффект. Это выяснили в ходе эксперимента над новорожденными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, с апреля 2019 года по февраль 2020-го исследователи изучали влияние музыки на ощущение боли у младенцев. В эксперименте участвовали 100 новорожденных, у которых брали обязательные анализы крови.

54 из ста детей слушали колыбельные Моцарта в течение 20 минут перед проведением медицинской процедуры и в течение пяти минут после нее. Остальным младенцам музыку не включали. У всех детей собирали кровь на анализ в одинаковых условиях. Уровень болевых ощущений специалисты оценивали по шкале от нуля до семи баллов по интенсивности плача, дыханию, выражению лица и прочим критериям.

Оказалось, что новорожденные, которым ставили Моцарта, легче переносили сбор крови на анализы и в целом вели себя спокойнее. Они переставали испытывать болевые ощущения уже через минуту после процедуры, в то время как младенцы, не слушавшие музыку, чувствовали боль и две минуты спустя.





"Музыкальные записи, в дополнение к сахарозе, эффективно снижают болевые ощущения у новорожденных. Музыку можно считать простым, легко воспроизводимым и недорогим средством облегчения боли от незначительных медицинских процедур для здоровых и рожденных в срок младенцев", – говорится в заключении ученых.

Исследователям еще предстоит выяснить, оказывают ли на младенцев такой же эффект записанные голоса их родителей. Кроме того, пока нет уверенности в том, что Моцарт сработает в качестве болеутоляющего для взрослых.

Ранее ученые Нью-Йоркского университета доказали, что прослушивание музыки, употребление кофе и другие повседневные удовольствия полезны для мозга.