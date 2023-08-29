Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ученые выяснили, какая музыка может служить обезболивающим

Ученые выяснили, какая музыка может служить обезболивающим Фото: pixabay
Американские ученые обнаружили, что музыка Моцарта может иметь болеутоляющий эффект. Это выяснили в ходе эксперимента над новорожденными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, с апреля 2019 года по февраль 2020-го исследователи изучали влияние музыки на ощущение боли у младенцев. В эксперименте участвовали 100 новорожденных, у которых брали обязательные анализы крови.

54 из ста детей слушали колыбельные Моцарта в течение 20 минут перед проведением медицинской процедуры и в течение пяти минут после нее. Остальным младенцам музыку не включали. У всех детей собирали кровь на анализ в одинаковых условиях. Уровень болевых ощущений специалисты оценивали по шкале от нуля до семи баллов по интенсивности плача, дыханию, выражению лица и прочим критериям.

Оказалось, что новорожденные, которым ставили Моцарта, легче переносили сбор крови на анализы и в целом вели себя спокойнее. Они переставали испытывать болевые ощущения уже через минуту после процедуры, в то время как младенцы, не слушавшие музыку, чувствовали боль и две минуты спустя.


"Музыкальные записи, в дополнение к сахарозе, эффективно снижают болевые ощущения у новорожденных. Музыку можно считать простым, легко воспроизводимым и недорогим средством облегчения боли от незначительных медицинских процедур для здоровых и рожденных в срок младенцев", – говорится в заключении ученых.

Исследователям еще предстоит выяснить, оказывают ли на младенцев такой же эффект записанные голоса их родителей. Кроме того, пока нет уверенности в том, что Моцарт сработает в качестве болеутоляющего для взрослых.

Ранее ученые Нью-Йоркского университета доказали, что прослушивание музыки, употребление кофе и другие повседневные удовольствия полезны для мозга.

Читайте также

К Земле приближается комета Нишимура

Индия впервые запустит космический аппарат к Солнцу

Какие открытия сделал индийский луноход "Прагьян"

Никита Дробны
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления