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Наука и технологии

В Перу обнаружили мумию в "интересном" положении

Существо, исследования, обитание, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 06:58 Фото : Jois Mantilla
В утробе мумии, найденной в пустыне Наска (Перу), обнаружили детские кости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, женщина, которую ученые прозвали Монтсеррат, умерла 1200 лет назад. Ученые решили сделать КТ из-за необычной позы, в которой она обхватывала живот руками.

Фото : Jois Mantilla

"На снимках компьютерной томографии зафиксирован плод, лежащий на спине головой вниз, в районе живота и грудной клетки, а руки расположены ближе к тазовой области", – говорится в статье.

Для определения происхождения плода необходим анализ ДНК. По словам эксперта, доктора Хосе Зальсе, единственным на данный момент анатомическим сходством между матерью и плодом является наличие конечностей с тремя пальцами.

Ранее ученые установили природу странных черных полос на поверхности Марса.

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Аксинья Титова
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