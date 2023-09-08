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Археологи нашли в Перу 1000-летнюю мумию

мумия Фото: pixabay
Археологи обнаружили 1000-летнюю мумию, предположительно принадлежавшую взрослому человеку, в столице Перу Лиме, сообщает Zakon.kz.

Мумия, обнаруженная на археологическом участке Уака Пукльяна в престижном районе Мирафлорес, была найдена рядом с двумя керамическими сосудами и тканями, пишет ABC News.

Считается, что мумия датируется 1000 годом нашей эры и принадлежит к культуре Ишсма, жители которой жили к югу от Лимы.

Это открытие является последним в череде вековых открытий мумий и доиспанских останков, сделанных в Лиме, ​​включая обнаружение в июне на вершине холма мумии, найденной в окружении листьев какао.

Место Уака Пукльяна рассматривается как ящик Пандоры, и археологи ожидают, что здесь можно найти еще много артефактов.

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