Урожайная Луна в опасном суперлунии: время перемен и опасностей для каждого

В начале октября состоится первое суперлуние 2025 года. Луна максимально приблизится к Земле и будет особенно яркой. Это удивительное явление называется Урожайной Луной, сообщает Zakon.kz.

Это первое из серии суперлуний в 2025 году, когда спутник Земли будет казаться примерно на 6,6% крупнее и на 13% ярче. В момент астрономического явления Луна будет находиться в созвездии Овна.

Оно произойдет во вторник, 7 октября. В этот день в 08:48 (по времени Астаны) Луна достигнет точки полной фазы и максимально приблизится к Земле – к перигею своей орбиты.

Суперполнолуние можно наблюдать всю ночь невооруженным глазом, но для более детального изучения поверхности спутника Земли можно использовать бинокль или небольшой телескоп. Рассматривать природное явление лучше всего на закате, когда Луна на горизонте кажется особенно большой благодаря оптической иллюзии и атмосфере Земли, которая придает ей теплый оранжевый оттенок.

Стоит отметить, что суперлуния происходят довольно часто: в среднем их бывает от трех до четырех в год.

Следующие суперлуния в 2025 году произойдут:

5 ноября – суперлуние Охотника;

4 декабря – Холодное суперлуние.

Считается, что суперлуние оказывает сильное влияние на природу и человека, создавая особую энергетику и атмосферу в этот период.

Почему так называется

Урожайная Луна – это традиционное название полнолуния, которое приходится ближе всего к осеннему равноденствию. В Северном полушарии это обычно сентябрьское полнолуние, но примерно каждые три-пять лет Урожайная Луна смещается на октябрь, как в 2025 году. Октябрьское полнолуние этого года – первая Урожайная Луна в октябре с 2020 года, а следующая подобная Луна появится только в 2028 году.

Название "Урожайная Луна" возникло в сельскохозяйственных культурах народов Северного полушария, таких как североамериканские индейцы, кельты и аграрные общины Европы. Для них эта Луна символизировала конец сбора урожая – важнейшего этапа в году, когда все плоды и зерно собирались, чтобы обеспечить пропитание зимой.

Североамериканские индейцы посвящали этот день благодарственным церемониям в честь урожая.

Как суперлуние влияет на человека

На сегодняшний момент нельзя однозначно утверждать, что фазы Луны вызывают обострение психических заболеваний или значительные изменения в физиологии. Тем не менее некоторые процессы в организме действительно изменяются в период полнолуния и суперлуния.

Медицинские специалисты не рекомендуют проводить операции именно в эти дни, так как отмечается снижение свертываемости крови, замедление регенерации тканей и обострение хронических заболеваний. Кроме того, в такие периоды люди могут испытывать повышенную утомляемость, головные боли и нарушения сна.

Исследования показывают, что во время полнолуния у многих людей ухудшается качество сна из-за пониженного уровня гормона мелатонина, отвечающего за засыпание и глубину сна. В некоторые периоды наблюдается и эмоциональная нестабильность: люди становятся более раздражительными и тревожными. Это особенно заметно у метеозависимых и особо чувствительных людей.

В этот период, как сказано в публикации издания "Известия", важно соблюдать сбалансированный режим питания, пить достаточное количество воды и заняться чем-то приятным и полезным – спортом, творчеством или медитацией.

Это позволит гармонизировать эмоциональное состояние и обеспечит хорошее самочувствие.

В целом, уточняют эксперты, суперлуние 7 октября 2025 года – это уникальный астрономический и энергетический момент, который открывает время активных перемен и внутренней трансформации.

Оно принесет мощный заряд энергии и решимости для новых начинаний и жизненных шагов. В этот период важно сохранять баланс между стремлением к действию и контролем эмоций, опираясь не только на силу воли, но и на интуицию. Это шанс отпустить старое и с уверенностью встретить новые возможности, укрепить отношения и найти гармонию внутри себя. Забота о здоровье и правильный настрой помогут максимально использовать силу этого космического события для личного роста и успеха.

Поскольку суперлуние – момент мощной энергетической разрядки, астролог Мария Светлова советует подойти к нему осознанно.

Три правила:

Не конфликтуйте. Избегайте ссор и крупных финансовых трат 7 октября.

Проведите "ревизию". Вечером смотрите на освещенную луной землю и мысленно благодарите за все, что уже имеете.

Загадайте желание. Главный секрет – формулировать его не как просьбу ("хочу машину"), а как благодарность будущему ("Я открыт(а) для твоего идеального подарка. Я доверяю тебе. Спасибо").

