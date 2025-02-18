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Наука и технологии

Ученые выяснили, может ли музыка повысить продуктивность

Ученые выяснили, может ли музыка повысить продуктивность, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 19:44 Фото: freepik
Ученые из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов выяснили, что музыка, созданная специально для работы, улучшает продуктивность. Результаты исследования опубликовали в научном журнале PLOS One, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mel, в эксперименте участвовало 196 добровольцев. Они выполняли психологические тесты, слушая при этом разные типы музыки, среди которых были плейлисты для рабочего процесса и фоновые звуки офиса. Оказалось, что только музыка, которую создали для повышения производительности, положительно влияла на результаты тестов.

Музыка не только улучшала настроение испытуемых, но и помогала им справляться с задачами лучше и быстрее, снижая вероятность отвлечься на посторонние факторы.

По мнению ученых, такой эффект связан с теорией модального возбуждения, по которой люди, чувствующие себя лучше, работают намного продуктивнее. Для музыки, созданной специально для рабочего процесса, характерен сильный ритм, простая тональность, умеренная громкость и широкий спектр звуков. Все это, по словам специалистом, помогает сконцентрироваться.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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